https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/basaksehir-petrocub-ile-1-1-berabere-kaldi-1090901020.html

Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocup ile karşılaşan Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golünü 42'inci dakikada penaltıdan Piatek... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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Başakşehir Konferans Ligi'nde karşılaştığı Petrocub ile Fatih Terim Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşan Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Müsabakada Başakşehir'in golünü 42'inci dakikada penaltıdan Piatek kaydederken Petrocub'ın golünü 90+6'da Bors attı.Konferans Ligi gruplarında Başakşehir puanını 2'ye Petrocub ise 1'e yükseltti. Beşinci hafta maçında Başakşehir Heidenheim takımını konuk edecek. Karşılaşma 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090897323.html

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