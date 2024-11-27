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Sosyal medyada büyük devrim: Fotoğraflarda kullanılan güzellik filtreleri yasaklanıyor
Sosyal medyada büyük devrim: Fotoğraflarda kullanılan güzellik filtreleri yasaklanıyor
Sputnik Türkiye
TikTok, gençlerin ruh sağlığını korumak için 18 yaş altı kullanıcılar için güzellik filtrelerini yasakladı. Göz büyütme, dudak dolgunlaştırma ve cilt tonu... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:21+0300
2024-11-27T11:21+0300
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TikTok, gençlerin fiziksel görünüm baskısından uzaklaşmalarını sağlamak için radikal bir karar aldı. 18 yaş altı kullanıcılar artık güzellik filtrelerini kullanamayacak. Yeni düzenleme, gençlerde artan kaygı ve düşük benlik algısının önüne geçmeyi amaçlıyor. Göz büyüten, dudak dolgunlaştıran ve cilt tonunu değiştiren filtreler artık tarihe karışıyor.Gençlerin ruh sağlığı tehlikedeUzmanlar, sosyal medyada kullanılan güzellik filtrelerinin, özellikle genç kızlarda gerçek yüzlerini çirkin bulma algısına yol açtığını vurguluyor. Bu durumun özsaygıyı zedelediği ve ruhsal sorunlara neden olduğu belirtiliyor. Ancak komik ve eğlenceli filtreler, örneğin tavşan kulakları veya köpek burunları gibi seçenekler, bu yasaktan etkilenmeyecek.Yaş doğrulamada yeni teknolojilerTikTok, yaş sınırlamasını etkin kılmak için yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemlerini devreye sokuyor. Sahte yaş beyanlarını tespit etmek için yıl sonuna kadar otomatik sistemler uygulanacak. Yanlışlıkla engellenen kullanıcılar, hesaplarına tekrar erişim sağlayabilmek için itirazda bulunabilecek. Bu sistem, özellikle 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini kısıtlamayı hedefliyor.Birleşik Krallık’tan çevrimiçi güvenlik yasası baskısıBu adımlar, 2024’te Birleşik Krallık’ta yürürlüğe girecek olan Çevrimiçi Güvenlik Yasası gibi düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla hayata geçirildi. TikTok’un bu yasalara uymaması durumunda yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Şirket, düzenlemeleri daha şeffaf hale getirmek için ek önlemler almayı planlıyor.Molly Rose Vakfı’ndan şeffaflık talebiMolly Rose Vakfı CEO’su Andy Burrows, TikTok’un yaş doğrulama sistemlerinin etkinliği konusunda daha fazla şeffaflık talep etti. Ayrıca, NSPCC bu düzenlemeleri olumlu bir adım olarak değerlendirirken, gençlerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için daha fazla adım atılması gerektiğini savunuyor.Diğer platformlarda da düzenlemeler yoldaTikTok’un bu kararının ardından diğer sosyal medya platformları da benzer güvenlik önlemleri almaya başladı:Neden önemli?Sosyal medya, gençlerin ruh sağlığını derinden etkileyen bir alan haline geldi. TikTok’un güzellik filtrelerini yasaklama kararı, dijital dünyada gençler üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için atılmış cesur bir adım. Diğer platformların da benzer adımlar atması bekleniyor.
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tiktok güzellik filtreleri yasağı, tiktok 18 yaş altı filtre kısıtlaması, tiktok genç kullanıcılar için yeni düzenleme, tiktok yapay zeka yaş doğrulama sistemi, tiktok ruh sağlığı koruma adımları, tiktok sosyal medya güvenlik önlemleri, tiktok komik filtreler kullanımına devam, tiktok birleşik krallık çevrimiçi güvenlik yasası uyumu, tiktok molly rose vakfı şeffaflık talebi, tiktok nspcc güvenlik önerileri
tiktok güzellik filtreleri yasağı, tiktok 18 yaş altı filtre kısıtlaması, tiktok genç kullanıcılar için yeni düzenleme, tiktok yapay zeka yaş doğrulama sistemi, tiktok ruh sağlığı koruma adımları, tiktok sosyal medya güvenlik önlemleri, tiktok komik filtreler kullanımına devam, tiktok birleşik krallık çevrimiçi güvenlik yasası uyumu, tiktok molly rose vakfı şeffaflık talebi, tiktok nspcc güvenlik önerileri

