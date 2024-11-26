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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bilim-insanlari-duyurdu-alkol-erkeklerde-kellesmeye-neden-oluyor-1090858641.html
Bilim insanları duyurdu: Alkol erkeklerde kelleşmeye neden oluyor
Bilim insanları duyurdu: Alkol erkeklerde kelleşmeye neden oluyor
Sputnik Türkiye
Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre alkol tüketimi ile saç dökülmesi arasında bağlantı keşfedildi. Bilim insanları düzenli olarak... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Bilim insanları alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla kelleşme ihtimalinin arttığını belirtti.Pusan Ulusal Üniversitesi araştırmacıları alkol tüketimi ile saç dökülmesinin bağlantılı olduğunu buldu. Bilim insanları sebebin kesin sonuçlarını bulamasa da alkol metabolizmasının bir yan ürünü olan asetaldehit ile ilişkili olabileceğini düşünüyor. Araştırma düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu ifade etti. Araştırmacılar Androgenetik alopesi hastalığının genetik yatkınlığı olan erkeklerde görülen saç dökülmesine verilen isim olduğunu açıkladı. Bilim insanları yaptıkları analizlerde alkol tüketen kişilerin saç dökülmesi teşhisi alma ihtimalinin içmeyenlere oranla daha fazla olduğunu belirtti. Uzmanlar, saç dökülmesinin diğer sebepleri arasında ise yaşlanma, stres, kanser, kilo kaybı ve demir eksikliği olabileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/saclariniz-beyazliyorsa-dikkat-uzman-isim-bakir-ve-melanine-isaret-etti-durdurabilir-misiniz-1090261355.html
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Bilim insanları duyurdu: Alkol erkeklerde kelleşmeye neden oluyor

20:47 26.11.2024
© AFP 2023 / DESIREE MARTINKel
Kel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AFP 2023 / DESIREE MARTIN
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Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre alkol tüketimi ile saç dökülmesi arasında bağlantı keşfedildi. Bilim insanları düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu açıkladı.
Bilim insanları alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla kelleşme ihtimalinin arttığını belirtti.
Pusan Ulusal Üniversitesi araştırmacıları alkol tüketimi ile saç dökülmesinin bağlantılı olduğunu buldu. Bilim insanları sebebin kesin sonuçlarını bulamasa da alkol metabolizmasının bir yan ürünü olan asetaldehit ile ilişkili olabileceğini düşünüyor. Araştırma düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu ifade etti. Araştırmacılar Androgenetik alopesi hastalığının genetik yatkınlığı olan erkeklerde görülen saç dökülmesine verilen isim olduğunu açıkladı.
Bilim insanları yaptıkları analizlerde alkol tüketen kişilerin saç dökülmesi teşhisi alma ihtimalinin içmeyenlere oranla daha fazla olduğunu belirtti. Uzmanlar, saç dökülmesinin diğer sebepleri arasında ise yaşlanma, stres, kanser, kilo kaybı ve demir eksikliği olabileceğini açıkladı.
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