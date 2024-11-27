https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/karadeniz-ve-kirimda-25-ukrayna-ihasi-vuruldu-1090884275.html
Karadeniz ve Kırım’da 25 Ukrayna İHA’sı vuruldu
Karadeniz ve Kırım’da 25 Ukrayna İHA’sı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Kırım’da sabah saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı girişiminin... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T13:53+0300
2024-11-27T13:53+0300
2024-11-27T13:52+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, saat 8.30 ilâ 10.30 arasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Karadeniz üzerinde ve Kırım’da 25 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.Sivastopol’de iki füze vurulduKırım’daki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvozjayev, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun şehre yönelik saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.Muhtemelen 2 füzenin ve 5 İHA’nın imha edildiğini belirten Razvozjayev, saldırıda sivil tesislerin zarar görmediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1090882950.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, karadeniz, kırım, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, füze, füze saldırısı
Karadeniz ve Kırım’da 25 Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Kırım’da sabah saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, saat 8.30 ilâ 10.30 arasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Karadeniz üzerinde ve Kırım’da 25 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.
Sivastopol’de iki füze vuruldu
Kırım’daki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvozjayev, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun şehre yönelik saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.
Muhtemelen 2 füzenin ve 5 İHA’nın imha edildiğini belirten Razvozjayev, saldırıda sivil tesislerin zarar görmediğini kaydetti.