https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/2025-yilinda-uygulanacak-trafik-cezalari-belli-oldu-1090901881.html

2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu

2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. 2025 yılı trafik ceza... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-27T21:53+0300

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2024 yılı yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla hata yapan sürücülerin trafik cezaları belli oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. 2025 yılı trafik ceza oranları da bu oranın açıklanması ile netleşti. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kırmızı ışık cezası 2 bin 167 lira, hatalı park cezası 994 lira, hız sınırını aşma 2 bin 167 lira, alkollü araç kullanma 9 bin 267 lira, araç kullanırken telefon konuşma 2 bin 173 lira, emniyet kemeri takmama 993 lira olacak.Yeniden değerleme oranı ayrıca pasaport ücretleri, ehliyet harçları, araç muayene ücretleri ve IMEİ ücretlerinin artışına neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/2025-imei-kayit-ucreti-ne-kadar-oldu-1090885167.html

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