Sosyal medyada büyük devrim: Fotoğraflarda kullanılan güzellik filtreleri yasaklanıyor

11:21 27.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştursosyal medya filtreleri
sosyal medya filtreleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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TikTok, gençlerin ruh sağlığını korumak için 18 yaş altı kullanıcılar için güzellik filtrelerini yasakladı. Göz büyütme, dudak dolgunlaştırma ve cilt tonu değiştirme gibi özellikler artık kullanılamayacak. Bu adım, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. İşte detaylar ve TikTok’un yeni düzenlemeleri
TikTok, gençlerin fiziksel görünüm baskısından uzaklaşmalarını sağlamak için radikal bir karar aldı. 18 yaş altı kullanıcılar artık güzellik filtrelerini kullanamayacak. Yeni düzenleme, gençlerde artan kaygı ve düşük benlik algısının önüne geçmeyi amaçlıyor. Göz büyüten, dudak dolgunlaştıran ve cilt tonunu değiştiren filtreler artık tarihe karışıyor.

Gençlerin ruh sağlığı tehlikede

Uzmanlar, sosyal medyada kullanılan güzellik filtrelerinin, özellikle genç kızlarda gerçek yüzlerini çirkin bulma algısına yol açtığını vurguluyor. Bu durumun özsaygıyı zedelediği ve ruhsal sorunlara neden olduğu belirtiliyor. Ancak komik ve eğlenceli filtreler, örneğin tavşan kulakları veya köpek burunları gibi seçenekler, bu yasaktan etkilenmeyecek.

Yaş doğrulamada yeni teknolojiler

TikTok, yaş sınırlamasını etkin kılmak için yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemlerini devreye sokuyor. Sahte yaş beyanlarını tespit etmek için yıl sonuna kadar otomatik sistemler uygulanacak. Yanlışlıkla engellenen kullanıcılar, hesaplarına tekrar erişim sağlayabilmek için itirazda bulunabilecek. Bu sistem, özellikle 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini kısıtlamayı hedefliyor.

Birleşik Krallık’tan çevrimiçi güvenlik yasası baskısı

Bu adımlar, 2024’te Birleşik Krallık’ta yürürlüğe girecek olan Çevrimiçi Güvenlik Yasası gibi düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla hayata geçirildi. TikTok’un bu yasalara uymaması durumunda yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Şirket, düzenlemeleri daha şeffaf hale getirmek için ek önlemler almayı planlıyor.

Molly Rose Vakfı’ndan şeffaflık talebi

Molly Rose Vakfı CEO’su Andy Burrows, TikTok’un yaş doğrulama sistemlerinin etkinliği konusunda daha fazla şeffaflık talep etti. Ayrıca, NSPCC bu düzenlemeleri olumlu bir adım olarak değerlendirirken, gençlerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için daha fazla adım atılması gerektiğini savunuyor.

Diğer platformlarda da düzenlemeler yolda

TikTok’un bu kararının ardından diğer sosyal medya platformları da benzer güvenlik önlemleri almaya başladı:
Roblox, küçük yaştaki kullanıcıların şiddet içeriklerine erişimini kısıtlıyor.
Instagram, ebeveynlerin çocuk hesaplarını daha iyi kontrol edebilmesi için yeni özellikler geliştirdi.

Neden önemli?

Sosyal medya, gençlerin ruh sağlığını derinden etkileyen bir alan haline geldi. TikTok’un güzellik filtrelerini yasaklama kararı, dijital dünyada gençler üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için atılmış cesur bir adım. Diğer platformların da benzer adımlar atması bekleniyor.
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