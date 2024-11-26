https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bilim-insanlari-duyurdu-alkol-erkeklerde-kellesmeye-neden-oluyor-1090858641.html

Bilim insanları duyurdu: Alkol erkeklerde kelleşmeye neden oluyor

Bilim insanları duyurdu: Alkol erkeklerde kelleşmeye neden oluyor

Sputnik Türkiye

Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre alkol tüketimi ile saç dökülmesi arasında bağlantı keşfedildi. Bilim insanları düzenli olarak... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T20:47+0300

2024-11-26T20:47+0300

2024-11-26T20:47+0300

yaşam

bilim

bilim insanları

bilim kurulu

bilim insanı

bilimsel araştırma

kel

saç

saç dökülmesi

saç ekimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102879/95/1028799510_0:84:1025:660_1920x0_80_0_0_ac020d256d5a0d017e0d9be5e1ac1702.jpg

Bilim insanları alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla kelleşme ihtimalinin arttığını belirtti.Pusan Ulusal Üniversitesi araştırmacıları alkol tüketimi ile saç dökülmesinin bağlantılı olduğunu buldu. Bilim insanları sebebin kesin sonuçlarını bulamasa da alkol metabolizmasının bir yan ürünü olan asetaldehit ile ilişkili olabileceğini düşünüyor. Araştırma düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu ifade etti. Araştırmacılar Androgenetik alopesi hastalığının genetik yatkınlığı olan erkeklerde görülen saç dökülmesine verilen isim olduğunu açıkladı. Bilim insanları yaptıkları analizlerde alkol tüketen kişilerin saç dökülmesi teşhisi alma ihtimalinin içmeyenlere oranla daha fazla olduğunu belirtti. Uzmanlar, saç dökülmesinin diğer sebepleri arasında ise yaşlanma, stres, kanser, kilo kaybı ve demir eksikliği olabileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/saclariniz-beyazliyorsa-dikkat-uzman-isim-bakir-ve-melanine-isaret-etti-durdurabilir-misiniz-1090261355.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bilim, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilimsel araştırma, kel, saç, saç dökülmesi, saç ekimi, saç teli