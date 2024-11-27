https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/musktan-bidenin-ukrayna-icin-yeni-yardim-talebine-tepki-bu-normal-degil-1090880523.html

Musk’tan Biden’in Ukrayna için yeni yardım talebine tepki: 'Bu normal değil'

Musk’tan Biden’in Ukrayna için yeni yardım talebine tepki: 'Bu normal değil'

Sputnik Türkiye

ABD’li girişimci Elon Musk, Başkanı Joe Biden’in Kongre’den Ukrayna’ya askeri yardım için 24 milyar dolar talep etmesine tepki gösterdi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T12:14+0300

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ukrayna krizi

abd

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joe biden

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silah yardımı

donald trump

vladimir zelenskiy

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Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X’te, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna’ya ek askeri yardımın sağlanması ve daha önce Ukrayna'ya verilen silahların ikame edilmesi için Kongre'den 24 milyar dolar talep etmesini değerlendirdi.Musk, “Bu normal değil” diye yazdı.ABD’de başkanlık seçimleri sırasında Musk’ın büyük destek verdiği Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaya son vereceğini açıklamıştı. Vladimir Zelenskiy de Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin Kiev'e verdiği desteğin sona erme riski olduğunu defalarca itiraf etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukraynaya-verilen-atacmslarin-1990larda-uretilmis-olabilir-1090868643.html

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abd, elon musk, joe biden, kongre, ukrayna, askeri yardım, silah yardımı, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya, sergey lavrov