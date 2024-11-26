https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/japon-deprem-uzmani-moriwaki-mutlaka-olacak-diyerek-uyardi-deprem-uretecek-riskli-fayi-acikladi-1090827280.html

Japon deprem uzmanı Moriwaki 'mutlaka olacak' diyerek uyardı: Deprem üretecek riskli fayı açıkladı

Japon deprem uzmanı Moriwaki 'mutlaka olacak' diyerek uyardı: Deprem üretecek riskli fayı açıkladı

Sputnik Türkiye

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın’da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Moriwaki... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T10:52+0300

2024-11-26T10:52+0300

2024-11-26T10:52+0300

türkiye

deprem

fay hattı

adana

kıbrıs

doğu anadolu fay hattı

yoshinori moriwaki

aydın

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın'da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Japon uzman, "Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Herkes buna hazırlıklı olmalı. Bu gerçeği kabul etmeli ve buna göre hareket etmeliyiz" dedi. Türkiye’nin 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’sinin kaçak olduğunu belirten Moriwaki, bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu ve deprem güvenliği için yapı denetimlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. 'Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı'Japon deprem uzmanı, Aydın’ın deprem riski taşıyan bir il olduğunu ancak büyük bir depremin kısa vadede beklenmediğini belirtti. Bölgenin düz ve yumuşak zemin yapısına dikkat çeken Moriwaki, “Bu özellikler zemini deprem sırasında tehlikeli hale getiriyor. Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı” dedi.Türkiye’nin deprem açısından dünyanın 17'nci riskli ülkesi olduğunu söyleyen Moriwaki, can kaybı sıralamasında ise Türkiye’nin 3'üncü sırada yer aldığına dikkat çekti. Adana’dan Kıbrıs’a uzanan fay hattının riskine işaret eden uzman, “Doğu Anadolu Fay Hattı’nın Batı kolu Adana’dan Kıbrıs’a doğru gidiyor. Bu fay hattının kırılma ihtimali yüksek” uyarısında bulundu.Moriwaki, “Japonya’da yapı denetimleri ve teknolojik altyapı, can kaybını minimize ediyor. Türkiye’nin bu deneyimden faydalanması şart” diye konuştu.

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adana

kıbrıs

aydın

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deprem, fay hattı, adana, kıbrıs, doğu anadolu fay hattı, yoshinori moriwaki, aydın