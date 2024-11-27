https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/lavrov-ortadogudaki-durumun-sebebi-abdnin-uzlasma-temelli-cozumleri-goz-ardi-edip-araciligi-1090863875.html

Lavrov: Ortadoğu'daki durumun sebebi, ABD'nin uzlaşma temelli çözümleri göz ardı edip aracılığı tekelleştirme çabaları

Lavrov: Ortadoğu'daki durumun sebebi, ABD'nin uzlaşma temelli çözümleri göz ardı edip aracılığı tekelleştirme çabaları

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki durumun giderek kötüleştiğini belirtti. Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının on binlerce can aldığını ve... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T05:01+0300

2024-11-27T05:01+0300

2024-11-27T05:01+0300

israil- filistin çatışması

abd

filistin

israil

bm güvenlik konseyi

ortadoğu

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Bu gelişmelerin, İsrail'in agresif ve militarist politikalarının yanı sıra, Washington'ın BM Güvenlik Konseyi'nde uzlaşma temelli çözümleri göz ardı ederek aracılık işlevini tekelleştirme çabalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.Lavrov, İsrail'in güvenliği sağlamak için diğer ülkelerin güvenliğinden ödün vermesinin, özellikle ABD'nin açık desteğiyle, uzun vadede son derece tehlikeli bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşanan trajedinin İslam dünyasının İsrail'e olan bakışını yıllarca etkileyeceğini söyledi.Lavrov, Ortadoğu'daki, özellikle Lübnan'daki durumu iyileştirmenin tek yolunun, Filistin-İsrail çatışmasındaki ortamın normalleşmesi olduğunu ve bunu herkesin anlamasına rağmen Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes talep eden güçlü bir BM Güvenlik Konseyi kararının ABD tarafından sürekli olarak engellendiğini ifade etti.Son olarak, Lavrov, bu hedefe ulaşmak için öncelikle bölgedeki ülkelerin görüşlerine odaklanılması gerektiğini, 'okyanus ötesinden dayatmalar' yerine bölge halklarının gerçek ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın yalnızca Filistin meselesi için değil, dünya genelindeki diğer krizler için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/zaharova-abd-disisleri-bakanligindaki-aglama-ve-ciglik-seanslari-temsilciler-meclisini-de-saskina-1090863761.html

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abd, filistin, israil, bm güvenlik konseyi, ortadoğu