https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/adalet-bakanligi-dem-partinin-imrali-gorusmesine-izin-verdi-1090899403.html
Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı görüşmesine izin verdi
Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı görüşmesine izin verdi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı DEM Parti yetkililerinin İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmesine izin verdi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T19:56+0300
2024-11-27T19:56+0300
2024-11-27T19:56+0300
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imralı cezaevi
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adalet bakanlığı, dem parti, imralı cezaevi, imralı heyeti, imralı, abdullah öcalan
adalet bakanlığı, dem parti, imralı cezaevi, imralı heyeti, imralı, abdullah öcalan
Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı görüşmesine izin verdi
Adalet Bakanlığı DEM Parti yetkililerinin İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmesine izin verdi.