https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dem-milletvekili-omer-ocalan-pkk-elebasi-abdullah-ocalani-ziyaret-etti-1089602539.html

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etti

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etti

Sputnik Türkiye

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan’dan “Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Öcalan ile görüşme... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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ömer öcalan

imralı

imralı cezaevi

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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a görüştüklerini açıkladı. Görüşmenin ardından sosyal medyasından açıklama yapan Ömer Öcalan, PKK elebaşı Öcalan'ın, "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" dediğini yazdı. DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan, DEM Partili Ömer Öcalan 14 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvurunun ardından dün İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile görüştü.Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" dedi.'Koşullar oluşursa bu süreci süreci hukuki ve siyasi zemine çekecek güce sahibim'İkinci açıklamasında ise Öcalan, "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' " ifadeleri yer aldı.

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