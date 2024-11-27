https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/adanada-sasirtan-operasyon-14-yasindaki-cocugun-evinden-cephanelik-ve-uyusturucu-cikti-1090876520.html

Adana’da şaşırtan operasyon: 14 yaşındaki çocuğun evinden 'cephanelik ve uyuşturucu' çıktı

Adana’da şaşırtan operasyon: 14 yaşındaki çocuğun evinden 'cephanelik ve uyuşturucu' çıktı

Sputnik Türkiye

Adana’nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 14 yaşındaki bir çocuğun evinde 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T11:36+0300

2024-11-27T11:36+0300

2024-11-27T11:36+0300

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Adana’nın Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Baskın sırasında çekyata ve yastığa gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.14 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıEvde ailesiyle birlikte yaşadığı tespit edilen 14 yaşındaki Ö.A., operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde silahları ve uyuşturucuyu sokakta bulduğunu ve evde sakladığını iddia etti. Ö.A.’nın bu açıklaması, polisin soruşturmayı derinleştirmesine yol açtı.Tutuklama kararı çıktıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 14 yaşındaki çocuğun silah ve uyuşturucu ile bağlantısına dair soruşturma sürüyor.Operasyon nasıl gerçekleşti?Polis ekipleri, aldıkları ihbarın ardından Kavaklı Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenledi. Evin detaylı aranması sırasında, çekyat ve yastıklara saklanmış silah ve uyuşturucular bulundu. Operasyon, polisin titiz çalışmasının bir sonucu olarak dikkat çekti.Soruşturma derinleşiyorPolis, ele geçirilen silahların ve uyuşturucunun kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ö.A.’nın “sokakta buldum” iddiası doğrultusunda, çevredeki olası bağlantılar araştırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sosyal-medyada-buyuk-devrim-fotograflarda-kullanilan-guzellik-filtreleri-yasaklaniyor-1090874270.html

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