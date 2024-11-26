Enerji Bakanı Bayraktar’dan Gazprom yorumu: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Ömer Çelik erken seçim yok diyorsa, anlayın ki erken seçim var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumun Her Kesimi Tarafından Desteklenmeli"
12:05
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağının Kökenleri: Göçebe Türklerden, Anadolu’ya.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin kadim tarihi 17 dilde müzelerde
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
'Bloklar yavaş yavaş oluşuyor. Vekalet savaşları yaşanacak gibi gözüküyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kreşe dokunan yanar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Sıfırdan yüze devrimin adı: Castro
20:34
12 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
20:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar
12:06
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/enerji-bakani-bayraktardan-gazprom-yorumu-abd-rusyayi-degil-turkiyeyi-hedef-aliyor--1090833228.html
Enerji Bakanı Bayraktar’dan Gazprom yorumu: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
Enerji Bakanı Bayraktar’dan Gazprom yorumu: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Gazprombank’ı yaptırım listesine almasını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu kararının Türkiye’nin enerji arz... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T11:58+0300
2024-11-26T11:58+0300
türkiye
alparslan bayraktar
gazprom
türkiye
tbmm
hakan fidan
rusya
abd
gazprombank
tbmm genel kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084606279_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_41272cba824e88c321d1fb0f43dfadd0.jpg
Mevcut ABD yönetimi, Rusya’nın doğalgaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank’ı yaptırım listesine aldığını duyurdu. ABD yönetiminde son günlerini yaşayan mevcut yönetimin kararı, doğalgaz ithalatının yüzde 40’ını Gazprombank üzerinden yapan Türkiye’yi de olumsuz etkiliyor. Bankanın kullanılamaz hale gelmesiyle Türkiye, Macaristan, Yunanistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Avusturya; Rusya’dan ihraç edilen doğalgazın ödemelerini yapamayacak. Bu ülkelerin doğalgaz için ödemeye yapamaması durumunda gaz sevkiyatında sıkıntı yaşanması gündeme gelme ihtimali bulunuyor. ‘Muafiyet talep ediyoruz’ Sputnik’in sorusu üzerine konuyu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi: ‘ABD’nin umrunda değil’ TBMM’de Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise “Gazprom'a yaptırım geliyor yani biz doğal gaz ithalatımızın neredeyse yüzde 40'ını Gazprom'dan yapıyoruz, adamın umurunda değil. Bu örneği şunun için veriyorum: Türkiye, bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil, bir başka grubun yani çok büyüğüz, çok etkiliyiz; bağımsızlığımız, özgürlüğümüz her şeyin üstünde” ifadelerini kullanmıştı. Gazprom’a neden yaptırım uygulanıyor? Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun başından beri ABD Rusya’ya yaptırım uyguluyor. Rusya’nın özel operasyonuna engel olamaya ABD her geçen gün yaptırımları artırma politikasını uyguluyor. ABD son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer aldığı Gazprombank’ı da yaptırım listesine aldı. Banka Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bakan-fidandan-abdnin-yaptirimlarina-tepki-gaz-ithalatimizin-yuzde-40i-gazpromdan-umurlarinda-degil-1090675552.html
türkiye
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084606279_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_43c37623fa303ca92fe9b47d18bb5b8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alparslan bayraktar kimdir, alparslan bayraktar haberleri, gazprom, gazproma yaptırım, gazprom kimin şirketi, gazprom hisse, gazprombank, gazprombank swift, gazprombank russia, gazprombank türkiye, doğalgaz, doğalgaz fiyatları, türkiye rusyadan ne kadar doğalgaz alıyor, rusya doğalgaz boru hattı
alparslan bayraktar kimdir, alparslan bayraktar haberleri, gazprom, gazproma yaptırım, gazprom kimin şirketi, gazprom hisse, gazprombank, gazprombank swift, gazprombank russia, gazprombank türkiye, doğalgaz, doğalgaz fiyatları, türkiye rusyadan ne kadar doğalgaz alıyor, rusya doğalgaz boru hattı

Enerji Bakanı Bayraktar’dan Gazprom yorumu: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor

11:58 26.11.2024
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2024 konukları
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
ABD’nin Gazprombank’ı yaptırım listesine almasını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu kararının Türkiye’nin enerji arz güvenliğini etkileyeceğini belirtti. Bayraktar ABD’nin yaptırım kararı ile Türkiye’yi cezalandırdığını belirtti.
Mevcut ABD yönetimi, Rusya’nın doğalgaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank’ı yaptırım listesine aldığını duyurdu. ABD yönetiminde son günlerini yaşayan mevcut yönetimin kararı, doğalgaz ithalatının yüzde 40’ını Gazprombank üzerinden yapan Türkiye’yi de olumsuz etkiliyor.
Bankanın kullanılamaz hale gelmesiyle Türkiye, Macaristan, Yunanistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Avusturya; Rusya’dan ihraç edilen doğalgazın ödemelerini yapamayacak. Bu ülkelerin doğalgaz için ödemeye yapamaması durumunda gaz sevkiyatında sıkıntı yaşanması gündeme gelme ihtimali bulunuyor.

‘Muafiyet talep ediyoruz’

Sputnik’in sorusu üzerine konuyu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi:
“Bu durum Türkiye’yi olumsuz etkiler. Para veremezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşmeleri sürdürüyor. Arz güveliği için kışa girerken gaza ihtiyacımız var. Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği açısından buna ihtiyacımız var. Daha önce İran yaptırımları oldu. Orada doğalgazda bir muafiyet vardı. Burada da ABD’den benzer bir uygulamayı istiyoruz. Böyle bir muafiyet verilmez ise burada Rusya hedef değil Türkiye hedef demektir.”

‘ABD’nin umrunda değil’

TBMM’de Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise “Gazprom'a yaptırım geliyor yani biz doğal gaz ithalatımızın neredeyse yüzde 40'ını Gazprom'dan yapıyoruz, adamın umurunda değil. Bu örneği şunun için veriyorum: Türkiye, bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil, bir başka grubun yani çok büyüğüz, çok etkiliyiz; bağımsızlığımız, özgürlüğümüz her şeyin üstünde” ifadelerini kullanmıştı.

Gazprom’a neden yaptırım uygulanıyor?

Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun başından beri ABD Rusya’ya yaptırım uyguluyor. Rusya’nın özel operasyonuna engel olamaya ABD her geçen gün yaptırımları artırma politikasını uyguluyor. ABD son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer aldığı Gazprombank’ı da yaptırım listesine aldı. Banka Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
TÜRKİYE
Bakan Fidan’dan ABD’nin yaptırımlarına tepki: Gaz ithalatımızın yüzde 40’ı Gazprom’dan, umurlarında değil
21 Kasım, 22:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала