Arda Güler İspanyol basınında: 'Bu çocuğun fark yaratmasına izin verilmeli'

Bernabeu tribünleri, özel futbolcuları hemen fark eden bir yapıya sahip ve Arda’yı da bu nedenle favorilerinden biri olarak görüyor. Ancak Ancelotti’nin ona sürekli güvenmesi için takımda neredeyse bir sakatlık salgını yaşanması gerektiği izlenimi veriyor.

Her 6 maçta bir, 10 dakika sahada olmak, onun yeteneğini ziyan etmek olur. Arda, fark yaratacak futbolculardan biri. Onun oynadığı 5 maçı hatırlayın. Daha cesur ol Carlo.