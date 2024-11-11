https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/saclariniz-beyazliyorsa-dikkat-uzman-isim-bakir-ve-melanine-isaret-etti-durdurabilir-misiniz-1090261355.html
Saçlarınız beyazlıyorsa dikkat, uzman isim 'bakır ve melanine' işaret etti: Durdurabilir misiniz?
Saçlarınız beyazlıyorsa dikkat, uzman isim 'bakır ve melanine' işaret etti: Durdurabilir misiniz?
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İngiliz Dr. Ahmed, erken beyazlayan saçlar ve yorgunluk gibi belirtilerle karşılaşan kişilere, vücutlarındaki bakır seviyelerini kontrol ettirmelerini önerdi... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T13:30+0300
2024-11-11T13:30+0300
2024-11-11T13:31+0300
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Gri saçların erken ortaya çıkması yalnızca genetik bir kader olmayabilir. Erken beyazlayan saçlar birçok kişi için can sıkıcı bir sorun. Saç beyazlaması önleme için Dr. Ahmed, bu duruma bazen bakır eksikliğinin neden olabileceğini belirterek, yapılabilecekleri sıraladı. Bakır, melanin üretiminden sorumlu ve bu pigment, saçın rengini koruyan temel madde. Düşük bakır seviyeleri, melanin üretimini etkileyebilir ve saçın erkenden beyazlamasına yol açabilir.Bakırın vücuttaki rolüBakır, genellikle su boruları ve elektrik telleri ile ilişkilendirilse de vücut için hayati bir mineraldir. NHS'ye göre, bir yetişkinin günlük ortalama 1.2 mg bakıra ihtiyacı vardır. Bu mineral, enerji metabolizması, kolajen üretimi ve demir emilimi gibi vücutta kritik işlevler için gereklidir. Fındık, kabuklu deniz ürünleri ve sakatat gibi gıdalar bakır açısından zengindir.Bakır eksikliğinin belirtileriDr. Ahmed, sık sık yorgunluk, uyuşukluk ve geçmişte anemi teşhisi konmuş kişilerde erken beyazlamanın, bakır eksikliğinin bir işareti olabileceğini belirtti. Ancak, bu semptomlarla karşılaşan kişilerin doğrudan takviye almaktan kaçınarak önce bir doktor kontrolünden geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.Takviyeler ve doğal çözümlerFazla bakırın da vücut üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirten Dr. Ahmed, "Seviyelerinizi kontrol ettirmeden takviye kullanmayın" uyarısında bulundu. Doğal yollarla bakır takviyesi almak isteyenlere kakao tozu öneren Ahmed, "Günde bir çorba kaşığı kakao tozu, ihtiyacınız olan tüm bakırı sağlar" dedi.Genetik faktörler de rol oynuyorDr. Ahmed, diyet değişikliklerinin herkes için etkili olmayabileceğini belirtti. Genetik olarak gri saçlara yatkın olan kişiler için diyetin etkisi sınırlı kalabilir. Ancak, genel olarak sağlıklı bir diyet, saç sağlığı ve genel vücut fonksiyonları için önemlidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bilim-dunyasi-saskin-kizil-gezegenin-yuzeyinde-dunya-disi-bir-enkaz-kesfedildi-nasa-marsta-ne-buldu-1090255871.html
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saç beyazlaması önleme
Saçlarınız beyazlıyorsa dikkat, uzman isim 'bakır ve melanine' işaret etti: Durdurabilir misiniz?
13:30 11.11.2024 (güncellendi: 13:31 11.11.2024)
İngiliz Dr. Ahmed, erken beyazlayan saçlar ve yorgunluk gibi belirtilerle karşılaşan kişilere, vücutlarındaki bakır seviyelerini kontrol ettirmelerini önerdi. Bakır, melanin üretiminde önemli rol oynuyor ve eksikliği erken gri saçlara yol açabiliyor. Ancak, gereksiz takviyelerden kaçınmak için uzman görüşü almak şart. Peki,
Gri saçların erken ortaya çıkması yalnızca genetik bir kader olmayabilir. Erken beyazlayan saçlar birçok kişi için can sıkıcı bir sorun. Saç beyazlaması önleme için Dr. Ahmed, bu duruma bazen bakır eksikliğinin neden olabileceğini belirterek, yapılabilecekleri sıraladı.
Bakır, melanin üretiminden sorumlu ve bu pigment, saçın rengini koruyan temel madde. Düşük bakır seviyeleri, melanin üretimini etkileyebilir ve saçın erkenden beyazlamasına yol açabilir.
Bakır, genellikle su boruları ve elektrik telleri ile ilişkilendirilse de vücut için hayati bir mineraldir. NHS'ye göre, bir yetişkinin günlük ortalama 1.2 mg bakıra ihtiyacı vardır. Bu mineral, enerji metabolizması, kolajen üretimi ve demir emilimi gibi vücutta kritik işlevler için gereklidir. Fındık, kabuklu deniz ürünleri ve sakatat gibi gıdalar bakır açısından zengindir.
Bakır eksikliğinin belirtileri
Dr. Ahmed, sık sık yorgunluk, uyuşukluk ve geçmişte anemi teşhisi konmuş kişilerde erken beyazlamanın, bakır eksikliğinin bir işareti olabileceğini belirtti. Ancak, bu semptomlarla karşılaşan kişilerin doğrudan takviye almaktan kaçınarak önce bir doktor kontrolünden geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Takviyeler ve doğal çözümler
Fazla bakırın da vücut üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirten Dr. Ahmed, "Seviyelerinizi kontrol ettirmeden takviye kullanmayın" uyarısında bulundu. Doğal yollarla bakır takviyesi almak isteyenlere kakao tozu öneren Ahmed, "Günde bir çorba kaşığı kakao tozu, ihtiyacınız olan tüm bakırı sağlar" dedi.
Genetik faktörler de rol oynuyor
Dr. Ahmed, diyet değişikliklerinin herkes için etkili olmayabileceğini belirtti. Genetik olarak gri saçlara yatkın olan kişiler için diyetin etkisi sınırlı kalabilir. Ancak, genel olarak sağlıklı bir diyet, saç sağlığı ve genel vücut fonksiyonları için önemlidir.