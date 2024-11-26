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Ahmet Hakan: Saadet Kongresi’nde utanmaz sloganı atanların vicdanı yok
Ahmet Hakan: Saadet Kongresi’nde utanmaz sloganı atanların vicdanı yok
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Saadet Partisi Kongresinde atılan sloganları eleştirdi ve "Bu sloganda İnsaf yok, vicdan yok, hakkaniyet yok, adalet yok." dedi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Ahmet Hakan Saadet Partisi Kongresinde “Katil İsrail / İşbirlikçi AKP” sloganının atıldığını söyledi ve 'bu sloganı atanların utanmaları yok' dedi.Saadet Partisi Kongresi'nde ne oldu?Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde divan başkanlığına, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya seçildi.Ahmet Hakan: Utanmaları yokHürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kongrede yaşananlara tepki gösterdi:
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saadet partisi, temel karamollaoğlu, mustafa kaya, kongre, ahmet hakan, israil, ak parti
saadet partisi, temel karamollaoğlu, mustafa kaya, kongre, ahmet hakan, israil, ak parti

Ahmet Hakan: Saadet Kongresi’nde utanmaz sloganı atanların vicdanı yok

09:41 26.11.2024
© AA / Osmancan GürdoğanSaadet Kongresi
Saadet Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Ahmet Hakan, Saadet Partisi Kongresinde atılan sloganları eleştirdi ve "Bu sloganda İnsaf yok, vicdan yok, hakkaniyet yok, adalet yok." dedi.
Gazeteci Ahmet Hakan Saadet Partisi Kongresinde “Katil İsrail / İşbirlikçi AKP” sloganının atıldığını söyledi ve 'bu sloganı atanların utanmaları yok' dedi.

Saadet Partisi Kongresi'nde ne oldu?

Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde divan başkanlığına, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya seçildi.

Ahmet Hakan: Utanmaları yok

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kongrede yaşananlara tepki gösterdi:
"Saadet Kongresi’nde şu sloganı atmış Saadet Partililer:“Katil İsrail / İşbirlikçi AKP.” Bu sloganda insaf yok, vicdan yok, hakkaniyet yok, adalet yok. Ayrıca bu sloganı atanların utanmaları / sıkılmaları da yok. Çünkü zerre kadar utanmaları / sıkılmaları olsaydı... “Tamam, İsrail çok kötü ama Hamas da çok terörist abi” diyen siyasi çizgiyle dost olmakta hiçbir sakınca görmeyip... Her şeyi göze alarak Hamas’a sahip çıkmaktan milim geri adım atmayan Erdoğan’ın partisine, “İsrail işbirlikçisi” demezlerdi, diyemezlerdi. “Netanyahu’nun ve İsrail’in kodamanlarının şu anda en nefret ettikleri siyasi lider kimdir” sorusuna Erdoğan’ın dostları da düşmanları da “Tayyip Erdoğan’dır” cevabını verirler. Saadet Partililer, gitsinler Netanyahu’nun önünde atsınlar bu sloganı. “Katil İsrail / İşbirlikçi AKP” cümlesini işiten Netanyahu, sloganın ikinci bölümünden aldığı muazzam keyifle kendilerine madalya bile takar belki."
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