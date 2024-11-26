https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-ve-taliban-cok-ust-seviyede-anlasmalar-saglamaya-calisiyor-1090821621.html
Rusya ve Taliban çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalışıyor
Rusya ve Taliban çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Afganistan’da iktidardaki Taliban’ın Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi, Rusya’yla birlikte farklı alanlarda çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T08:23+0300
2024-11-26T08:23+0300
2024-11-26T08:32+0300
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afganistan
taliban
nureddin azizi
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ekonomi
anlaşma
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Rusya üst düzey heyetinin Afganistan’ın başkenti Kabil ziyareti kapsamında Sputnik’e demeç veren Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, iki taraf arasındaki görüşmelerin her iki ülkenin yararına olacağını kaydetti.Azizi, “Görüşmelerin vereceği sonuçlar her iki ülkenin de yararına olacak. Taraflar çok olumlu bakıyor. Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bu alanda artık elde edilen kazanımlar değerlendirildi” şeklinde konuştu.Bakan, “Anlaşmaların çok yüksek bir düzeyde pekiştirilmesi arzusu var. Ticari ve ekonomik işbirliğinin arttırılması için çaba sarf ediliyor” diye kaydetti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlığındaki üst düzey heyeti dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelerek Taliban temsilcileriyle görüşmüştü. Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katılmıştı.Taliban, terör faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler’in yaptırımları altında
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusyanin-uruguay-buyukelcisi-yeni-hukumet-ile-isbirligi-umudunu-dile-getirdi--1090817633.html
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afganistan, taliban, nureddin azizi, rusya, işbirliği, ticaret, ekonomi, anlaşma, sergey şoygu, aleksey overçuk
afganistan, taliban, nureddin azizi, rusya, işbirliği, ticaret, ekonomi, anlaşma, sergey şoygu, aleksey overçuk
Rusya ve Taliban çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalışıyor
08:23 26.11.2024 (güncellendi: 08:32 26.11.2024)
Afganistan’da iktidardaki Taliban’ın Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi, Rusya’yla birlikte farklı alanlarda çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Rusya üst düzey heyetinin Afganistan’ın başkenti Kabil ziyareti kapsamında Sputnik’e demeç veren Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, iki taraf arasındaki görüşmelerin her iki ülkenin yararına olacağını kaydetti.
Azizi, “Görüşmelerin vereceği sonuçlar her iki ülkenin de yararına olacak. Taraflar çok olumlu bakıyor. Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bu alanda artık elde edilen kazanımlar değerlendirildi” şeklinde konuştu.
Bakan, “Anlaşmaların çok yüksek bir düzeyde pekiştirilmesi arzusu var. Ticari ve ekonomik işbirliğinin arttırılması için çaba sarf ediliyor” diye kaydetti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu
başkanlığındaki üst düzey heyeti dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelerek Taliban temsilcileriyle görüşmüştü
.
Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katılmıştı.
Taliban, terör faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler’in yaptırımları altında