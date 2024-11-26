https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/taliban-rusyanin-batinin-baskisini-etkisizlestirmeye-yardimci-olmasini-bekliyoruz-1090823023.html
Taliban: Rusya’nın, Batı’nın baskısını etkisizleştirmeye yardımcı olmasını bekliyoruz
Taliban: Rusya’nın, Batı’nın baskısını etkisizleştirmeye yardımcı olmasını bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Taliban’ın geçici hükümetinin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Rusya’nın Batılı ülkeler ve ABD'den gelen baskıyı etkisiz hale... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T09:15+0300
2024-11-26T09:15+0300
2024-11-26T09:14+0300
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Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Kabil’i ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşmede, Afgan mallarının yurtdışına ihracatını arttırmak ve yabancı yatırımları Afganistan'a çekmek için gerekli koşulları sağlamaya çalıştıklarını kaydederek şunu dedi: Birader, “İslam Emirliği'nin güvenilir bir ekonomik ortak olduğu konusunda sizi temin edebiliriz. Güvenlik güçlerimiz durumu istikrara kavuşturmak için çok şey yaptı. Onların çabaları sonucunda Afganistan'da DAEŞ yok edildi ve başka ülkelere kaçtı” ifadesini kullandı.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlığındaki üst düzey heyeti dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelerek Taliban temsilcileriyle görüşmüştü.Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katılmıştı.Taliban, terör faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler’in yaptırımları altında
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-ve-taliban-cok-ust-seviyede-anlasmalar-saglamaya-calisiyor-1090821621.html
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afganistan, taliban, molla abdul gani birader, rusya, sergey şoygu, abd, batı, baskı, yaptırımlar, işbirliği, daeş
afganistan, taliban, molla abdul gani birader, rusya, sergey şoygu, abd, batı, baskı, yaptırımlar, işbirliği, daeş
Taliban: Rusya’nın, Batı’nın baskısını etkisizleştirmeye yardımcı olmasını bekliyoruz
Taliban’ın geçici hükümetinin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Rusya’nın Batılı ülkeler ve ABD'den gelen baskıyı etkisiz hale getirmeye yardımcı olacağını beklediklerini belirtti.
Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Kabil’i ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşmede, Afgan mallarının yurtdışına ihracatını arttırmak ve yabancı yatırımları Afganistan'a çekmek için gerekli koşulları sağlamaya çalıştıklarını kaydederek şunu dedi:
Bildiğiniz gibi, İslam Emirliği Afganistan'da zafer elde ettikten bu yana ABD ve Batılı ülkeler bize her türlü baskı uyguluyor. Dolayısıyla Rusya Federasyonu'nun bu baskıyı etkisiz hale getirmemize yardımcı olmasını bekliyoruz.
Birader, “İslam Emirliği'nin güvenilir bir ekonomik ortak olduğu konusunda sizi temin edebiliriz. Güvenlik güçlerimiz durumu istikrara kavuşturmak için çok şey yaptı. Onların çabaları sonucunda Afganistan'da DAEŞ yok edildi ve başka ülkelere kaçtı” ifadesini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu
başkanlığındaki üst düzey heyeti dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelerek Taliban temsilcileriyle görüşmüştü
.
Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katılmıştı.
Taliban, terör faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler’in yaptırımları altında