https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/karadeniz-ve-kirimda-25-ukrayna-ihasi-vuruldu-1090884275.html

Karadeniz ve Kırım’da 25 Ukrayna İHA’sı vuruldu

Karadeniz ve Kırım’da 25 Ukrayna İHA’sı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Kırım’da sabah saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı girişiminin... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T13:53+0300

2024-11-27T13:53+0300

2024-11-27T13:52+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

karadeniz

kırım

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085137340_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39b2314ed5be1206072d69deb98d256a.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, saat 8.30 ilâ 10.30 arasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Karadeniz üzerinde ve Kırım’da 25 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.Sivastopol’de iki füze vurulduKırım’daki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvozjayev, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun şehre yönelik saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.Muhtemelen 2 füzenin ve 5 İHA’nın imha edildiğini belirten Razvozjayev, saldırıda sivil tesislerin zarar görmediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1090882950.html

rusya

karadeniz

kırım

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, karadeniz, kırım, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, füze, füze saldırısı