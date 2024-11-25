https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-afganistani-ziyaret-etti-1090815106.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Afganistan’ı ziyaret etti
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Afganistan’ı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya’dan üst düzey bir heyete başkanlık eden Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’nun Taliban geçici hükümet temsilcileri ile görüşmek üzere Afganistan’ın... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T23:37+0300
2024-11-25T23:37+0300
2024-11-25T23:48+0300
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rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
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taliban
ziyaret
görüşme
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Sputink muhabirinin aktardığı üzere, üst düzey bir heyete başkanlık eden Rusya Güvenlik Sekreteri Sergey Şoygu, Taliban geçici hükümet temsilcileri ile görüşmek üzere Afganistan’ın başkenti Kabil’i ziyaret etti.Açıklamaya göre, ziyaret çerçevesinde geçici Taliban hükümetinin üst düzey temsilcileriyle 4 kez görüşme gerçekleştirildi.Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katıldı.
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rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, afganistan, taliban, ziyaret, görüşme
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, afganistan, taliban, ziyaret, görüşme
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Afganistan’ı ziyaret etti
23:37 25.11.2024 (güncellendi: 23:48 25.11.2024)
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Rusya’dan üst düzey bir heyete başkanlık eden Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’nun Taliban geçici hükümet temsilcileri ile görüşmek üzere Afganistan’ın başkenti Kabil’i ziyaret ettiği bildirildi.
Sputink muhabirinin aktardığı üzere, üst düzey bir heyete başkanlık eden Rusya Güvenlik Sekreteri Sergey Şoygu, Taliban geçici hükümet temsilcileri ile görüşmek üzere Afganistan’ın başkenti Kabil’i ziyaret etti.
Açıklamaya göre, ziyaret çerçevesinde geçici Taliban hükümetinin üst düzey temsilcileriyle 4 kez görüşme gerçekleştirildi.
Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katıldı.