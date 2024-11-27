https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/akaryakitta-fiyatlar-yeniden-degisecek-benzine-zam-geliyor-1090872432.html

Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişecek: Benzine zam geliyor

Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişecek: Benzine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıta gelecek zamla birlikte fiyatlar yeniden değişecek. Benzinin litre fiyatında 74 kuruşluk artış bekleniyor. Benzin zammı bu gece yarısından itibaren... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-27T10:32+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 74 kuruşluk zam geliyor. Daha önce benzin fiyatlarına 60 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı, ancak bu indirim kısa sürdü.Yeni zammın ardından, benzin fiyatları artacak, motorin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.27 Kasım akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.33 TLMotorin litre fiyatı: 44.16 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.22 TLMotorin litre fiyatı: 44.10 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.75 TLMotorin litre fiyatı: 44.73 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.25 TLMotorin litre fiyatı: 45.23 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html

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