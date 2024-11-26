https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/natodan-ukrayna-cagrisi-orta-menzilli-fuze-tedarik-edelim-1090858834.html

NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Orta menzilli füze tedarik edelim'

NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Orta menzilli füze tedarik edelim'

Sputnik Türkiye

NATO Parlamenter Asamblesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne orta menzilli füzelerin transfer edilmesi çağrısında bulundu. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T20:53+0300

2024-11-26T20:53+0300

2024-11-26T20:53+0300

ukrayna krizi

nato

ukrayna

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

oreşnik

storm shadow

rusya

kremlin

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/13/1077549060_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a22564b414d52a96e74d15ff40f61441.jpg

NATO Parlamenter Asamblesi tarafından yayımlanan belgede, 'Ukrayna'ya kendini savunması için orta menzilli füzeler de dahil olmak üzere tüm araçların tedarik edilmesi' gerektiği vurgulandı. İttifak ayrıca Ukrayna'ya askeri desteğin artırılmasını, hava savunma sistemleri, uzun menzilli hassas silahlar ve çok rollü savaş uçakları da dahil olmak üzere modern silah sistemlerinin temin edilmesini de desteklediğini kaydetti.Moskova ise Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve bu durumun 'ateşle oynamak' olduğunu dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmiş ve ABD ile Kuzey Atlantik İttifakı'nın yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için olumsuzluk teşkil ettiğini ve olası müzakere için menfi bir tesir yaratacağını belirtmişti.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere Amerikan ve İngiliz uzun menzilli ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle yaptığı saldırılara karşı Moskova'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik füzesini test ettiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ordunun Dnipropetrovsk'ta füze ekipmanları ve diğer silahları üreten büyük bir sanayi kompleksini nükleer silahlardan arındırılmış hipersonik balistik füzeyle vurduğunu ve tüm savaş başlıklarının hedefe ulaştığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-natonun-etki-alanini-genisletmede-bir-risk-gormuyor-1090858351.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, oreşnik , storm shadow, rusya, kremlin, vladimir putin, sergey lavrov, rusya savunma bakanlığı