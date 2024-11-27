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Bilim insanları uyardı, 'Büyük tehlikedeyiz': Dünya’nın dönme ekseni 80 cm saptı
Bilim insanları uyardı, 'Büyük tehlikedeyiz': Dünya’nın dönme ekseni 80 cm saptı
Sputnik Türkiye
Son 20 yılda 2 trilyon tondan fazla yer altı suyu kullanımı, Dünya’nın dönüş eksenini 80 santimetre doğuya kaydırdı. Bu durum deniz seviyesinin yükselmesine ve... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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Yer altından çekilen 2 trilyon ton su, Dünya’nın dönüş eksenini etkiledi. Bilim insanları, bu büyük su hareketinin gezegenin dengesini bozduğunu ve eksen kaymasına yol açtığını belirtti. Seul Ulusal Üniversitesi’nden jeofizikçi Ki-Weon Seo, “Su kullanımının gücünü küçümsememeliyiz. En küçük müdahalelerin bile büyük sonuçları olabilir” dedi.Araştırmaya göre, 1993-2010 yılları arasında yer altından çekilen su, yaklaşık 0,24 inçlik (0,6 cm) bir deniz seviyesi yükselmesine neden oldu. Bu, okyanuslara taşınan büyük su kütlesinin yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.ABD ve Hindistan’daki Tarımsal Sular Dünya’yı Nasıl Etkiledi?Araştırmalara göre, yer altı sularının çekilmesi, özellikle Kuzey Amerika’nın batı kıyıları ve kuzeybatı Hindistan’da yoğun bir şekilde gerçekleşti. Earth.com tarafından yayımlanan verilere göre, bu bölgelerdeki su kullanımı okyanuslara taşınan devasa miktarda suyla birleşerek Dünya’nın rotasını değiştirdi.NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndan jeofizikçi Surendra Adhikari, “Yer altı suyu kullanımının deniz seviyesini yükseltmesi ve dönüş eksenini kaydırması endişe verici,” dedi. Grönland’daki buz kütlelerinin erimesi de bu değişikliklerin başka bir nedeni olarak gösterildi.Yer Altı Suyu Kullanımı İklim Krizini DerinleştiriyorKüresel iklim modelleri, yer altı sularının çekilmesinin yalnızca tarım ve üretim için kullanılmadığını, aynı zamanda bu suların tekrar okyanuslara deşarj edildiğini ortaya koyuyor. Bu süreç, iklim krizinin etkilerini artıran deniz seviyesi yükselmelerini tetikliyor.Seo, su kullanımının iklim üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, insanların çevreye verdiği zararın boyutlarına dikkat çekti: “Bu, yalnızca fiziksel bir kayma değil, aynı zamanda doğal sistemlerin dengesini alt üst eden bir kriz.”Su Kullanımında Küresel UyarıBilim insanları, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda hemfikir. İklim krizine karşı alınacak önlemlerin yalnızca karbon salınımını azaltmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda su tüketimini kontrol altına almayı da kapsadığını vurguluyorlar.Adhikari’ye göre, Grönland’daki buz kaybı ve yer altı sularının yanlış kullanımı, hem gezegenin doğal dengesini bozuyor hem de dönüş eksenindeki değişiklikleri hızlandırıyor.Küçük Eylemler, Büyük SonuçlarBu araştırma, insanların bireysel ve toplumsal eylemlerinin küresel sistemler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Su kaynaklarının bilinçsizce tüketimi, yalnızca yerel ekosistemleri değil, aynı zamanda Dünya’nın dönüşünü ve deniz seviyelerini etkileyen bir kriz yaratıyor.
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dünya’nın dönüş ekseni, yer altı suyu tüketimi, iklim krizi, deniz seviyesi yükselmesi, tarımsal su kullanımı, eksen kayması, seul ulusal üniversitesi araştırması, nasa iklim çalışmaları, su yönetimi, yer altı suyu krizinin etkileri
dünya’nın dönüş ekseni, yer altı suyu tüketimi, iklim krizi, deniz seviyesi yükselmesi, tarımsal su kullanımı, eksen kayması, seul ulusal üniversitesi araştırması, nasa iklim çalışmaları, su yönetimi, yer altı suyu krizinin etkileri

