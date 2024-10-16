https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/kacak-imei-donemi-bitti-klonlanan-hatlar-bir-bir-kapaniyor-1089277502.html

Kaçak IMEI dönemi bitti: Klonlanan hatlar bir bir kapanıyor

Kaçak IMEI dönemi bitti: Klonlanan hatlar bir bir kapanıyor

Sputnik Türkiye

Kayıt ücreti ödememek için yurt dışından getirilen telefonlara yaptırılan IMEI kırdırma devri bitti. Son günlerde klon hatlar birer birer kapanıyor. Klon hat... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T10:00+0300

2024-10-16T10:00+0300

2024-10-16T10:00+0300

türkiye

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akıllı telefon

klon

yurt dışı

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Yurt dışından alınan telefonlarda IMEI kayıt ücretini ödemeden kaçak yolla kullanılan ve halk arasında "IMEI kırdırma-klonlama" olarak bilinen yöntem artık tarih oldu. Geçen yıl ekim ayında çıkarılan kanunla sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüştü.Telefonlar kapanmaya başladıBir yılın dolmasının ardından bu yolla kullanılan telefonlar da birer birer kapanmaya başladı. Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre bu işlemi yapan telefoncular, "Herhangi bir sorun yaşanmaz" garantisi verdiği için kişilerle karşı karşıya kalırken, artık yeni telefonlarda klonlama yapmaktan çekiniyor. Mecidiyeköy, Eminönü gibi semtlerdeki telefoncular tarafından sıklıkla uygulanan bu yöntem artık tarih oluyor.Mecidiyeköy'de IMEI klonlayan bir telefoncu, "Bir haftadır klonlamaya çalışıyoruz olmuyor. Devlet engellemiş. Daha önce telefonlarını klonladığımız kişilerin telefonları da kapanmaya başlamış. Bizden paralarını istiyorlar. Zor durumda kaldık" dedi. 10 gündür klonlamada sorun yaşadıklarını belirten telefoncu, "Telefonu aldığınızda çift SIM ile 8 ay işletmeden kullanabiliyorsunuz. Kalan 4 ay için bu klonlama ücreti alıyorduk. Vatandaş 32 bin TL ödemek yerine verdiğimiz hizmet karşılığında bize 2.500 TL ödüyordu. Biz onlara bir garanti vermedik. Böyle bir risk olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.IMEI kayıt ücreti ne kadar?Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarının, yüzde 45 artışla 2025 yılı itibarıyla 45.953 TL olacağı belirtiliyor. Yakın zamanda 500 TL'ye çıkan yurtdışı çıkış harcının da 720 TL olması bekleniyor. 2024 başından itibaren yeni kayıt ücreti 31.692 TL olarak belirlenmişti.IMEI klonlama nedir?Eski telefonların IMEI'sinin yurt dışından vergisiz bir şekilde getirilen akıllı telefonlara atılmasına IMEI klonlama ya da IMEI'i kırdırma deniliyor. Yasal olmayan bu işleme karşı geçen yıl ekim ayında yeni bir kanun çıkartıldı. 12 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'le yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre yönetmelikte yer alan, "Kesintisiz yedi yıl" ibaresi, "Son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" şeklinde değiştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yurt-disindan-telefon-getirmek-isteyenlere-kotu-haber-imei-kayit-ucretine-buyuk-zam-geliyor-1088464284.html

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