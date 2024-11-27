https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/galatasarayli-icardinin-son-durumu-belli-oldu-pazartesi-gunu-ameliyat-olacak-1090892042.html
Galatasaraylı Mauro Icardi için karar verildi: Ameliyat günü belli oldu
Galatasaraylı Mauro Icardi için karar verildi: Ameliyat günü belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, pazartesi günü ülkesinde ameliyat olacak. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T16:18+0300
2024-11-27T16:18+0300
2024-11-27T16:22+0300
spor
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wanda nara
arjantin
istanbul
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ameliyat
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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Maura Icardi'nin pazartesi günü ülkesi olan Arjantin'de ameliyat olacağı açıklandı. Ünlü futbolcuyla ilgili açıklamayı Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce duyurdu. Tottenham mücadelesinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ameliyat tarihi ve yerinin belli olduğunu söyleyen İnci şunları söyledi: Özel hayatıyla gündemdeÜnlü oyuncu son dönemde özel hayatı ile gündeme oturdu. Boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yaşanan kriz gündemden düşmezken, ikilinin Arjantin’deki evlerinde yaşadığı gerilim, sosyal medya ve basına taşınırken, olaylara her gün yenisi ekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/icardi-ve-wanda-nara-krizi-buyuyor-yeni-ask-paylasimi-sonrasi-kuplere-bindi-surekli-icardiyi-aradi-1090700423.html
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Galatasaraylı Mauro Icardi için karar verildi: Ameliyat günü belli oldu
16:18 27.11.2024 (güncellendi: 16:22 27.11.2024)
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, pazartesi günü ülkesinde ameliyat olacak.
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Maura Icardi'nin pazartesi günü ülkesi olan Arjantin'de ameliyat olacağı açıklandı. Ünlü futbolcuyla ilgili açıklamayı Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce duyurdu.
Tottenham mücadelesinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ameliyat tarihi ve yerinin belli olduğunu söyleyen İnci şunları söyledi:
"Mauro'nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. Bu planlama içerisinde yaklaşık 2.5-3. haftalık periyodu ön hazırlıkla geçecekti, o periyodu tamamladık. Daha sonra ameliyat için karar verecektik. Mauro'nun hem sosyal açıdan hem de ailesel sebeplerle Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. Hazırlık sürecini de orada geçirdik. İleriki dönemde rehabilitasyon aşamasında aksaklıklar yaşamamak adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat pazartesi günü orada gerçekleşecek. Dün, bugün görüşmelerimizi tamamladık. Pazartesi günü ameliyatı yapılacak. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda her zaman en iyisi yapma çabasında. Mauro'ya isterse İstanbul'da, isterse dünyanın herhangi bir yerinde, nerede isterse bu ameliyatı yapabileceğimizi söylemiştik. Kendisi de son derece uyumlu. Bizim burada olmak istedi ancak hem ailesel sebepler hem de içinde bulunduğumuz sosyal süreçte Mauro'nun rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesine karar verdik. Orada yaz sezonunda. Daha da rahat olacaktır. O yüzden bu rehabilitasyon aksamaması adına ameliyatı orada gerçekleşmesine karar verdi."
Ünlü oyuncu son dönemde özel hayatı ile gündeme oturdu. Boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yaşanan kriz gündemden düşmezken, ikilinin Arjantin’deki evlerinde yaşadığı gerilim, sosyal medya ve basına taşınırken, olaylara her gün yenisi ekleniyor.