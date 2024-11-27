https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/poliklinik-ve-acil-servislere-basvurular-artti-soguk-hava-ile-artis-gosterdi-solunum-yetmezligine-1090871278.html

Poliklinik ve acil servislere başvurular arttı, soğuk hava ile artış gösterdi: ‘Solunum yetmezliğine yol açabiliyor’

Poliklinik ve acil servislere başvurular arttı, soğuk hava ile artış gösterdi: ‘Solunum yetmezliğine yol açabiliyor’

Sputnik Türkiye

Soğuk havaların aniden etkili olmaya başlamasıyla akut bronşiyolit vakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Sağlık uzmanları, aileleri erken tanı ve tedavi... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T11:12+0300

2024-11-27T11:12+0300

2024-11-27T11:12+0300

sağlik

grip

bronşit

acil servis

acil servis

acil servis

doktor

soğuk hava

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Havaların soğuması ve gribal enfeksiyonların artmasıyla akut bronşiyolit vakaları da yayılım göstermeye başladı. Prof. Dr. Sedat Öktem hastalığın belirtilerine ilişkin konuştu ve “Havayollarının daha dar olması nedeniyle bebekler ve küçük çocuklar daha ağır etkileniyor. Bazı çocuklarda havayollarında balgam birikimi ve ödem daha şiddetli olup, solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Bu çocuklarda hızlı nefes alıp verme, göğüs kafesinde çökme gibi belirtiler ekleniyor" dedi.'Acil servislere başvuru arttı''Akut bronşiyolit’ vakalarında kayda değer bir artış gözlemleniyor. Küçük çocuklar arasında hızla yayılan bu durum, ailelerde büyük bir endişe yaratırken, sağlık uzmanları erken tanı ve tedaviye vurgu yapıyor.Hürriyet'e konuşan ve acil servislerde vaka sayısında gözle görülür bir artış olduğunu söyleyen Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, “Solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı mevsimsel değişiklik gösterir. Sonbahar ve kış aylarında daha sık görülür diğer aylarda ise daha az ortaya çıkar. Akut bronşiyolit vakaları da sonbahar ve kış aylarında yoğun yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda kış aylarında akut bronşiyolitler nedeniyle acil servislere yoğun olarak başvuruların olduğunu ve hastane yatışlarının olduğunu gördük. Bu yıl da benzer şekilde vakalarda artış gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.RSV virüsü sebep oluyorAkut bronşiyolit vakalarının neredeyse tamamının solunum virüsleriyle geliştiğini, en sık virüs etkeninin de RSV olduğunun altını çizen Prof. Dr. Öktem, “Bu virüslerle öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonu gelişiyor. Daha sonra vakaların bir kısmında virüsler çocukların küçük havayollarını yani bronşiyollere yayılarak enfeksiyon ve iltihap oluşmasına yol açıyor” dedi.Belirtileri neler?Hastalığın belirtilerine de değinen Prof. Dr. Sedat Öktem, “Ödem gelişimi ve bronşiyollerin içerisindeki balgam birikimi nedeniyle havayolları daralıyor ve hışıltı gelişiyor. Havayollarının daha dar olması nedeniyle bebekler ve küçük çocuklar daha ağır etkileniyor. Bazı çocuklarda havayollarında balgam birikimi ve ödem daha şiddetli olup, solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Bu çocuklarda hızlı nefes alıp verme, göğüs kafesinde çökme gibi belirtiler ekleniyor” şeklinde konuştu. Hastalığın daha çok iki yaşın altındaki çocuklarda görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Öktem, “Hastalık bulgularının görülmesi için havayollarının dar olması gerekiyor. Çocuklar büyüyüp havayolları genişleyince bu hastalık görülmüyor. Bu nedenle yetişkinlerde akut bronşiyolit ortaya çıkmıyor. Ancak yetişkin ve büyük çocuklarda 'akut bronşit' dediğimiz farklı bir hastalık görülebiliyor” ifadelerini kullandı.Tedavisi ne?“Vakaların yüzde 90’ından fazlasında diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi; çocuğun burnunun açık tutulması için temizlenmesi, ağızdan beslenmeye devam edilerek yeterli miktarda sıvı almasının sağlanması, ateş olması durumunda ateş düşürücü verilmesi yeterli” diyen Prof. Dr. Sedat Öktem, şu bilgilerin altını çizdi:

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grip, bronşit, acil servis, acil servis, acil servis, doktor, soğuk hava