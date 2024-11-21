https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/once-dopamin-sonra-pismanlik-uzmani-belirli-yiyecekler-icin-durdurulamaz-arzunun-sebeplerini-1090558476.html

Önce dopamin, sonra pişmanlık: Uzmanı, belirli yiyecekler için durdurulamaz arzunun sebeplerini anlattı

Önce dopamin, sonra pişmanlık: Uzmanı, belirli yiyecekler için durdurulamaz arzunun sebeplerini anlattı

Sputnik Türkiye

Yeme bozukluğu Acıkmadan yemek yeme alışkanlığı son yıllarda artış gösterdi. Aniden gelen açlık hissi gerçek açlıktan nasıl ayırt edilir? Duygusal yeme... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T12:12+0300

2024-11-21T12:12+0300

2024-11-21T12:12+0300

yeme bozukluğu

duygusallık

psikolojik

açlık

tokluk

duygusal yeme bozukluğu

barış gürkaş

psikolog

diyetisyen

sağlik

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Yeme bozukluğunda aniden gelen açlık ve hızla yenilen şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalar önce kortizol seviyesini düşürüp dopamin sayesinde kısa süreli iyi hissettirse de, bu duygu dakikalara sonra hayal kırıklığı ve pişmanlığa dönüyor. Üstelik bunun alışkanlık haline gelmesi kişiyi tüketim döngüsüne sokuyor. Yeme bozukluğunun en sık görülen versiyonlarından biri olan duygusal yeme bozukluğunda özellikle keyif veren gıdalara düşkünlük artıyor. Psikolog Barış Gürkaş, duygusal yeme bozukluklarının sebebi nedir ve yeme bozukluğu nasıl atlatılır Sputnik Türkiye'ye anlattı:Duygusal yeme bozukluğu nedir?Psikolog Gürkaş, duygusal yeme bozukluğunun son dönemde internette en çok aranan rahatsızlıklardan biri olduğuna dikkat çekti ve "Diğer ruhsal rahatsızlıklar gibi seyrinin olmaması, uzmana başvurmayı da geciktiren bir yanı. Peki yemek yemek gibi sıradan bir eylem nasıl oluyor da ruhsal bir zorlanmayla dönüşebiliyor? Bir düşünün hiç aç değilsiniz, ancak durdurulamaz bir yeme isteğiniz var. Bunun da sebebi olumsuz duygularla başa çıkma çabası. Yemek yeme eylemi kimi zaman stresi yönetmek, kimi zaman üzüntünün üstesinden gelmek ya da öfkeyi yatıştırmak için bir başa çıkma mekanizmasına dönüşmüş oluyor. Kişinin başka türlü düzenleyemediği edemediği duyguları yeme davranışıyla düzenlemeye çalışır" dedi.Hedonik açlık nedir?Yeme bozukluklarında en çok rastlanan 'hedonik açlık' ise aslında birçok kişinin farkında olmasa da sahip olduğu bir psikolojik hal. Hedonik açlığı Gürkaş, 'haz odaklı yeme' olarak açıklıyor:Duygusal yeme bozukluğu yaşayan kişi neden abur cubur yer?Peki aniden gelen yeme isteğinde neden çoğu zaman zararlı gıdalar tercih edilir?Önce dopamin sonra pişmanlıkHızlıca ve acıkmadan yedikten sonra vücutta ne oluyor?Gürkaş, duygusal yeme aktivitesinde vücutta yaşananları "Duygusal açlık sırasında şekerli ve kalorili yiyecekler tercih edilir çünkü bu yiyecekler beynin ödül sistemini uyararak dopamin salgılar ve geçici bir “iyi hissetme” etkisi yaratır. Stres hormonları olan kortizol seviyelerini düşürerek hızlıca enerji sağlarlar. ancak kısa süreli iyilik hali sonrasında yorgunluk, pişmanlık gibi olumsuz duygu, düşüncelere kendini bırakır. Bir diğer yandan çocuklukta bu tür yiyeceklerle olumlu anılar biriktirmiş olabiliriz. İlk etapta stresi regüle etmek için de bunlara başvuruyor olabiliriz" diyerek özetledi.Gerçek açlıkla duygusal açlık nasıl ayırt edilir?Gerçekten aç mısınız yoksa duygularınız sizi aç olduğunuza mı inandırıyor? Psikolog Gürkaş gerçek açlıkla duygusal açlığı ayırmanın yöntemini anlattı:Duygusal yeme bozukluğunun tedavisi var mı?Duygusal yeme bozukluğunun tedavisi için ise psikolog Gürkaş, 'duygusal farkındalık' konusuna vurgu yaptı ve "Evet, duygusal yeme bozukluğunun tedavisi mümkündür. Bu süreçte kişinin kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi geliştirmesi esastır. Duygusal tetikleyicileri, davranışları ve düşünceleri hakkında farkındalığı süreçte oldukça önemlidir. Duygusal farkındalık ve başa çıkma stratejilerini hedefleyen müdahaleler, bu sorunu ele almada ve genel refahı artırmada umut vaat ediyor. Genellikle mindfulness temelli yaklaşımlar, kabul kararlılık terapisi ve bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemler kullanılır. Süreçte oldukça da etkilidir" dedi.Duygusal yeme bozukluğu olan kişi psikoloğa mı diyetisyene mi gitmeli?Gürkaş yeme bozukluğu probleminde kime başvurulacağına ise şu şekilde yanıt verdi:

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