https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusyanin-uruguay-buyukelcisi-yeni-hukumet-ile-isbirligi-umudunu-dile-getirdi--1090817633.html
Rusya'nın Uruguay Büyükelçisi, yeni hükümet ile işbirliği umudunu dile getirdi
Rusya'nın Uruguay Büyükelçisi, yeni hükümet ile işbirliği umudunu dile getirdi
Sputnik Türkiye
Uruguay'da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimlerini merkez sol 'Geniş Cephe' partisinin adayı Yamandu Orsi kazanmıştı. Rus Büyükelçi Budayev... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T02:14+0300
2024-11-26T02:14+0300
2024-11-26T02:14+0300
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Rus Büyükelçi Andrey Budayev yaptığı açıklamada, Rusya'nın Uruguay'ın yeni hükümetiyle yapıcı işbirliğini sürdürmeyi beklediğini söyledi. Budayev yaptığı açıklamada, “Rus tarafı yeni Uruguay hükümetiyle uzun yıllara dayanan dostluk, eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda gelenekleri temelinde çeşitli alanlarda yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle beklemektedir. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi ilgi çekicidir. Montevideo'nun da aynı ruhu göstereceğine güveniyoruz” dedi. Büyükelçiliğin Orsi'nin ekibiyle halihazırda temas kurup kurmadığı sorusuna diplomat, Rus Büyükelçiliğinin Geniş Cephe temsilcileri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkedeki çeşitli sosyo-politik güçlerle temaslarını sürdürdüğünü ve sürdürmekte olduğunu kaydetti.
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rusya, uruguay, seçim, işbirliği, büyükelçi
rusya, uruguay, seçim, işbirliği, büyükelçi
Rusya'nın Uruguay Büyükelçisi, yeni hükümet ile işbirliği umudunu dile getirdi
Uruguay'da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimlerini merkez sol 'Geniş Cephe' partisinin adayı Yamandu Orsi kazanmıştı. Rus Büyükelçi Budayev Uruguay'daki yeni yetkililerle işbirliği yapmayı umduğunu ifade etti.
Rus Büyükelçi Andrey Budayev yaptığı açıklamada, Rusya'nın Uruguay'ın yeni hükümetiyle yapıcı işbirliğini sürdürmeyi beklediğini söyledi.
Budayev yaptığı açıklamada, “Rus tarafı yeni Uruguay hükümetiyle uzun yıllara dayanan dostluk, eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda gelenekleri temelinde çeşitli alanlarda yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle beklemektedir. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi ilgi çekicidir. Montevideo'nun da aynı ruhu göstereceğine güveniyoruz” dedi.
Büyükelçiliğin Orsi'nin ekibiyle halihazırda temas kurup kurmadığı sorusuna diplomat, Rus Büyükelçiliğinin Geniş Cephe temsilcileri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkedeki çeşitli sosyo-politik güçlerle temaslarını sürdürdüğünü ve sürdürmekte olduğunu kaydetti.