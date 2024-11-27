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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/lavrov-ortadogudaki-durumun-sebebi-abdnin-uzlasma-temelli-cozumleri-goz-ardi-edip-araciligi-1090863875.html
Lavrov: Ortadoğu'daki durumun sebebi, ABD'nin uzlaşma temelli çözümleri göz ardı edip aracılığı tekelleştirme çabaları
Lavrov: Ortadoğu'daki durumun sebebi, ABD'nin uzlaşma temelli çözümleri göz ardı edip aracılığı tekelleştirme çabaları
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki durumun giderek kötüleştiğini belirtti. Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının on binlerce can aldığını ve... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T05:01+0300
2024-11-27T05:01+0300
israil- filistin çatışması
abd
filistin
israil
bm güvenlik konseyi
ortadoğu
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Bu gelişmelerin, İsrail'in agresif ve militarist politikalarının yanı sıra, Washington'ın BM Güvenlik Konseyi'nde uzlaşma temelli çözümleri göz ardı ederek aracılık işlevini tekelleştirme çabalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.Lavrov, İsrail'in güvenliği sağlamak için diğer ülkelerin güvenliğinden ödün vermesinin, özellikle ABD'nin açık desteğiyle, uzun vadede son derece tehlikeli bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşanan trajedinin İslam dünyasının İsrail'e olan bakışını yıllarca etkileyeceğini söyledi.Lavrov, Ortadoğu'daki, özellikle Lübnan'daki durumu iyileştirmenin tek yolunun, Filistin-İsrail çatışmasındaki ortamın normalleşmesi olduğunu ve bunu herkesin anlamasına rağmen Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes talep eden güçlü bir BM Güvenlik Konseyi kararının ABD tarafından sürekli olarak engellendiğini ifade etti.Son olarak, Lavrov, bu hedefe ulaşmak için öncelikle bölgedeki ülkelerin görüşlerine odaklanılması gerektiğini, 'okyanus ötesinden dayatmalar' yerine bölge halklarının gerçek ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın yalnızca Filistin meselesi için değil, dünya genelindeki diğer krizler için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/zaharova-abd-disisleri-bakanligindaki-aglama-ve-ciglik-seanslari-temsilciler-meclisini-de-saskina-1090863761.html
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abd, filistin, israil, bm güvenlik konseyi, ortadoğu
abd, filistin, israil, bm güvenlik konseyi, ortadoğu

Lavrov: Ortadoğu'daki durumun sebebi, ABD'nin uzlaşma temelli çözümleri göz ardı edip aracılığı tekelleştirme çabaları

05:01 27.11.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki durumun giderek kötüleştiğini belirtti. Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının on binlerce can aldığını ve silahlı çatışmanın Lübnan ve çevre ülkelere yayıldığını ifade etti.
Bu gelişmelerin, İsrail'in agresif ve militarist politikalarının yanı sıra, Washington'ın BM Güvenlik Konseyi'nde uzlaşma temelli çözümleri göz ardı ederek aracılık işlevini tekelleştirme çabalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.
Lavrov, İsrail'in güvenliği sağlamak için diğer ülkelerin güvenliğinden ödün vermesinin, özellikle ABD'nin açık desteğiyle, uzun vadede son derece tehlikeli bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşanan trajedinin İslam dünyasının İsrail'e olan bakışını yıllarca etkileyeceğini söyledi.
Lavrov, Ortadoğu'daki, özellikle Lübnan'daki durumu iyileştirmenin tek yolunun, Filistin-İsrail çatışmasındaki ortamın normalleşmesi olduğunu ve bunu herkesin anlamasına rağmen Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes talep eden güçlü bir BM Güvenlik Konseyi kararının ABD tarafından sürekli olarak engellendiğini ifade etti.
Son olarak, Lavrov, bu hedefe ulaşmak için öncelikle bölgedeki ülkelerin görüşlerine odaklanılması gerektiğini, 'okyanus ötesinden dayatmalar' yerine bölge halklarının gerçek ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın yalnızca Filistin meselesi için değil, dünya genelindeki diğer krizler için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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