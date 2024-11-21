https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bakan-fidandan-abdnin-yaptirimlarina-tepki-gaz-ithalatimizin-yuzde-40i-gazpromdan-umurlarinda-degil-1090675552.html
Bakan Fidan’dan ABD’nin yaptırımlarına tepki: Gaz ithalatımızın yüzde 40’ı Gazprom’dan, umurlarında değil
Bakan Fidan’dan ABD’nin yaptırımlarına tepki: Gaz ithalatımızın yüzde 40’ı Gazprom’dan, umurlarında değil
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri bütçesinde vekillerin sorularını yanıtladı. Gazprom’a yaptırımın Türkiye’yi zor durumda bırakacağını söyleyen Fidan... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T22:06+0300
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2024-11-21T22:06+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bakanlığının bütçe sunumunda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’nin Rusya’nın Gazprom şirketine yaptırım getirdiğini belirterek, Türkiye’nin gaz ithalatının yüzde 40’ını Gazprom üstünden yaptığını ama ABD’nin umurunda olmadığını belirtti. ABD Hazine Bakanlığı 6 yabancı iştirakiyle birlikte Gazprombank'a yaptırım uygulandığını duyurdu.Türkiye’nin BRICS üyeliğiFidan, milletvekillerinin BRICS’e üyelik başvurusunda bulunup bulunulmadığını sorması üzerine, “BRICS ile ilgili bizim sakladığımız hiçbir şey yok” diyen Fidan, şöyle konuştu:Fidan, AB’deki kurumsallaşma ve derinleşme ile işleyişin BRICS’te şu anda bulunmadığını da söyleyerek, “Bu mümkün olacak mı? Zor. Ama burada bir tartışma var; bir dünya oluşuyor. Sizin kendi kurucusu olmadığınız bir klüpte mevcut şartlar sizin aleyhinize döndüğü zaman şantaja veya yaptırıma maruz kalabiliyorsunuz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/turk-disisleri-nato-ulkelerini-isaret-etti-savunma-sanayi-ihracatinin-onundeki-en-buyuk-engel-1090662135.html
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Osman Nuri Cerit
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https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
hakan fidan, abd, abd hazine bakanlığı, gazporm, rusya, brics zirvesi, brics, brics-t
hakan fidan, abd, abd hazine bakanlığı, gazporm, rusya, brics zirvesi, brics, brics-t
Bakan Fidan’dan ABD’nin yaptırımlarına tepki: Gaz ithalatımızın yüzde 40’ı Gazprom’dan, umurlarında değil
Özel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri bütçesinde vekillerin sorularını yanıtladı. Gazprom’a yaptırımın Türkiye’yi zor durumda bırakacağını söyleyen Fidan, BRICS üyeliği konusunda da konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bakanlığının bütçe sunumunda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’nin Rusya’nın Gazprom şirketine yaptırım getirdiğini belirterek, Türkiye’nin gaz ithalatının yüzde 40’ını Gazprom üstünden yaptığını ama ABD’nin umurunda olmadığını belirtti. ABD Hazine Bakanlığı 6 yabancı iştirakiyle birlikte Gazprombank'a yaptırım uygulandığını duyurdu.
Türkiye’nin BRICS üyeliği
Fidan, milletvekillerinin BRICS’e üyelik başvurusunda bulunup bulunulmadığını sorması üzerine, “BRICS ile ilgili bizim sakladığımız hiçbir şey yok” diyen Fidan, şöyle konuştu:
“BRICS kurumsal bir başvuru ve kabul mekanizması olan bir yer değil. Üyeler bir araya geliyorlar ve birilerini davet ediyorlar. Ama sizin de bir şekilde ilginizi ifade etmeniz gerekiyor. İlgi duyduğumuzu, BRICS ile beraber çalışmaya ilgi duyduğumuzu ilettik.”
Fidan, AB’deki kurumsallaşma ve derinleşme ile işleyişin BRICS’te şu anda bulunmadığını da söyleyerek, “Bu mümkün olacak mı? Zor. Ama burada bir tartışma var; bir dünya oluşuyor. Sizin kendi kurucusu olmadığınız bir klüpte mevcut şartlar sizin aleyhinize döndüğü zaman şantaja veya yaptırıma maruz kalabiliyorsunuz” dedi.