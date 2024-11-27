https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1090882950.html

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı

Sputnik Türkiye

Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu yerleşim birimlerini temizlemeye devam ediyor. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T13:14+0300

2024-11-27T13:14+0300

2024-11-27T13:23+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novaya İlyinka köyünün Ukrayna işgalinden kurtarıldığını duyurdu.Ukraynalı güçlerin 20 karşı saldırı girişimini bastıran Rus ordusu, tüm cephelerde toplam bin 535 Ukrayna askeri etkisiz hale getirirken 2 tank ve dördü ABD yapımı 5 zırhlı savaş aracını imha etti.Ukrayna’nın 144 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 54 insansız hava aracını (İHA) imha etti.Zaporojye NGS’ye saldırılar devam ediyorAçıklamada ayrıca Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santralin arazisine ve Energodar şehrine İHA ve topçu saldırılar düzenlediği bildirildi.Tüm İHA’ların engellendiği kaydedilirken provokasyondan etkilenenlerin olmadığını ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.Zaporojye nükleer santral personelinin çalışmalarına devam ettiği ve santral çevresindeki radyasyon durumunun normal olduğu ifade edildi.

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