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Arda Güler İspanyol basınında: 'Bu çocuğun fark yaratmasına izin verilmeli'
Arda Güler İspanyol basınında: 'Bu çocuğun fark yaratmasına izin verilmeli'
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Arda Güler, 9 hafta sonra Real Madrid ilk 11’ine dönerek Leganes maçında sahada kalitesini ortaya koydu. İspanyol basını, genç futbolcunun yeteneğine övgüler... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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İspanyol spor basını, 9 hafta sonra Real Madrid’in ilk 11’ine dönen Arda Güler’in Leganes karşısındaki performansına övgüler yağdırdı. Genç oyuncunun sahada gösterdiği kalite ve yeteneğin altı çizilirken, Ancelotti’nin Arda’yı ilk 11’de oynatma kararı sürpriz olarak nitelendirildi.'Arda Güler'in fark yaratılmasına izin verilmeli'Marca gazetesinden köşe yazarı Carlos Carpio, “Güler’in fark yaratmasına izin verilmeli” başlıklı yazısında genç oyuncuyla ilgili şu görüşleri dile getirdi:Sport gazetesi ise, “Güler, teknik direktörünün başını belaya soktu” başlığıyla verdiği haberde, Ancelotti’ye gönderme yaparak şu yorumu yaptı:Mundo Deportivo, “Ancelotti’nin Arda Güler ve Dani Ceballos ile başlaması beklenmedik bir hamleydi. Arda, sahada top kontrolüyle kalitesini gösterdi ve gol atmaya çok yaklaştı,” yorumunu yaparken, La Razon ise şu değerlendirmede bulundu:
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Arda Güler İspanyol basınında: 'Bu çocuğun fark yaratmasına izin verilmeli'

17:09 25.11.2024
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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Arda Güler, 9 hafta sonra Real Madrid ilk 11’ine dönerek Leganes maçında sahada kalitesini ortaya koydu. İspanyol basını, genç futbolcunun yeteneğine övgüler yağdırırken, Ancelotti üzerindeki baskının arttığına dikkat çekti.
İspanyol spor basını, 9 hafta sonra Real Madrid’in ilk 11’ine dönen Arda Güler’in Leganes karşısındaki performansına övgüler yağdırdı. Genç oyuncunun sahada gösterdiği kalite ve yeteneğin altı çizilirken, Ancelotti’nin Arda’yı ilk 11’de oynatma kararı sürpriz olarak nitelendirildi.

'Arda Güler'in fark yaratılmasına izin verilmeli'

Marca gazetesinden köşe yazarı Carlos Carpio, “Güler’in fark yaratmasına izin verilmeli” başlıklı yazısında genç oyuncuyla ilgili şu görüşleri dile getirdi:

Bernabeu tribünleri, özel futbolcuları hemen fark eden bir yapıya sahip ve Arda’yı da bu nedenle favorilerinden biri olarak görüyor. Ancak Ancelotti’nin ona sürekli güvenmesi için takımda neredeyse bir sakatlık salgını yaşanması gerektiği izlenimi veriyor.

Her 6 maçta bir, 10 dakika sahada olmak, onun yeteneğini ziyan etmek olur. Arda, fark yaratacak futbolculardan biri. Onun oynadığı 5 maçı hatırlayın. Daha cesur ol Carlo.

Sport gazetesi ise, “Güler, teknik direktörünün başını belaya soktu” başlığıyla verdiği haberde, Ancelotti’ye gönderme yaparak şu yorumu yaptı:

21 Eylül’de Espanyol maçında ilk 11’de başlayan ve 55 dakika süre alan Arda, bu tarihten sonra Ancelotti’nin güvenini kazanamamıştı. Leganes maçında sağ kanatta görev alan genç futbolcu, sahaya adımını attığı ilk dakikadan itibaren kendini gösterdi.

Takımın Vinicius’ten sonra en yaratıcı oyuncusu oldu. Müthiş bir şut çıkardı, üç kez gole yaklaştı. Ancelotti’nin, Madrid’in kötü gidişatını düzeltmek için Arda gibi yaratıcı bir oyuncuyu daha fazla oynatması gerekiyor. Liverpool maçında Güler’i kullanma kararı artık Ancelotti’nin omuzlarında.

Mundo Deportivo, “Ancelotti’nin Arda Güler ve Dani Ceballos ile başlaması beklenmedik bir hamleydi. Arda, sahada top kontrolüyle kalitesini gösterdi ve gol atmaya çok yaklaştı,” yorumunu yaparken, La Razon ise şu değerlendirmede bulundu:

Arda’nın ilk 11’de başlaması sürpriz oldu. Sosyal medyada yoğun bir şekilde oynatılması talep edilmesine rağmen Ancelotti, onu oynatmakta isteksizdi. Madrid’in ilk yarıda daha çok sol kanat üzerinden oynaması nedeniyle oyuna dahil olması gecikti. Ancak ilerleyen dakikalarda bulduğu fırsatları iyi değerlendirdi ve etkisini hissettirdi. Gol atamaması ise yalnızca Leganes kalecisi Dmitrovic’in performansından kaynaklandı.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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İlk 11'de başladı, performansıyla göz doldurdu: Maç sonrası Ancelotti'den övgü dolu Arda Güler sözleri
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