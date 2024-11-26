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Rusya ve Taliban çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalışıyor
Rusya ve Taliban çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Afganistan’da iktidardaki Taliban’ın Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi, Rusya’yla birlikte farklı alanlarda çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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nureddin azizi
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işbirliği
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ekonomi
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Rusya üst düzey heyetinin Afganistan’ın başkenti Kabil ziyareti kapsamında Sputnik’e demeç veren Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, iki taraf arasındaki görüşmelerin her iki ülkenin yararına olacağını kaydetti.Azizi, “Görüşmelerin vereceği sonuçlar her iki ülkenin de yararına olacak. Taraflar çok olumlu bakıyor. Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bu alanda artık elde edilen kazanımlar değerlendirildi” şeklinde konuştu.Bakan, “Anlaşmaların çok yüksek bir düzeyde pekiştirilmesi arzusu var. Ticari ve ekonomik işbirliğinin arttırılması için çaba sarf ediliyor” diye kaydetti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlığındaki üst düzey heyeti dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelerek Taliban temsilcileriyle görüşmüştü. Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katılmıştı.Taliban, terör faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler’in yaptırımları altında
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afganistan, taliban, nureddin azizi, rusya, işbirliği, ticaret, ekonomi, anlaşma, sergey şoygu, aleksey overçuk
afganistan, taliban, nureddin azizi, rusya, işbirliği, ticaret, ekonomi, anlaşma, sergey şoygu, aleksey overçuk

Rusya ve Taliban çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalışıyor

08:23 26.11.2024 (güncellendi: 08:32 26.11.2024)
© FotoğrafAfganistan’da iktidardaki Taliban’ın Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi
Afganistan’da iktidardaki Taliban’ın Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Fotoğraf
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Afganistan’da iktidardaki Taliban’ın Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi, Rusya’yla birlikte farklı alanlarda çok üst seviyede anlaşmalar sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Rusya üst düzey heyetinin Afganistan’ın başkenti Kabil ziyareti kapsamında Sputnik’e demeç veren Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, iki taraf arasındaki görüşmelerin her iki ülkenin yararına olacağını kaydetti.
Azizi, “Görüşmelerin vereceği sonuçlar her iki ülkenin de yararına olacak. Taraflar çok olumlu bakıyor. Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bu alanda artık elde edilen kazanımlar değerlendirildi” şeklinde konuştu.
Bakan, “Anlaşmaların çok yüksek bir düzeyde pekiştirilmesi arzusu var. Ticari ve ekonomik işbirliğinin arttırılması için çaba sarf ediliyor” diye kaydetti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlığındaki üst düzey heyeti dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelerek Taliban temsilcileriyle görüşmüştü.
Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katılmıştı.
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