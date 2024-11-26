https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-ve-taliban-cok-ust-seviyede-anlasmalar-saglamaya-calisiyor-1090821621.html

Rusya ve Taliban çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalışıyor

Rusya ve Taliban çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Afganistan’da iktidardaki Taliban’ın Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi, Rusya’yla birlikte farklı alanlarda çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T08:23+0300

2024-11-26T08:23+0300

2024-11-26T08:32+0300

dünya

afganistan

taliban

nureddin azizi

rusya

işbirliği

ticaret

ekonomi

anlaşma

sergey şoygu

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Rusya üst düzey heyetinin Afganistan’ın başkenti Kabil ziyareti kapsamında Sputnik’e demeç veren Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, iki taraf arasındaki görüşmelerin her iki ülkenin yararına olacağını kaydetti.Azizi, “Görüşmelerin vereceği sonuçlar her iki ülkenin de yararına olacak. Taraflar çok olumlu bakıyor. Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bu alanda artık elde edilen kazanımlar değerlendirildi” şeklinde konuştu.Bakan, “Anlaşmaların çok yüksek bir düzeyde pekiştirilmesi arzusu var. Ticari ve ekonomik işbirliğinin arttırılması için çaba sarf ediliyor” diye kaydetti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlığındaki üst düzey heyeti dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelerek Taliban temsilcileriyle görüşmüştü. Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katılmıştı.Taliban, terör faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler’in yaptırımları altında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusyanin-uruguay-buyukelcisi-yeni-hukumet-ile-isbirligi-umudunu-dile-getirdi--1090817633.html

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afganistan, taliban, nureddin azizi, rusya, işbirliği, ticaret, ekonomi, anlaşma, sergey şoygu, aleksey overçuk