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2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Yeniden değerleme oranı açıklandı ve vergilere gelecek zamlar da netleşmeye başladı. Bunun en büyük yansıması ise IMEI kayıt ücretlerinde olacak. Peki yeni... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T14:46+0300
2024-11-27T14:46+0300
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Yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç da ortaya çıktı. IMEI ücreti 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.Yeniden değerleme oranları belli oldu27 Kasım yayımlanan Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak gerçekleşti. Bu oranın ardından trafik cezaları dahil olmak üzere tüm vergilere gelecek zamlar da belli oldu.Binlerce kişi yurt dışından getirdiği telefonlar için kayıt yaptırma sorumluluğu taşırken, yeniden değerlendirme oranı sonrası yeni kayıt ücreti de belli oldu.IMEI kayıt ücreti 2024 yılında ne kadardı?Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?2025 itibarıyla yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 45.614 TL oldu.IMEI kayıt ücretleri artış oranları2015: 131 TL2016: 138 TL2017: 149 TL2018: 500 TL2019: 1.500 TL2020: 1.838 TL2021: 2.006 TL2022: 2.732 TL2023 (ilk 6 ay): 6.091 TL2023 (ikinci 6 ay): 20.000 TL2024: 31.692 TL2025: 45.614 TLIMEI nedir, kaydı nasıl yapılır?Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor. Kayıt işlemi için öncelikle E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanır ve daha sonra harç ücreti yatırılıp kayıt işlemleri tamamlanır.T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirilir.IMEI 1 ve IMEI 2 nedir? Çift SIM özellikli cihazlarda iki IMEI (International Mobile Equipment Identity) numarası bulunur: IMEI1 ve IMEI2. Her bir IMEI numarası, cihazın farklı bir SIM kart yuvasına karşılık gelir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html
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yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme, yeniden değerleme oranı belli oldu mu, telefon kayıt karcı ne kadar olacak, imei ücreti ne kadar, 2025 imei ücreti, imei ücreti arttı mı, imei ücreti 2025, imei ücreti 2024, imei ücreti nereye yatırılır, imei 1 nedir, imei 2 nedir, imei ücretlerine zam geldi mi

2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

14:46 27.11.2024
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Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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Yeniden değerleme oranı açıklandı ve vergilere gelecek zamlar da netleşmeye başladı. Bunun en büyük yansıması ise IMEI kayıt ücretlerinde olacak. Peki yeni IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, 2025 kayıt ücreti ne kadar oldu?
Yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç da ortaya çıktı. IMEI ücreti 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

Yeniden değerleme oranları belli oldu

27 Kasım yayımlanan Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak gerçekleşti. Bu oranın ardından trafik cezaları dahil olmak üzere tüm vergilere gelecek zamlar da belli oldu.
Binlerce kişi yurt dışından getirdiği telefonlar için kayıt yaptırma sorumluluğu taşırken, yeniden değerlendirme oranı sonrası yeni kayıt ücreti de belli oldu.

IMEI kayıt ücreti 2024 yılında ne kadardı?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

2025 itibarıyla yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 45.614 TL oldu.

IMEI kayıt ücretleri artış oranları

2015: 131 TL
2016: 138 TL
2017: 149 TL
2018: 500 TL
2019: 1.500 TL
2020: 1.838 TL
2021: 2.006 TL
2022: 2.732 TL
2023 (ilk 6 ay): 6.091 TL
2023 (ikinci 6 ay): 20.000 TL
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL

IMEI nedir, kaydı nasıl yapılır?

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor. Kayıt işlemi için öncelikle E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanır ve daha sonra harç ücreti yatırılıp kayıt işlemleri tamamlanır.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirilir.

IMEI 1 ve IMEI 2 nedir?

Çift SIM özellikli cihazlarda iki IMEI (International Mobile Equipment Identity) numarası bulunur: IMEI1 ve IMEI2. Her bir IMEI numarası, cihazın farklı bir SIM kart yuvasına karşılık gelir.
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
EKONOMİ
Yeniden değerleme oranıyla 2025 zamları netleşti: Ehliyet, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti, cezalar ne kadar artacak?
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