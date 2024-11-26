https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusyanin-uruguay-buyukelcisi-yeni-hukumet-ile-isbirligi-umudunu-dile-getirdi--1090817633.html

Rusya'nın Uruguay Büyükelçisi, yeni hükümet ile işbirliği umudunu dile getirdi

Rusya'nın Uruguay Büyükelçisi, yeni hükümet ile işbirliği umudunu dile getirdi

Sputnik Türkiye

Uruguay'da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimlerini merkez sol 'Geniş Cephe' partisinin adayı Yamandu Orsi kazanmıştı. Rus Büyükelçi Budayev... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T02:14+0300

2024-11-26T02:14+0300

2024-11-26T02:14+0300

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seçim

işbirliği

büyükelçi

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Rus Büyükelçi Andrey Budayev yaptığı açıklamada, Rusya'nın Uruguay'ın yeni hükümetiyle yapıcı işbirliğini sürdürmeyi beklediğini söyledi. Budayev yaptığı açıklamada, “Rus tarafı yeni Uruguay hükümetiyle uzun yıllara dayanan dostluk, eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda gelenekleri temelinde çeşitli alanlarda yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle beklemektedir. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi ilgi çekicidir. Montevideo'nun da aynı ruhu göstereceğine güveniyoruz” dedi. Büyükelçiliğin Orsi'nin ekibiyle halihazırda temas kurup kurmadığı sorusuna diplomat, Rus Büyükelçiliğinin Geniş Cephe temsilcileri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkedeki çeşitli sosyo-politik güçlerle temaslarını sürdürdüğünü ve sürdürmekte olduğunu kaydetti.

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