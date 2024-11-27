https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/akaryakitta-fiyatlar-yeniden-degisecek-benzine-zam-geliyor-1090872432.html
Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişecek: Benzine zam geliyor
Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişecek: Benzine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıta gelecek zamla birlikte fiyatlar yeniden değişecek. Benzinin litre fiyatında 74 kuruşluk artış bekleniyor. Benzin zammı bu gece yarısından itibaren... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T10:32+0300
2024-11-27T10:32+0300
2024-11-27T10:32+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 74 kuruşluk zam geliyor. Daha önce benzin fiyatlarına 60 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı, ancak bu indirim kısa sürdü.Yeni zammın ardından, benzin fiyatları artacak, motorin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.27 Kasım akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.33 TLMotorin litre fiyatı: 44.16 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.22 TLMotorin litre fiyatı: 44.10 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.75 TLMotorin litre fiyatı: 44.73 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.25 TLMotorin litre fiyatı: 45.23 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişecek: Benzine zam geliyor
Akaryakıta gelecek zamla birlikte fiyatlar yeniden değişecek. Benzinin litre fiyatında 74 kuruşluk artış bekleniyor. Benzin zammı bu gece yarısından itibaren değişecek. Motorinde ise zam ya da indirim beklenmiyor.
Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 74 kuruşluk zam geliyor. Daha önce benzin fiyatlarına 60 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı, ancak bu indirim kısa sürdü.
Yeni zammın ardından, benzin fiyatları artacak, motorin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
27 Kasım akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.33 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.22 TL
Motorin litre fiyatı: 44.10 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.75 TL
Motorin litre fiyatı: 44.73 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.25 TL
Motorin litre fiyatı: 45.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL