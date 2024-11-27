https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/musktan-bidenin-ukrayna-icin-yeni-yardim-talebine-tepki-bu-normal-degil-1090880523.html
Musk’tan Biden’in Ukrayna için yeni yardım talebine tepki: 'Bu normal değil'
Musk’tan Biden’in Ukrayna için yeni yardım talebine tepki: 'Bu normal değil'
Sputnik Türkiye
ABD’li girişimci Elon Musk, Başkanı Joe Biden’in Kongre’den Ukrayna’ya askeri yardım için 24 milyar dolar talep etmesine tepki gösterdi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T12:14+0300
2024-11-27T12:14+0300
2024-11-27T12:18+0300
ukrayna krizi
abd
elon musk
joe biden
kongre
ukrayna
askeri yardım
silah yardımı
donald trump
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343107_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b007e912dbeb12eda9f9ad8a135554ad.jpg
Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X’te, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna’ya ek askeri yardımın sağlanması ve daha önce Ukrayna'ya verilen silahların ikame edilmesi için Kongre'den 24 milyar dolar talep etmesini değerlendirdi.Musk, “Bu normal değil” diye yazdı.ABD’de başkanlık seçimleri sırasında Musk’ın büyük destek verdiği Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaya son vereceğini açıklamıştı. Vladimir Zelenskiy de Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin Kiev'e verdiği desteğin sona erme riski olduğunu defalarca itiraf etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukraynaya-verilen-atacmslarin-1990larda-uretilmis-olabilir-1090868643.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343107_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_af62ffdab86e4c93acf3233ac20327b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, elon musk, joe biden, kongre, ukrayna, askeri yardım, silah yardımı, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya, sergey lavrov
abd, elon musk, joe biden, kongre, ukrayna, askeri yardım, silah yardımı, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya, sergey lavrov
Musk’tan Biden’in Ukrayna için yeni yardım talebine tepki: 'Bu normal değil'
12:14 27.11.2024 (güncellendi: 12:18 27.11.2024)
ABD’li girişimci Elon Musk, Başkanı Joe Biden’in Kongre’den Ukrayna’ya askeri yardım için 24 milyar dolar talep etmesine tepki gösterdi.
Elon Musk
, sahip olduğu sosyal medya platformu X’te, ABD Başkanı Joe Biden
’in, Ukrayna’ya ek askeri yardımın sağlanması ve daha önce Ukrayna'ya verilen silahların ikame edilmesi için Kongre'den 24 milyar dolar talep etmesini
değerlendirdi.
Musk, “Bu normal değil” diye yazdı.
ABD’de başkanlık seçimleri sırasında Musk’ın büyük destek verdiği Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaya son vereceğini açıklamıştı. Vladimir Zelenskiy de Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin Kiev'e verdiği desteğin sona erme riski olduğunu defalarca itiraf etmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.