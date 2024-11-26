https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/macaristan-basbakani-orbandan-2025-tahmini-baris-yili-olursa-olaganustu-bir-donem-olacak-1090859709.html

Macaristan Başbakanı Orban'dan 2025 tahmini: 'Barış yılı olursa, olağanüstü bir dönem olacak'

Macaristan Başbakanı Orban'dan 2025 tahmini: 'Barış yılı olursa, olağanüstü bir dönem olacak'

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi halinde 2025 yılının fantastik bir yıl olacağını söyledi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T21:47+0300

2024-11-26T21:47+0300

2024-11-26T21:47+0300

dünya

macaristan

viktor orban

barış

2025 yılı

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Eğer 2025 barış yılı olursa, fantastik bir yıl olacak! Biz hazırız" cümlesini kaydetti.Daha önce Orban, 2025 yılı için yüzde 3-5'lik ekonomik büyümenin yanı sıra nüfus için sosyal destek önlemleri öngören bir 'barışçıl zamanlar' bütçesi açıklamıştı. Orban ayrıca ülkenin, ekonomik faydanın siyaset ve ideolojiye göre önceliğine dayanan ekonomik tarafsızlığa bağlı kalmayı amaçladığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/natodan-ukrayna-cagrisi-orta-menzilli-fuze-tedarik-edelim-1090858834.html

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macaristan, viktor orban, barış, 2025 yılı