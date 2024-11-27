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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/musktan-bidenin-ukrayna-icin-yeni-yardim-talebine-tepki-bu-normal-degil-1090880523.html
Musk’tan Biden’in Ukrayna için yeni yardım talebine tepki: 'Bu normal değil'
Musk’tan Biden’in Ukrayna için yeni yardım talebine tepki: 'Bu normal değil'
Sputnik Türkiye
ABD’li girişimci Elon Musk, Başkanı Joe Biden’in Kongre’den Ukrayna’ya askeri yardım için 24 milyar dolar talep etmesine tepki gösterdi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T12:14+0300
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ukrayna krizi
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joe biden
kongre
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silah yardımı
donald trump
vladimir zelenskiy
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Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X’te, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna’ya ek askeri yardımın sağlanması ve daha önce Ukrayna'ya verilen silahların ikame edilmesi için Kongre'den 24 milyar dolar talep etmesini değerlendirdi.Musk, “Bu normal değil” diye yazdı.ABD’de başkanlık seçimleri sırasında Musk’ın büyük destek verdiği Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaya son vereceğini açıklamıştı. Vladimir Zelenskiy de Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin Kiev'e verdiği desteğin sona erme riski olduğunu defalarca itiraf etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukraynaya-verilen-atacmslarin-1990larda-uretilmis-olabilir-1090868643.html
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abd, elon musk, joe biden, kongre, ukrayna, askeri yardım, silah yardımı, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya, sergey lavrov
abd, elon musk, joe biden, kongre, ukrayna, askeri yardım, silah yardımı, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya, sergey lavrov

Musk’tan Biden’in Ukrayna için yeni yardım talebine tepki: 'Bu normal değil'

12:14 27.11.2024 (güncellendi: 12:18 27.11.2024)
© JIM WATSONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© JIM WATSON
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ABD’li girişimci Elon Musk, Başkanı Joe Biden’in Kongre’den Ukrayna’ya askeri yardım için 24 milyar dolar talep etmesine tepki gösterdi.
Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X’te, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna’ya ek askeri yardımın sağlanması ve daha önce Ukrayna'ya verilen silahların ikame edilmesi için Kongre'den 24 milyar dolar talep etmesini değerlendirdi.
Musk, “Bu normal değil” diye yazdı.
ABD’de başkanlık seçimleri sırasında Musk’ın büyük destek verdiği Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaya son vereceğini açıklamıştı. Vladimir Zelenskiy de Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin Kiev'e verdiği desteğin sona erme riski olduğunu defalarca itiraf etmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.
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