https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/adanada-sasirtan-operasyon-14-yasindaki-cocugun-evinden-cephanelik-ve-uyusturucu-cikti-1090876520.html
Adana’da şaşırtan operasyon: 14 yaşındaki çocuğun evinden 'cephanelik ve uyuşturucu' çıktı
Adana’da şaşırtan operasyon: 14 yaşındaki çocuğun evinden 'cephanelik ve uyuşturucu' çıktı
Sputnik Türkiye
Adana’nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 14 yaşındaki bir çocuğun evinde 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:36+0300
2024-11-27T11:36+0300
2024-11-27T11:36+0300
türkiye
çocuk
adana
türkiye
haberler
soruşturma
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075511892_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_21c2f4e36bc4122c56e9737133fa154b.jpg
Adana’nın Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Baskın sırasında çekyata ve yastığa gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.14 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıEvde ailesiyle birlikte yaşadığı tespit edilen 14 yaşındaki Ö.A., operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde silahları ve uyuşturucuyu sokakta bulduğunu ve evde sakladığını iddia etti. Ö.A.’nın bu açıklaması, polisin soruşturmayı derinleştirmesine yol açtı.Tutuklama kararı çıktıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 14 yaşındaki çocuğun silah ve uyuşturucu ile bağlantısına dair soruşturma sürüyor.Operasyon nasıl gerçekleşti?Polis ekipleri, aldıkları ihbarın ardından Kavaklı Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenledi. Evin detaylı aranması sırasında, çekyat ve yastıklara saklanmış silah ve uyuşturucular bulundu. Operasyon, polisin titiz çalışmasının bir sonucu olarak dikkat çekti.Soruşturma derinleşiyorPolis, ele geçirilen silahların ve uyuşturucunun kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ö.A.’nın “sokakta buldum” iddiası doğrultusunda, çevredeki olası bağlantılar araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sosyal-medyada-buyuk-devrim-fotograflarda-kullanilan-guzellik-filtreleri-yasaklaniyor-1090874270.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075511892_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6039f2faacca9ee585e627cc51574362.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çocuk, adana, türkiye, haberler, soruşturma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, silah, silah satışı
çocuk, adana, türkiye, haberler, soruşturma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, silah, silah satışı
Adana’da şaşırtan operasyon: 14 yaşındaki çocuğun evinden 'cephanelik ve uyuşturucu' çıktı
Adana’nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 14 yaşındaki bir çocuğun evinde 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Çekyat ve yastığa gizlenen malzemeler, polisin dikkati sayesinde bulundu. Şüpheli Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana’nın Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Baskın sırasında çekyata ve yastığa gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
14 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
Evde ailesiyle birlikte yaşadığı tespit edilen 14 yaşındaki Ö.A., operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde silahları ve uyuşturucuyu sokakta bulduğunu ve evde sakladığını iddia etti. Ö.A.’nın bu açıklaması, polisin soruşturmayı derinleştirmesine yol açtı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 14 yaşındaki çocuğun silah ve uyuşturucu ile bağlantısına dair soruşturma sürüyor.
Operasyon nasıl gerçekleşti?
Polis ekipleri, aldıkları ihbarın ardından Kavaklı Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenledi. Evin detaylı aranması sırasında, çekyat ve yastıklara saklanmış silah ve uyuşturucular bulundu. Operasyon, polisin titiz çalışmasının bir sonucu olarak dikkat çekti.
Polis, ele geçirilen silahların ve uyuşturucunun kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ö.A.’nın “sokakta buldum” iddiası doğrultusunda, çevredeki olası bağlantılar araştırılıyor.