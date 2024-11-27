https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/zaharova-abd-disisleri-bakanligindaki-aglama-ve-ciglik-seanslari-temsilciler-meclisini-de-saskina-1090863761.html

Zaharova: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki 'ağlama ve çığlık seansları' Temsilciler Meclisi'ni de şaşkına çevirdi

Zaharova: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki 'ağlama ve çığlık seansları' Temsilciler Meclisi'ni de şaşkına çevirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Donald Trump’ın başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından toplu... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T04:47+0300

2024-11-27T04:47+0300

2024-11-27T04:47+0300

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Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Böyle son seans, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferiyle ilgili olarak düzenlendi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Gazze’deki ceset yığınları'nın neden benzer duygusal tepkilere yol açmadığını sordu.Zaharova, bu tür etkinliklerin ABD'de bile eleştirildiğini belirterek, "Bütçe parasıyla ve çalışma saatlerinde, Amerikan diplomatlarının Donald Trump’ın zaferi üzerine ağlamaları ve kendi görevlerini yerine getirmemeleri, sadece halkı değil, aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi'ni de şaşkına çevirdi" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukrayna-disisleri-bakani-acikladi-kiev-ve-varsova-ukrayna-birligini-kurma-girisimlerine-devam-1090863219.html

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