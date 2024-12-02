https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prof-dr-ahmet-ercan-turkiyenin-afet-haritasini-cikartti-deprem-basi-cekti-riskli-ve-guvenli-iller-1091050931.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı, deprem başı çekti: Riskli ve güvenli iller açıklandı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı, deprem başı çekti: Riskli ve güvenli iller açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye’deki doğal afetlerin izleri çarpıcı rakamlarla ortaya çıktı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin risk haritasını çıkarttı. Buna göre... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T10:36+0300

2024-12-02T10:36+0300

2024-12-02T10:36+0300

türkiye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

türkiye

övgün ahmet ercan

bingöl

malatya

erzurum

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Türkiye’deki doğal afetlerin yüzde 55'ini depremler oluşturuyor. Birçok yıkıcı depremi yaşayan ve kayıplar veren Türkiye'de, özellikle Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi iller, depremde can kaybının en yüksek olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor. Öte yandan doğal afetlerden en çok etkilenen iller arasında ise yer alan iller arasında Bingöl, Rize, Trabzon öne çıkıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki doğal afetlerin haritasını çıkarttı. Deprem uzmanı, afetlerden en çok ve en az etkilenen illeri sıraladı, ayrıca en çok can kaybının yaşandığı kentleri açıkladı.Doğal afetlerden en çok ve en az etkilenen bölgelerDoğal afetlerden en çok etkilenen iller sıralamasında başı çekenler: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize ve Tunceli. Öte yandan, Kırklareli, Türkiye’nin doğal afetlerden en az etkilenen ili olarak öne çıkıyor.Ercan'ın paylaşımı ise şöyle:"Türkiye’de kıran (afet) türleri ile yüzdeleri, yüzde 55′i deprem, yüzde 21′i uçkun (heyelan), yüzde 8′i su baskını, yüzde 7'si kaya düşmesi, yüzde 2'si çığ. Ölüm sayısı olarak en çok kıran gören iller; Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay ,Adıyaman, Malatya, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Muş, Adana’dır.Kıranlardan en çok etkilenen iller: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ile Artvin. En az etkilenen illerin başında Kırklareli, geliyor. Onu, Edirne, Kilis, Konya, Karaman, Niğde, Ankara, Urfa, Siirt, Şirnak, Kırıkkale izliyor."

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türkiye

bingöl

malatya

erzurum

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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), türkiye, övgün ahmet ercan, bingöl, malatya, erzurum, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), doğal afet, çığ, sel