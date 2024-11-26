https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/enerji-bakani-bayraktardan-gazprom-yorumu-abd-rusyayi-degil-turkiyeyi-hedef-aliyor--1090833228.html
Enerji Bakanı Bayraktar’dan Gazprom yorumu: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
Enerji Bakanı Bayraktar’dan Gazprom yorumu: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Gazprombank’ı yaptırım listesine almasını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu kararının Türkiye’nin enerji arz... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T11:58+0300
2024-11-26T11:58+0300
2024-11-26T11:58+0300
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alparslan bayraktar
gazprom
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Mevcut ABD yönetimi, Rusya’nın doğalgaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank’ı yaptırım listesine aldığını duyurdu. ABD yönetiminde son günlerini yaşayan mevcut yönetimin kararı, doğalgaz ithalatının yüzde 40’ını Gazprombank üzerinden yapan Türkiye’yi de olumsuz etkiliyor. Bankanın kullanılamaz hale gelmesiyle Türkiye, Macaristan, Yunanistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Avusturya; Rusya’dan ihraç edilen doğalgazın ödemelerini yapamayacak. Bu ülkelerin doğalgaz için ödemeye yapamaması durumunda gaz sevkiyatında sıkıntı yaşanması gündeme gelme ihtimali bulunuyor. ‘Muafiyet talep ediyoruz’ Sputnik’in sorusu üzerine konuyu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi: ‘ABD’nin umrunda değil’ TBMM’de Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise “Gazprom'a yaptırım geliyor yani biz doğal gaz ithalatımızın neredeyse yüzde 40'ını Gazprom'dan yapıyoruz, adamın umurunda değil. Bu örneği şunun için veriyorum: Türkiye, bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil, bir başka grubun yani çok büyüğüz, çok etkiliyiz; bağımsızlığımız, özgürlüğümüz her şeyin üstünde” ifadelerini kullanmıştı. Gazprom’a neden yaptırım uygulanıyor? Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun başından beri ABD Rusya’ya yaptırım uyguluyor. Rusya’nın özel operasyonuna engel olamaya ABD her geçen gün yaptırımları artırma politikasını uyguluyor. ABD son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer aldığı Gazprombank’ı da yaptırım listesine aldı. Banka Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bakan-fidandan-abdnin-yaptirimlarina-tepki-gaz-ithalatimizin-yuzde-40i-gazpromdan-umurlarinda-degil-1090675552.html
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Enerji Bakanı Bayraktar’dan Gazprom yorumu: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
ABD’nin Gazprombank’ı yaptırım listesine almasını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu kararının Türkiye’nin enerji arz güvenliğini etkileyeceğini belirtti. Bayraktar ABD’nin yaptırım kararı ile Türkiye’yi cezalandırdığını belirtti.
Mevcut ABD yönetimi, Rusya’nın doğalgaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank’ı yaptırım listesine aldığını duyurdu. ABD yönetiminde son günlerini yaşayan mevcut yönetimin kararı, doğalgaz ithalatının yüzde 40’ını Gazprombank üzerinden yapan Türkiye’yi de olumsuz etkiliyor.
Bankanın kullanılamaz hale gelmesiyle Türkiye, Macaristan, Yunanistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Avusturya; Rusya’dan ihraç edilen doğalgazın ödemelerini yapamayacak. Bu ülkelerin doğalgaz için ödemeye yapamaması durumunda gaz sevkiyatında sıkıntı yaşanması gündeme gelme ihtimali bulunuyor.
‘Muafiyet talep ediyoruz’
Sputnik’in sorusu üzerine konuyu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi:
“Bu durum Türkiye’yi olumsuz etkiler. Para veremezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşmeleri sürdürüyor. Arz güveliği için kışa girerken gaza ihtiyacımız var. Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği açısından buna ihtiyacımız var. Daha önce İran yaptırımları oldu. Orada doğalgazda bir muafiyet vardı. Burada da ABD’den benzer bir uygulamayı istiyoruz. Böyle bir muafiyet verilmez ise burada Rusya hedef değil Türkiye hedef demektir.”
TBMM’de Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise “Gazprom'a yaptırım geliyor yani biz doğal gaz ithalatımızın neredeyse yüzde 40'ını Gazprom'dan yapıyoruz, adamın umurunda değil. Bu örneği şunun için veriyorum: Türkiye, bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil, bir başka grubun yani çok büyüğüz, çok etkiliyiz; bağımsızlığımız, özgürlüğümüz her şeyin üstünde” ifadelerini kullanmıştı.
Gazprom’a neden yaptırım uygulanıyor?
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun başından beri ABD Rusya’ya yaptırım uyguluyor. Rusya’nın özel operasyonuna engel olamaya ABD her geçen gün yaptırımları artırma politikasını uyguluyor. ABD son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer aldığı Gazprombank’ı da yaptırım listesine aldı. Banka Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.