Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için kreşlere ihtiyaç var'
12:06
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve teknik analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den ne istiyor?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerikalı Tümamiral katıldığı panelde ABD nükleer güçlerinin süratle modernize edilmesi gerektiğini söyledi’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Devletten özele soygun şeması
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
19:21
3 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
19:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin 2025 yılı bütçesi belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1090882950.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu yerleşim birimlerini temizlemeye devam ediyor. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T13:14+0300
2024-11-27T13:23+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090599146_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_a80eba5f805693119b340c0b4acbe092.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novaya İlyinka köyünün Ukrayna işgalinden kurtarıldığını duyurdu.Ukraynalı güçlerin 20 karşı saldırı girişimini bastıran Rus ordusu, tüm cephelerde toplam bin 535 Ukrayna askeri etkisiz hale getirirken 2 tank ve dördü ABD yapımı 5 zırhlı savaş aracını imha etti.Ukrayna’nın 144 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 54 insansız hava aracını (İHA) imha etti.Zaporojye NGS’ye saldırılar devam ediyorAçıklamada ayrıca Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santralin arazisine ve Energodar şehrine İHA ve topçu saldırılar düzenlediği bildirildi.Tüm İHA’ların engellendiği kaydedilirken provokasyondan etkilenenlerin olmadığını ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.Zaporojye nükleer santral personelinin çalışmalarına devam ettiği ve santral çevresindeki radyasyon durumunun normal olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sbu-mensuplari-selidovoda-cocuklu-aileleri-arayarak-zorla-tahliye-etmek-istedi-1090877807.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
energodar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090599146_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_1f261ded548004b731fdca3e73b925e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, zaporojye nükleer güç santrali, energodar
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, zaporojye nükleer güç santrali, energodar

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı

13:14 27.11.2024 (güncellendi: 13:23 27.11.2024)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu yerleşim birimlerini temizlemeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novaya İlyinka köyünün Ukrayna işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Ukraynalı güçlerin 20 karşı saldırı girişimini bastıran Rus ordusu, tüm cephelerde toplam bin 535 Ukrayna askeri etkisiz hale getirirken 2 tank ve dördü ABD yapımı 5 zırhlı savaş aracını imha etti.
Ukrayna’nın 144 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 54 insansız hava aracını (İHA) imha etti.

Zaporojye NGS’ye saldırılar devam ediyor

Açıklamada ayrıca Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santralin arazisine ve Energodar şehrine İHA ve topçu saldırılar düzenlediği bildirildi.
Tüm İHA’ların engellendiği kaydedilirken provokasyondan etkilenenlerin olmadığını ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.
Zaporojye nükleer santral personelinin çalışmalarına devam ettiği ve santral çevresindeki radyasyon durumunun normal olduğu ifade edildi.
Sivillerin çatışma bölgesinden tahliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
Ukrayna krizi
SBU mensupları Selidovo’da çocuklu aileleri arayarak zorla tahliye etmek istedi
11:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала