https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/afad-duyurdu-bitliste-sabah-saatlerinde-korkutan-deprem-1090864521.html

AFAD duyurdu: Bitlis'te sabah saatlerinde korkutan deprem

AFAD duyurdu: Bitlis'te sabah saatlerinde korkutan deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'te sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 8.71 kilometre derinlikte... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T07:25+0300

2024-11-27T07:25+0300

2024-11-27T07:25+0300

afad

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Bitlis'te sabah saat 05.50'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 8.71 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi paylaşılmazken, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı.Kar ve deprem bir arada: Eğitim aksadıBitlis Valiliği, deprem öncesinde dün kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu. Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının yanı sıra engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı açıklandı.Olumsuz hava koşulları risk oluşturuyorValilik açıklamasında, kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda ciddi riskler yarattığı vurgulandı. Depremle birlikte vatandaşların hava koşullarına karşı da dikkatli olması gerektiği belirtildi. Yetkililer, gerekli durumlarda vatandaşların AFAD ve yerel yönetimlerle iletişimde kalmasını önerdi.

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