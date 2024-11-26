https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/enerji-bakani-bayraktardan-gazprom-yorumu-abd-rusyayi-degil-turkiyeyi-hedef-aliyor--1090833228.html

Enerji Bakanı Bayraktar’dan Gazprom yorumu: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor

Enerji Bakanı Bayraktar’dan Gazprom yorumu: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin Gazprombank’ı yaptırım listesine almasını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu kararının Türkiye’nin enerji arz... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T11:58+0300

2024-11-26T11:58+0300

2024-11-26T11:58+0300

türkiye

alparslan bayraktar

gazprom

türkiye

tbmm

hakan fidan

rusya

abd

gazprombank

tbmm genel kurulu

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Mevcut ABD yönetimi, Rusya’nın doğalgaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank’ı yaptırım listesine aldığını duyurdu. ABD yönetiminde son günlerini yaşayan mevcut yönetimin kararı, doğalgaz ithalatının yüzde 40’ını Gazprombank üzerinden yapan Türkiye’yi de olumsuz etkiliyor. Bankanın kullanılamaz hale gelmesiyle Türkiye, Macaristan, Yunanistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Avusturya; Rusya’dan ihraç edilen doğalgazın ödemelerini yapamayacak. Bu ülkelerin doğalgaz için ödemeye yapamaması durumunda gaz sevkiyatında sıkıntı yaşanması gündeme gelme ihtimali bulunuyor. ‘Muafiyet talep ediyoruz’ Sputnik’in sorusu üzerine konuyu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi: ‘ABD’nin umrunda değil’ TBMM’de Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise “Gazprom'a yaptırım geliyor yani biz doğal gaz ithalatımızın neredeyse yüzde 40'ını Gazprom'dan yapıyoruz, adamın umurunda değil. Bu örneği şunun için veriyorum: Türkiye, bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil, bir başka grubun yani çok büyüğüz, çok etkiliyiz; bağımsızlığımız, özgürlüğümüz her şeyin üstünde” ifadelerini kullanmıştı. Gazprom’a neden yaptırım uygulanıyor? Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun başından beri ABD Rusya’ya yaptırım uyguluyor. Rusya’nın özel operasyonuna engel olamaya ABD her geçen gün yaptırımları artırma politikasını uyguluyor. ABD son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer aldığı Gazprombank’ı da yaptırım listesine aldı. Banka Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bakan-fidandan-abdnin-yaptirimlarina-tepki-gaz-ithalatimizin-yuzde-40i-gazpromdan-umurlarinda-degil-1090675552.html

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rusya

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