https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bakan-fidandan-abdnin-yaptirimlarina-tepki-gaz-ithalatimizin-yuzde-40i-gazpromdan-umurlarinda-degil-1090675552.html

Bakan Fidan’dan ABD’nin yaptırımlarına tepki: Gaz ithalatımızın yüzde 40’ı Gazprom’dan, umurlarında değil

Bakan Fidan’dan ABD’nin yaptırımlarına tepki: Gaz ithalatımızın yüzde 40’ı Gazprom’dan, umurlarında değil

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri bütçesinde vekillerin sorularını yanıtladı. Gazprom’a yaptırımın Türkiye’yi zor durumda bırakacağını söyleyen Fidan... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bakanlığının bütçe sunumunda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’nin Rusya’nın Gazprom şirketine yaptırım getirdiğini belirterek, Türkiye’nin gaz ithalatının yüzde 40’ını Gazprom üstünden yaptığını ama ABD’nin umurunda olmadığını belirtti. ABD Hazine Bakanlığı 6 yabancı iştirakiyle birlikte Gazprombank'a yaptırım uygulandığını duyurdu.Türkiye’nin BRICS üyeliğiFidan, milletvekillerinin BRICS’e üyelik başvurusunda bulunup bulunulmadığını sorması üzerine, “BRICS ile ilgili bizim sakladığımız hiçbir şey yok” diyen Fidan, şöyle konuştu:Fidan, AB’deki kurumsallaşma ve derinleşme ile işleyişin BRICS’te şu anda bulunmadığını da söyleyerek, “Bu mümkün olacak mı? Zor. Ama burada bir tartışma var; bir dünya oluşuyor. Sizin kendi kurucusu olmadığınız bir klüpte mevcut şartlar sizin aleyhinize döndüğü zaman şantaja veya yaptırıma maruz kalabiliyorsunuz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/turk-disisleri-nato-ulkelerini-isaret-etti-savunma-sanayi-ihracatinin-onundeki-en-buyuk-engel-1090662135.html

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hakan fidan, abd, abd hazine bakanlığı, gazporm, rusya, brics zirvesi, brics, brics-t