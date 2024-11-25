https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-afganistani-ziyaret-etti-1090815106.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Afganistan’ı ziyaret etti

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Afganistan’ı ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Rusya’dan üst düzey bir heyete başkanlık eden Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’nun Taliban geçici hükümet temsilcileri ile görüşmek üzere Afganistan’ın... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T23:37+0300

2024-11-25T23:37+0300

2024-11-25T23:48+0300

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görüşme

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Sputink muhabirinin aktardığı üzere, üst düzey bir heyete başkanlık eden Rusya Güvenlik Sekreteri Sergey Şoygu, Taliban geçici hükümet temsilcileri ile görüşmek üzere Afganistan’ın başkenti Kabil’i ziyaret etti.Açıklamaya göre, ziyaret çerçevesinde geçici Taliban hükümetinin üst düzey temsilcileriyle 4 kez görüşme gerçekleştirildi.Rusya tarafından görüşmelere Şoygu’nun yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov katıldı.

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rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, afganistan, taliban, ziyaret, görüşme