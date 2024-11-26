https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/taliban-rusyanin-batinin-baskisini-etkisizlestirmeye-yardimci-olmasini-bekliyoruz-1090823023.html

Taliban: Rusya’nın, Batı’nın baskısını etkisizleştirmeye yardımcı olmasını bekliyoruz

Taliban: Rusya’nın, Batı’nın baskısını etkisizleştirmeye yardımcı olmasını bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Taliban’ın geçici hükümetinin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Rusya’nın Batılı ülkeler ve ABD'den gelen baskıyı etkisiz hale... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T09:15+0300

2024-11-26T09:15+0300

2024-11-26T09:14+0300

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Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Kabil’i ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşmede, Afgan mallarının yurtdışına ihracatını arttırmak ve yabancı yatırımları Afganistan'a çekmek için gerekli koşulları sağlamaya çalıştıklarını kaydederek şunu dedi: Birader, “İslam Emirliği'nin güvenilir bir ekonomik ortak olduğu konusunda sizi temin edebiliriz. Güvenlik güçlerimiz durumu istikrara kavuşturmak için çok şey yaptı. Onların çabaları sonucunda Afganistan'da DAEŞ yok edildi ve başka ülkelere kaçtı” ifadesini kullandı.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlığındaki üst düzey heyeti dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelerek Taliban temsilcileriyle görüşmüştü.Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katılmıştı.Taliban, terör faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler’in yaptırımları altında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-ve-taliban-cok-ust-seviyede-anlasmalar-saglamaya-calisiyor-1090821621.html

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afganistan, taliban, molla abdul gani birader, rusya, sergey şoygu, abd, batı, baskı, yaptırımlar, işbirliği, daeş