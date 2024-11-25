https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kabine-toplantisi-sonrasi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1090810797.html
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T19:06+0300
2024-11-25T19:06+0300
2024-11-25T19:09+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
kabine
kabine toplantısı
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuyor.24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''81 vilayetimizin sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren tüm öğretmelerimizin gününü kutluyorum. Eğitim-Öğretim meselesini günlük siyaset konusu ideolojik takıntıların objesi haline getirmek yanlıştır'' açıklamasında bulundu.
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, cumhurbaşkanlığı kabinesi
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, cumhurbaşkanlığı kabinesi
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:06 25.11.2024 (güncellendi: 19:09 25.11.2024)
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuyor.
24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''81 vilayetimizin sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren tüm öğretmelerimizin gününü kutluyorum. Eğitim-Öğretim meselesini günlük siyaset konusu ideolojik takıntıların objesi haline getirmek yanlıştır'' açıklamasında bulundu.