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İrlandalı boksör Conor McGregor'dan taciz davasını kaybetmesi ardından ilk açıklama
İrlandalı boksör Conor McGregor'dan taciz davasını kaybetmesi ardından ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Conor McGregor, cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili mahkeme kararını eleştirirken, yaşananların rızaya dayalı olduğunu savundu. Evli ve dört çocuk babası olan... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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conor mcgregor ve khabib nurmagomedov arasındaki maç
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MMA dünyasının ünlü ismi Conor McGregor, 2018 yılında kendisine yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili kaybettiği sivil dava sonrasında sessizliğini bozarak yaptığı açıklamada, olayın tamamen karşılıklı rızaya dayalı olduğunu savundu.McGregor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Nikita Hand isimli kadının kendisine yaklaştığını ve sonrasında alkol ve kokain etkisi altında gerçekleşen bir gece yaşandığını ifade etti. McGregor, “Her şey karşılıklı rızaya dayalıydı ve o gece orada bulunan tanıklar da yeminli olarak bunu doğruladı” dedi. Ancak İrlandalı sporcu, aldığı kararlar nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek, “O gece partiye devam etmemeliydim, yaptığım hataların farkındayım” dedi.248 Bin Euro tazminatNikita Hand, mahkeme tarafından McGregor’a açtığı davada 248 bin Euro tazminat kazandı. Ancak aynı olayda suçlanan diğer bir kişi mahkeme tarafından suçsuz bulundu. McGregor’un avukatları, mahkeme kararına itiraz edeceklerini duyurdu.McGregor, açıklamasında ailesine ve kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür ederek, “Geri dönemem ama ilerleyeceğim. Tekrar ringe dönme zamanı, dövüş beni bekliyor” ifadelerini kullandı.Evli ve dört çocukluDava, hem medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle McGregor’un daha önceki skandalları ve tartışmalı davranışları nedeniyle bu dava, İrlandalı dövüşçü için kariyerinin en zorlu süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.Conor McGregor, uzun yıllardır birlikteliğini sürdürdüğü eşi Dee Devlin ile 2020 yılında evlenmiş ve dört çocuk sahibi olmuştu. McGregor, sık sık sosyal medyada ailesine olan sevgisini dile getirse de kariyeri boyunca yaşadığı tartışmalar ve skandallar, çiftin ilişkisini birçok kez sınamıştı.
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conor mcgregor, irlandalı conor mcgregor, irlanda, conor mcgregor ve khabib nurmagomedov arasındaki maç, rusya, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, boks, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi
conor mcgregor, irlandalı conor mcgregor, irlanda, conor mcgregor ve khabib nurmagomedov arasındaki maç, rusya, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, boks, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi

İrlandalı boksör Conor McGregor'dan taciz davasını kaybetmesi ardından ilk açıklama

11:34 26.11.2024
© AP Photo / John LocherDünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor
Dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / John Locher
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Conor McGregor, cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili mahkeme kararını eleştirirken, yaşananların rızaya dayalı olduğunu savundu. Evli ve dört çocuk babası olan ünlü sporcu, ailesine olan bağlılığını vurguladı ve ringlere geri dönme mesajı verdi.
MMA dünyasının ünlü ismi Conor McGregor, 2018 yılında kendisine yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili kaybettiği sivil dava sonrasında sessizliğini bozarak yaptığı açıklamada, olayın tamamen karşılıklı rızaya dayalı olduğunu savundu.
McGregor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Nikita Hand isimli kadının kendisine yaklaştığını ve sonrasında alkol ve kokain etkisi altında gerçekleşen bir gece yaşandığını ifade etti. McGregor, “Her şey karşılıklı rızaya dayalıydı ve o gece orada bulunan tanıklar da yeminli olarak bunu doğruladı” dedi. Ancak İrlandalı sporcu, aldığı kararlar nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek, “O gece partiye devam etmemeliydim, yaptığım hataların farkındayım” dedi.

248 Bin Euro tazminat

Nikita Hand, mahkeme tarafından McGregor’a açtığı davada 248 bin Euro tazminat kazandı. Ancak aynı olayda suçlanan diğer bir kişi mahkeme tarafından suçsuz bulundu. McGregor’un avukatları, mahkeme kararına itiraz edeceklerini duyurdu.
McGregor, açıklamasında ailesine ve kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür ederek, “Geri dönemem ama ilerleyeceğim. Tekrar ringe dönme zamanı, dövüş beni bekliyor” ifadelerini kullandı.

Evli ve dört çocuklu

Dava, hem medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle McGregor’un daha önceki skandalları ve tartışmalı davranışları nedeniyle bu dava, İrlandalı dövüşçü için kariyerinin en zorlu süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Conor McGregor, uzun yıllardır birlikteliğini sürdürdüğü eşi Dee Devlin ile 2020 yılında evlenmiş ve dört çocuk sahibi olmuştu. McGregor, sık sık sosyal medyada ailesine olan sevgisini dile getirse de kariyeri boyunca yaşadığı tartışmalar ve skandallar, çiftin ilişkisini birçok kez sınamıştı.
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