https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/biden-ukraynaya-askeri-yardim-icin-24-milyar-dolar-talep-etti-1090866818.html

‘Biden, Ukrayna’ya askeri yardım için 24 milyar dolar talep etti’

‘Biden, Ukrayna’ya askeri yardım için 24 milyar dolar talep etti’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden'in, Ukrayna’ya ek askeri yardımın sağlanması ve daha önce Ukrayna'ya verilen silahların ikame edilmesi için Kongre'den 24 milyar dolar... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T08:37+0300

2024-11-27T08:37+0300

2024-11-27T08:36+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

askeri yardım

silah yardımı

joe biden

kongre

temsilciler meclisi

senato

finansman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086220801_0:38:750:460_1920x0_80_0_0_e0cec1f08f66a4200cab77176deaaeaa.png

Politico gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna’ya yapılan silah yardımı nedeniyle tükenen silah stoklarını yenilemek için Kongre’den 16 milyar dolar talep ettiğini yazdı.Gazeteye konuşan kaynaklar, ilgili talebin 25 Kasım’da Kongre’ye sunulduğunu bildirdi. ABD yönetiminin, 16 milyar doların, daha önce Kiev’e gönderilen silahları ikame etmek için ayrılmasını beklediği ifade edilirken 8 milyarın daha Ukrayna’nın güvenliğine destek girişimi (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) kapsamında tahsis edilmesi öngörülüyor.ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna ordusuna bazı silah ve teçhizatı doğrudan ABD stoklarından sağlamak yerine üreticilerle sözleşme yapılması öngörülüyor.Biden yönetiminin, ilgili harcama kalemlerinin federal kurumların faaliyetlerine yönelik finansmanın uzatılmasıyla ilgili tasarıya dahil edilmesini beklediği belirtilirken tasarı Aralık ayında oylamaya sunulacak.Haberde, Biden’in sunduğu talebin “başarı olasılığının çok küçük” olduğu kaydedildi.'Çok gergin tartışmalar yaşanacak'Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul (Teksaslı Cumhuriyetçi) 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kongre’nin Ukrayna'ya daha fazla yardım için fon tahsisi de dahil olmak üzere yoğun tartışmalara sahne olacağından emin olduğunu ifade etmişti. Washington’daki Atlantik Konseyi'nde konuşan McCaul, “yeni Kongre'de çok gergin tartışmalar yaşanacağını” dile getirmişti. Kongre’nin federal hükümete daha fazla fon sağlanması konusunda karar vermesi gerekeceğini belirten McCaul, “Bu Aralık ya da 1 Mart'ta gerçekleşecek” demişti. Kongre üyesi, “Sonra da Ukrayna için ek finansman konusunda tartışmalar olacak” diye eklemişti.ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, mevcut yönetimin Kongre’ye Ukrayna'ya yapılacak yardımın 2025 mali yılı bütçesine (ülkede 1 Ekim'de başladı) dahil edilmesi gerektiğini açıkça belirteceğini dile getirmişti.ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki çatışmaya son vereceğini açıklamıştı. Vladimir Zelenskiy de Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin Kiev'e verdiği desteğin sona erme riski olduğunu defalarca itiraf etmişti.'Ateşle oynamak'Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/zaharova-abd-disisleri-bakanligindaki-aglama-ve-ciglik-seanslari-temsilciler-meclisini-de-saskina-1090863761.html

abd

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, askeri yardım, silah yardımı, joe biden, kongre, temsilciler meclisi, senato, finansman, michael mccaul, jake sullivan, rusya, nato, sergey lavrov