Bilim insanları uyardı, 'Büyük tehlikedeyiz': Dünya’nın dönme ekseni 80 cm saptı

08:09 27.11.2024
© AP Photo / NASA, FileDünya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafı
Dünya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / NASA, File
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Son 20 yılda 2 trilyon tondan fazla yer altı suyu kullanımı, Dünya’nın dönüş eksenini 80 santimetre doğuya kaydırdı. Bu durum deniz seviyesinin yükselmesine ve iklim krizinin derinleşmesine neden oluyor. Araştırmacılar, küçük eylemlerin bile gezegenimizin kaderini etkileyebileceği konusunda uyarıyor.
Yer altından çekilen 2 trilyon ton su, Dünya’nın dönüş eksenini etkiledi. Bilim insanları, bu büyük su hareketinin gezegenin dengesini bozduğunu ve eksen kaymasına yol açtığını belirtti. Seul Ulusal Üniversitesi’nden jeofizikçi Ki-Weon Seo, “Su kullanımının gücünü küçümsememeliyiz. En küçük müdahalelerin bile büyük sonuçları olabilir” dedi.
Araştırmaya göre, 1993-2010 yılları arasında yer altından çekilen su, yaklaşık 0,24 inçlik (0,6 cm) bir deniz seviyesi yükselmesine neden oldu. Bu, okyanuslara taşınan büyük su kütlesinin yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

ABD ve Hindistan’daki Tarımsal Sular Dünya’yı Nasıl Etkiledi?

Araştırmalara göre, yer altı sularının çekilmesi, özellikle Kuzey Amerika’nın batı kıyıları ve kuzeybatı Hindistan’da yoğun bir şekilde gerçekleşti. Earth.com tarafından yayımlanan verilere göre, bu bölgelerdeki su kullanımı okyanuslara taşınan devasa miktarda suyla birleşerek Dünya’nın rotasını değiştirdi.
NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndan jeofizikçi Surendra Adhikari, “Yer altı suyu kullanımının deniz seviyesini yükseltmesi ve dönüş eksenini kaydırması endişe verici,” dedi. Grönland’daki buz kütlelerinin erimesi de bu değişikliklerin başka bir nedeni olarak gösterildi.

Yer Altı Suyu Kullanımı İklim Krizini Derinleştiriyor

Küresel iklim modelleri, yer altı sularının çekilmesinin yalnızca tarım ve üretim için kullanılmadığını, aynı zamanda bu suların tekrar okyanuslara deşarj edildiğini ortaya koyuyor. Bu süreç, iklim krizinin etkilerini artıran deniz seviyesi yükselmelerini tetikliyor.
Seo, su kullanımının iklim üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, insanların çevreye verdiği zararın boyutlarına dikkat çekti: “Bu, yalnızca fiziksel bir kayma değil, aynı zamanda doğal sistemlerin dengesini alt üst eden bir kriz.”

Su Kullanımında Küresel Uyarı

Bilim insanları, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda hemfikir. İklim krizine karşı alınacak önlemlerin yalnızca karbon salınımını azaltmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda su tüketimini kontrol altına almayı da kapsadığını vurguluyorlar.
Adhikari’ye göre, Grönland’daki buz kaybı ve yer altı sularının yanlış kullanımı, hem gezegenin doğal dengesini bozuyor hem de dönüş eksenindeki değişiklikleri hızlandırıyor.

Küçük Eylemler, Büyük Sonuçlar

Bu araştırma, insanların bireysel ve toplumsal eylemlerinin küresel sistemler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Su kaynaklarının bilinçsizce tüketimi, yalnızca yerel ekosistemleri değil, aynı zamanda Dünya’nın dönüşünü ve deniz seviyelerini etkileyen bir kriz yaratıyor.
Canan Karatay ve Selin Uludağ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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