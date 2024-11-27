https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/basaksehir-petrocub-ile-1-1-berabere-kaldi-1090901020.html
Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocup ile karşılaşan Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golünü 42'inci dakikada penaltıdan Piatek... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T21:02+0300
2024-11-27T21:02+0300
2024-11-27T21:02+0300
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Başakşehir Konferans Ligi'nde karşılaştığı Petrocub ile Fatih Terim Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşan Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Müsabakada Başakşehir'in golünü 42'inci dakikada penaltıdan Piatek kaydederken Petrocub'ın golünü 90+6'da Bors attı.Konferans Ligi gruplarında Başakşehir puanını 2'ye Petrocub ise 1'e yükseltti. Beşinci hafta maçında Başakşehir Heidenheim takımını konuk edecek. Karşılaşma 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090897323.html
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başakşehir petrocub özet, uefa ülke puanı
başakşehir petrocub özet, uefa ülke puanı
Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
UEFA Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocup ile karşılaşan Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golünü 42'inci dakikada penaltıdan Piatek kaydederken Petrocub'ın golünü 90+6'da Bors attı. Maç sonucunda Başakşehir puanını 2'ye Petrocub ise 1'e yükseltti.
Başakşehir Konferans Ligi'nde karşılaştığı Petrocub ile Fatih Terim Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşan Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Müsabakada Başakşehir'in golünü 42'inci dakikada penaltıdan Piatek kaydederken Petrocub'ın golünü 90+6'da Bors attı.
Konferans Ligi gruplarında Başakşehir puanını 2'ye Petrocub ise 1'e yükseltti. Beşinci hafta maçında Başakşehir Heidenheim takımını konuk edecek. Karşılaşma 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.