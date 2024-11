https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/uzmani-makyaj-urunlerinde-kacinilmasi-gereken-zararli-maddeleri-siraladi-kozmetik-urun-etiketleri-1090848257.html

Uzmanı makyaj ürünlerinde kaçınılması gereken zararlı maddeleri sıraladı: Kozmetik ürün etiketleri nasıl okunur?

Günümüzde herkesin kozmetik ürünlere ulaşımı kolaylaştı. Kozmetik denince akıllara başta kişisel bakım ürünleri gelirken fondöten, allık, rimel gibi makyaj malzemelerini de unutmamak gerek. Son zamanlarda ise bu ürünlerin etkisini arttırmak veya raf ömrünü uzatmak için kullanılan içeriklerin sağlığa etkisi tartışılıyor. Çünkü içeriğine bakmadan aldığımız bu ürünlerde bulunan toksik maddeler cilt emilimi yoluyla vücudumuza giriyor ve deri hastalıklarından kansere kadar gidecek yolun önünü açıyor. Peki kozmetik ürünlerinde kaçınılması gereken içerikler neler? Kozmetik etiketleri nasıl okunur? Bilinçli tüketici olmanın püf noktaları neler? Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman Sputnik’e anlattı.Bu içeriklere dikkat! Uzmanı makyaj ürünlerinde kaçılması gereken zararlı maddeleri sıraladıKozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, kozmetik ürünlerin yasa yoluyla takip ve kontrolünün yapıldığını bu yüzden yasaklı ve zararlı maddelerin kullanılmasının mümkün olmadığını belirtti:“Kozmetik ürünler yasalar ile takip ve kontrolü olan ürünlerdir. Yasaklı ve zararlı maddelerin kullanılması mümkün değildir. Yine de tartışmaya açık maddeler bulunmaktadır. Bunlar otoritelerce zararları kesin görülürse yasaklanmaktadırlar. Örneğin uzun süre kozmetik ürünlerde yer alan kokuları sağlamak için kullanılan bir esans bileşeni olan Lilial yıllarca kullanılmıştır. Fakat son yıllarda bu bileşenin zararları net görülünce kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmıştır. Bu durum bir çok kozmetik bileşen için geçerlidir.”Kozmetik etiketleri nasıl okunur? Bilinçli kozmetik kullanımının püf noktaları neler?Kahrıman, kozmetik etiketlerini okurken özellikle her girdinin yazılmış olduğundan emin olmamız gerektiğini kaydetti:“Kozmetik ürünlerin içindekiler kısmın içinde kullanılan her girdinin yazılmış olması gerekir. Bu kozmetik dünyasında INCI olarak (Uluslararası kozmetik bileşenler sözlüğü) tanımlanmış adlandırma sistemi ile sağlanır. İçerikleri kontrol ederek yasaklı, limitli yada kullanıcıya alerjisi olan bir bileşen var mı kontrol edilmelidir. Son kullanma tarihi kozmetik ürünlerde her zaman yazılma zorunluluğu bulunmuyor. Özellikle son kullanma tarihi 30 aydan fazla olan ürünlere, son kullanma tarihi yerine kapak açıldıktan sonraki tüketim süresi (ay ve yıl olarak belirtilir) bulunur. Buna dikkat etmek gerekir. Ürünün parti numarası, üretim yeri gibi bilgiler etiket okumada önemlidir."‘Şikayette bulunmak da mümkün'Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, tüketicilerin içerik etiketinde herhangi bir yasaklı madde görmesi durumunda şikayette bulunabileceklerini söyledi:"Ürünlerin bildiriminden piyasada dolaşımına kadar denetimler mevcuttur. Kullanıcı da elindeki üründe olası bir yasaklı madde görmesi durumunda şikayette bulunabiliyor.”Kozmetik ürünlerde kullanılması yasak olan içerikler nelerdir?Kozmetik ürünlerinde dikkat edilmesi gereken içerikler neler?

