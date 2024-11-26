https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/japon-deprem-uzmani-moriwaki-mutlaka-olacak-diyerek-uyardi-deprem-uretecek-riskli-fayi-acikladi-1090827280.html
Japon deprem uzmanı Moriwaki 'mutlaka olacak' diyerek uyardı: Deprem üretecek riskli fayı açıkladı
Japon deprem uzmanı Moriwaki 'mutlaka olacak' diyerek uyardı: Deprem üretecek riskli fayı açıkladı
Sputnik Türkiye
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın’da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Moriwaki... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T10:52+0300
2024-11-26T10:52+0300
2024-11-26T10:52+0300
türkiye
deprem
fay hattı
adana
kıbrıs
doğu anadolu fay hattı
yoshinori moriwaki
aydın
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın'da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Japon uzman, "Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Herkes buna hazırlıklı olmalı. Bu gerçeği kabul etmeli ve buna göre hareket etmeliyiz" dedi. Türkiye’nin 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’sinin kaçak olduğunu belirten Moriwaki, bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu ve deprem güvenliği için yapı denetimlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. 'Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı'Japon deprem uzmanı, Aydın’ın deprem riski taşıyan bir il olduğunu ancak büyük bir depremin kısa vadede beklenmediğini belirtti. Bölgenin düz ve yumuşak zemin yapısına dikkat çeken Moriwaki, “Bu özellikler zemini deprem sırasında tehlikeli hale getiriyor. Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı” dedi.Türkiye’nin deprem açısından dünyanın 17'nci riskli ülkesi olduğunu söyleyen Moriwaki, can kaybı sıralamasında ise Türkiye’nin 3'üncü sırada yer aldığına dikkat çekti. Adana’dan Kıbrıs’a uzanan fay hattının riskine işaret eden uzman, “Doğu Anadolu Fay Hattı’nın Batı kolu Adana’dan Kıbrıs’a doğru gidiyor. Bu fay hattının kırılma ihtimali yüksek” uyarısında bulundu.Moriwaki, “Japonya’da yapı denetimleri ve teknolojik altyapı, can kaybını minimize ediyor. Türkiye’nin bu deneyimden faydalanması şart” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-listesini-acikladi-bu-kez-cikolatadan-cikti-sucukta-da-tespit-edildi-1090821759.html
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deprem, fay hattı, adana, kıbrıs, doğu anadolu fay hattı, yoshinori moriwaki, aydın
deprem, fay hattı, adana, kıbrıs, doğu anadolu fay hattı, yoshinori moriwaki, aydın
Japon deprem uzmanı Moriwaki 'mutlaka olacak' diyerek uyardı: Deprem üretecek riskli fayı açıkladı
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın’da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Moriwaki, "Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Herkes buna hazırlıklı olmalı" diyerek Doğu Anadolu fay hattına dikkat çekti. Japon deprem uzmanı, deprem riski taşıyan bölgeyi açıkladı.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın'da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Japon uzman, "Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Herkes buna hazırlıklı olmalı. Bu gerçeği kabul etmeli ve buna göre hareket etmeliyiz" dedi.
Türkiye’nin 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’sinin kaçak olduğunu belirten Moriwaki, bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu ve deprem güvenliği için yapı denetimlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
'Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı'
Japon deprem uzmanı, Aydın’ın deprem riski taşıyan bir il olduğunu ancak büyük bir depremin kısa vadede beklenmediğini belirtti. Bölgenin düz ve yumuşak zemin yapısına dikkat çeken Moriwaki, “Bu özellikler zemini deprem sırasında tehlikeli hale getiriyor. Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı” dedi.
Türkiye’nin deprem açısından dünyanın 17'nci riskli ülkesi olduğunu söyleyen Moriwaki, can kaybı sıralamasında ise Türkiye’nin 3'üncü sırada yer aldığına dikkat çekti. Adana’dan Kıbrıs’a uzanan fay hattının riskine işaret eden uzman, “Doğu Anadolu Fay Hattı’nın Batı kolu Adana’dan Kıbrıs’a doğru gidiyor. Bu fay hattının kırılma ihtimali yüksek” uyarısında bulundu.
Moriwaki, “Japonya’da yapı denetimleri ve teknolojik altyapı, can kaybını minimize ediyor. Türkiye’nin bu deneyimden faydalanması şart” diye konuştu.