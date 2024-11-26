https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bilim-insanlari-duyurdu-alkol-erkeklerde-kellesmeye-neden-oluyor-1090858641.html
Bilim insanları duyurdu: Alkol erkeklerde kelleşmeye neden oluyor
Bilim insanları duyurdu: Alkol erkeklerde kelleşmeye neden oluyor
Sputnik Türkiye
Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre alkol tüketimi ile saç dökülmesi arasında bağlantı keşfedildi. Bilim insanları düzenli olarak... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T20:47+0300
2024-11-26T20:47+0300
2024-11-26T20:47+0300
yaşam
bilim
bilim insanları
bilim kurulu
bilim insanı
bilimsel araştırma
kel
saç
saç dökülmesi
saç ekimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102879/95/1028799510_0:84:1025:660_1920x0_80_0_0_ac020d256d5a0d017e0d9be5e1ac1702.jpg
Bilim insanları alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla kelleşme ihtimalinin arttığını belirtti.Pusan Ulusal Üniversitesi araştırmacıları alkol tüketimi ile saç dökülmesinin bağlantılı olduğunu buldu. Bilim insanları sebebin kesin sonuçlarını bulamasa da alkol metabolizmasının bir yan ürünü olan asetaldehit ile ilişkili olabileceğini düşünüyor. Araştırma düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu ifade etti. Araştırmacılar Androgenetik alopesi hastalığının genetik yatkınlığı olan erkeklerde görülen saç dökülmesine verilen isim olduğunu açıkladı. Bilim insanları yaptıkları analizlerde alkol tüketen kişilerin saç dökülmesi teşhisi alma ihtimalinin içmeyenlere oranla daha fazla olduğunu belirtti. Uzmanlar, saç dökülmesinin diğer sebepleri arasında ise yaşlanma, stres, kanser, kilo kaybı ve demir eksikliği olabileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/saclariniz-beyazliyorsa-dikkat-uzman-isim-bakir-ve-melanine-isaret-etti-durdurabilir-misiniz-1090261355.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102879/95/1028799510_16:0:1007:743_1920x0_80_0_0_83002982c164a14f48669dd85980c115.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bilim, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilimsel araştırma, kel, saç, saç dökülmesi, saç ekimi, saç teli
bilim, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilimsel araştırma, kel, saç, saç dökülmesi, saç ekimi, saç teli
Bilim insanları duyurdu: Alkol erkeklerde kelleşmeye neden oluyor
Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre alkol tüketimi ile saç dökülmesi arasında bağlantı keşfedildi. Bilim insanları düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu açıkladı.
Bilim insanları alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla kelleşme ihtimalinin arttığını belirtti.
Pusan Ulusal Üniversitesi araştırmacıları alkol tüketimi ile saç dökülmesinin bağlantılı olduğunu buldu. Bilim insanları sebebin kesin sonuçlarını bulamasa da alkol metabolizmasının bir yan ürünü olan asetaldehit ile ilişkili olabileceğini düşünüyor. Araştırma düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu ifade etti. Araştırmacılar Androgenetik alopesi hastalığının genetik yatkınlığı olan erkeklerde görülen saç dökülmesine verilen isim olduğunu açıkladı.
Bilim insanları yaptıkları analizlerde alkol tüketen kişilerin saç dökülmesi teşhisi alma ihtimalinin içmeyenlere oranla daha fazla olduğunu belirtti. Uzmanlar, saç dökülmesinin diğer sebepleri arasında ise yaşlanma, stres, kanser, kilo kaybı ve demir eksikliği olabileceğini açıkladı.