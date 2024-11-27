https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rus-dusunur-dugin-batinin-sonu-geldi-1090897538.html

Rus düşünür Dugin: Batı’nın sonu geldi

Rus düşünür Dugin: Batı’nın sonu geldi

Sputnik Türkiye

Ünlü Rus düşünür ve siyaset uzmanı Dugin, dünyanın post-liberal döneme girdiğini, ‘liberal anın’ sonunun ise Batı hegemonyasının da sonu olduğunu belirtti. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T17:56+0300

2024-11-27T17:56+0300

2024-11-27T17:56+0300

dünya

rusya

uzman

aleksandr dugin

makale

batı

liberalizm

düşünce

analiz

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Rusya’da siyasi bilimlerin önde gelen uzmanlarından, düşünür ve sosyolog Aleksandr Dugin, ele aldığı bir makalede dünyanın post-liberal döneme girdiğini, ‘liberal anın’ sonunun ise Batı hegemonyasının da sonu olduğunu ifade etti.Liberalizmin çöküşünden sorumlu ana itici gücün geleneksel değerler ve derin medeniyet kimlikleri olduğunu vurgulayan Dugin, "Post-liberalizm, modern zamanlardaki Batı hakimiyeti çağını parantez içine alarak, bunun yalnızca geçici bir olgu, genel ve evrensel hiçbir şeyin olmadığı bir aşama olduğunu sayar. Kaba kuvvete ve teknolojinin saldırgan kullanımına dayanan belli bir kültür, temellerini, tekniklerini, yöntemlerini ve hedeflerini evrensel kılmaya çalışarak belli bir dönem için gezegen ölçeğinde liderlik elde etti. Böylece en başarılı dünya imparatorluğunun tarihi başlamış oldu" ifadelerini kullandı.Rus düşünür, ifadelerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-dusunur-dugin-liberalizmin-kader-olmadigi-yalnizca-bir-kesit-tarihsel-bir-donem-oldugu-ortaya-1090856769.html

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