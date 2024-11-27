https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rus-dusunur-dugin-batinin-sonu-geldi-1090897538.html
Rus düşünür Dugin: Batı’nın sonu geldi
Rus düşünür Dugin: Batı’nın sonu geldi
Sputnik Türkiye
Ünlü Rus düşünür ve siyaset uzmanı Dugin, dünyanın post-liberal döneme girdiğini, ‘liberal anın’ sonunun ise Batı hegemonyasının da sonu olduğunu belirtti. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T17:56+0300
2024-11-27T17:56+0300
2024-11-27T17:56+0300
dünya
rusya
uzman
aleksandr dugin
makale
batı
liberalizm
düşünce
analiz
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Rusya’da siyasi bilimlerin önde gelen uzmanlarından, düşünür ve sosyolog Aleksandr Dugin, ele aldığı bir makalede dünyanın post-liberal döneme girdiğini, ‘liberal anın’ sonunun ise Batı hegemonyasının da sonu olduğunu ifade etti.Liberalizmin çöküşünden sorumlu ana itici gücün geleneksel değerler ve derin medeniyet kimlikleri olduğunu vurgulayan Dugin, "Post-liberalizm, modern zamanlardaki Batı hakimiyeti çağını parantez içine alarak, bunun yalnızca geçici bir olgu, genel ve evrensel hiçbir şeyin olmadığı bir aşama olduğunu sayar. Kaba kuvvete ve teknolojinin saldırgan kullanımına dayanan belli bir kültür, temellerini, tekniklerini, yöntemlerini ve hedeflerini evrensel kılmaya çalışarak belli bir dönem için gezegen ölçeğinde liderlik elde etti. Böylece en başarılı dünya imparatorluğunun tarihi başlamış oldu" ifadelerini kullandı.Rus düşünür, ifadelerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-dusunur-dugin-liberalizmin-kader-olmadigi-yalnizca-bir-kesit-tarihsel-bir-donem-oldugu-ortaya-1090856769.html
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rusya, uzman, aleksandr dugin, makale, batı, liberalizm, düşünce, analiz
rusya, uzman, aleksandr dugin, makale, batı, liberalizm, düşünce, analiz
Rus düşünür Dugin: Batı’nın sonu geldi
Ünlü Rus düşünür ve siyaset uzmanı Dugin, dünyanın post-liberal döneme girdiğini, ‘liberal anın’ sonunun ise Batı hegemonyasının da sonu olduğunu belirtti.
Rusya’da siyasi bilimlerin önde gelen uzmanlarından, düşünür ve sosyolog Aleksandr Dugin, ele aldığı bir makalede dünyanın post-liberal döneme girdiğini, ‘liberal anın’ sonunun ise Batı hegemonyasının da sonu olduğunu ifade etti.
Liberalizmin çöküşünden sorumlu ana itici gücün geleneksel değerler ve derin medeniyet kimlikleri olduğunu vurgulayan Dugin, "Post-liberalizm, modern zamanlardaki Batı hakimiyeti çağını parantez içine alarak, bunun yalnızca geçici bir olgu, genel ve evrensel hiçbir şeyin olmadığı bir aşama olduğunu sayar. Kaba kuvvete ve teknolojinin saldırgan kullanımına dayanan belli bir kültür, temellerini, tekniklerini, yöntemlerini ve hedeflerini evrensel kılmaya çalışarak belli bir dönem için gezegen ölçeğinde liderlik elde etti. Böylece en başarılı dünya imparatorluğunun tarihi başlamış oldu" ifadelerini kullandı.
Rus düşünür, ifadelerine şöyle devam etti:
Ancak beş yüzyılı aşkın bir sürenin ardından Batı’nın hegemonyası sona erdi ve insanlık, Batı’nın keskin yükselişinden önceki döneme has olan koşullara geri döndü (şimdilik sadece geri dönüyor). Liberalizm ise Avrupa modernizminin tüm temel ilkelerini özümseyen ve onları en son mantıksal sonuçlara (cinsiyet politikaları, woke, iptal kültürü, eleştirel ırk teorileri, transseksüeller, kuadroberler, posthümanizm, postmodernizm) getirerek, Batı'nın gezegen emperyalizminin tarihsel olarak son biçimi haline geldi. Liberal anın sonu, liberal anın sonundan daha fazlasıdır. Bu, Batı'nın insanlık üzerindeki tek hegemonyasının sonudur. Bu Batı'nın sonudur.