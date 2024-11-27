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Zaharova: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki 'ağlama ve çığlık seansları' Temsilciler Meclisi'ni de şaşkına çevirdi
Zaharova: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki 'ağlama ve çığlık seansları' Temsilciler Meclisi'ni de şaşkına çevirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Donald Trump’ın başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından toplu... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T04:47+0300
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Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Böyle son seans, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferiyle ilgili olarak düzenlendi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Gazze’deki ceset yığınları'nın neden benzer duygusal tepkilere yol açmadığını sordu.Zaharova, bu tür etkinliklerin ABD'de bile eleştirildiğini belirterek, "Bütçe parasıyla ve çalışma saatlerinde, Amerikan diplomatlarının Donald Trump’ın zaferi üzerine ağlamaları ve kendi görevlerini yerine getirmemeleri, sadece halkı değil, aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi'ni de şaşkına çevirdi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukrayna-disisleri-bakani-acikladi-kiev-ve-varsova-ukrayna-birligini-kurma-girisimlerine-devam-1090863219.html
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abd, donald trump, abd, gazze, dışişleri bakanlığı, temsilciler meclisi, telegram, haberler
abd, donald trump, abd, gazze, dışişleri bakanlığı, temsilciler meclisi, telegram, haberler

Zaharova: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki 'ağlama ve çığlık seansları' Temsilciler Meclisi'ni de şaşkına çevirdi

04:47 27.11.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Donald Trump’ın başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından toplu olarak düzenledikleri 'ağlama ve çığlık seanslarını' eleştirerek, bu tür duygusal tepkilerin Gazze’deki trajik olaylar karşısında gösterilmemesini şaşkınlıkla karşıladı.
Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Böyle son seans, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferiyle ilgili olarak düzenlendi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Gazze’deki ceset yığınları'nın neden benzer duygusal tepkilere yol açmadığını sordu.
Zaharova, bu tür etkinliklerin ABD'de bile eleştirildiğini belirterek, "Bütçe parasıyla ve çalışma saatlerinde, Amerikan diplomatlarının Donald Trump’ın zaferi üzerine ağlamaları ve kendi görevlerini yerine getirmemeleri, sadece halkı değil, aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi'ni de şaşkına çevirdi" dedi.
Армии разных стран на военных учениях НАТО Steadfast Defender-24 в Польше - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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