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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prof-dr-ahmet-ercan-turkiyenin-afet-haritasini-cikartti-deprem-basi-cekti-riskli-ve-guvenli-iller-1091050931.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı, deprem başı çekti: Riskli ve güvenli iller açıklandı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı, deprem başı çekti: Riskli ve güvenli iller açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye’deki doğal afetlerin izleri çarpıcı rakamlarla ortaya çıktı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin risk haritasını çıkarttı. Buna göre... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T10:36+0300
2024-12-02T10:36+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
türkiye
övgün ahmet ercan
bingöl
malatya
erzurum
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Türkiye’deki doğal afetlerin yüzde 55'ini depremler oluşturuyor. Birçok yıkıcı depremi yaşayan ve kayıplar veren Türkiye'de, özellikle Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi iller, depremde can kaybının en yüksek olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor. Öte yandan doğal afetlerden en çok etkilenen iller arasında ise yer alan iller arasında Bingöl, Rize, Trabzon öne çıkıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki doğal afetlerin haritasını çıkarttı. Deprem uzmanı, afetlerden en çok ve en az etkilenen illeri sıraladı, ayrıca en çok can kaybının yaşandığı kentleri açıkladı.Doğal afetlerden en çok ve en az etkilenen bölgelerDoğal afetlerden en çok etkilenen iller sıralamasında başı çekenler: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize ve Tunceli. Öte yandan, Kırklareli, Türkiye’nin doğal afetlerden en az etkilenen ili olarak öne çıkıyor.Ercan'ın paylaşımı ise şöyle:"Türkiye’de kıran (afet) türleri ile yüzdeleri, yüzde 55′i deprem, yüzde 21′i uçkun (heyelan), yüzde 8′i su baskını, yüzde 7'si kaya düşmesi, yüzde 2'si çığ. Ölüm sayısı olarak en çok kıran gören iller; Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay ,Adıyaman, Malatya, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Muş, Adana’dır.Kıranlardan en çok etkilenen iller: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ile Artvin. En az etkilenen illerin başında Kırklareli, geliyor. Onu, Edirne, Kilis, Konya, Karaman, Niğde, Ankara, Urfa, Siirt, Şirnak, Kırıkkale izliyor."
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), türkiye, övgün ahmet ercan, bingöl, malatya, erzurum, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), doğal afet, çığ, sel
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), türkiye, övgün ahmet ercan, bingöl, malatya, erzurum, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), doğal afet, çığ, sel

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı, deprem başı çekti: Riskli ve güvenli iller açıklandı

10:36 02.12.2024
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© İHA
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Türkiye’deki doğal afetlerin izleri çarpıcı rakamlarla ortaya çıktı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin risk haritasını çıkarttı. Buna göre, doğal afetlerde deprem yüzde 55 oranıyla başı çekiyor. Ercan, afetlerden en çok ve en az etkilenen illeri tek tek sıraladı.
Türkiye’deki doğal afetlerin yüzde 55'ini depremler oluşturuyor. Birçok yıkıcı depremi yaşayan ve kayıplar veren Türkiye'de, özellikle Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi iller, depremde can kaybının en yüksek olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor.
Öte yandan doğal afetlerden en çok etkilenen iller arasında ise yer alan iller arasında Bingöl, Rize, Trabzon öne çıkıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki doğal afetlerin haritasını çıkarttı. Deprem uzmanı, afetlerden en çok ve en az etkilenen illeri sıraladı, ayrıca en çok can kaybının yaşandığı kentleri açıkladı.

Doğal afetlerden en çok ve en az etkilenen bölgeler

Doğal afetlerden en çok etkilenen iller sıralamasında başı çekenler: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize ve Tunceli. Öte yandan, Kırklareli, Türkiye’nin doğal afetlerden en az etkilenen ili olarak öne çıkıyor.
Ercan'ın paylaşımı ise şöyle:
"Türkiye’de kıran (afet) türleri ile yüzdeleri, yüzde 55′i deprem, yüzde 21′i uçkun (heyelan), yüzde 8′i su baskını, yüzde 7'si kaya düşmesi, yüzde 2'si çığ. Ölüm sayısı olarak en çok kıran gören iller; Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay ,Adıyaman, Malatya, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Muş, Adana’dır.
Kıranlardan en çok etkilenen iller: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ile Artvin.

En az etkilenen illerin başında Kırklareli, geliyor. Onu, Edirne, Kilis, Konya, Karaman, Niğde, Ankara, Urfa, Siirt, Şirnak, Kırıkkale izliyor."
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