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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/natodan-ukrayna-cagrisi-orta-menzilli-fuze-tedarik-edelim-1090858834.html
NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Orta menzilli füze tedarik edelim'
NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Orta menzilli füze tedarik edelim'
Sputnik Türkiye
NATO Parlamenter Asamblesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne orta menzilli füzelerin transfer edilmesi çağrısında bulundu. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T20:53+0300
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NATO Parlamenter Asamblesi tarafından yayımlanan belgede, 'Ukrayna'ya kendini savunması için orta menzilli füzeler de dahil olmak üzere tüm araçların tedarik edilmesi' gerektiği vurgulandı. İttifak ayrıca Ukrayna'ya askeri desteğin artırılmasını, hava savunma sistemleri, uzun menzilli hassas silahlar ve çok rollü savaş uçakları da dahil olmak üzere modern silah sistemlerinin temin edilmesini de desteklediğini kaydetti.Moskova ise Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve bu durumun 'ateşle oynamak' olduğunu dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmiş ve ABD ile Kuzey Atlantik İttifakı'nın yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için olumsuzluk teşkil ettiğini ve olası müzakere için menfi bir tesir yaratacağını belirtmişti.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere Amerikan ve İngiliz uzun menzilli ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle yaptığı saldırılara karşı Moskova'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik füzesini test ettiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ordunun Dnipropetrovsk'ta füze ekipmanları ve diğer silahları üreten büyük bir sanayi kompleksini nükleer silahlardan arındırılmış hipersonik balistik füzeyle vurduğunu ve tüm savaş başlıklarının hedefe ulaştığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-natonun-etki-alanini-genisletmede-bir-risk-gormuyor-1090858351.html
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nato, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, oreşnik , storm shadow, rusya, kremlin, vladimir putin, sergey lavrov, rusya savunma bakanlığı
nato, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, oreşnik , storm shadow, rusya, kremlin, vladimir putin, sergey lavrov, rusya savunma bakanlığı

NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Orta menzilli füze tedarik edelim'

20:53 26.11.2024
© AP Photo / Virginia MayoUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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NATO Parlamenter Asamblesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne orta menzilli füzelerin transfer edilmesi çağrısında bulundu.
NATO Parlamenter Asamblesi tarafından yayımlanan belgede, 'Ukrayna'ya kendini savunması için orta menzilli füzeler de dahil olmak üzere tüm araçların tedarik edilmesi' gerektiği vurgulandı. İttifak ayrıca Ukrayna'ya askeri desteğin artırılmasını, hava savunma sistemleri, uzun menzilli hassas silahlar ve çok rollü savaş uçakları da dahil olmak üzere modern silah sistemlerinin temin edilmesini de desteklediğini kaydetti.
Moskova ise Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve bu durumun 'ateşle oynamak' olduğunu dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmiş ve ABD ile Kuzey Atlantik İttifakı'nın yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için olumsuzluk teşkil ettiğini ve olası müzakere için menfi bir tesir yaratacağını belirtmişti.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere Amerikan ve İngiliz uzun menzilli ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle yaptığı saldırılara karşı Moskova'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik füzesini test ettiğini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ordunun Dnipropetrovsk'ta füze ekipmanları ve diğer silahları üreten büyük bir sanayi kompleksini nükleer silahlardan arındırılmış hipersonik balistik füzeyle vurduğunu ve tüm savaş başlıklarının hedefe ulaştığını dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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