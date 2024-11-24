https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/saadet-partisinin-yeni-genel-baskani-belli-oldu-1090767492.html
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu
Sputnik Türkiye
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Büyük Olağan Kongresi'nde üç aday yarıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan olurken... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T19:05+0300
2024-11-24T19:05+0300
2024-11-24T19:05+0300
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Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı 28. Dönem Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan oldu.Saadet Partisi 9. Büyük Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun veda etmesi ile üç aday başkanlık koltuğu için yarıştı. Kongrede Birol Aydın, Mustafa Kamalak ve Mahmut Arıkan arasında geçen yarışı 823 oy alarak 28. Dönem Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan kazandı.Mahmut Arıkan kimdir?28.Dönem Saadet Partisi Kayseri Milletvekili seçilen Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanı oldu. Saadet Partisi'nde 2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Arıkan seçimi kazanamadı. Serbest ticaret ve inşaat mühendisi olarak faaliyet gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/saadet-partisi-kongresinde-yumruklu-kavga-cikti-1090759379.html
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saadet partisi, siyaset, siyaset gündemi, parti, siyasi parti, temel karamollaoğlu, mahmut arıkan, seçim, ön seçim, seçim sonuçları
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Büyük Olağan Kongresi'nde üç aday yarıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan olurken Merkez Yürütme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı 28. Dönem Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan oldu.
Saadet Partisi 9. Büyük Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun veda etmesi ile üç aday başkanlık koltuğu için yarıştı. Kongrede Birol Aydın, Mustafa Kamalak ve Mahmut Arıkan arasında geçen yarışı 823 oy alarak 28. Dönem Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan kazandı.
28.Dönem Saadet Partisi Kayseri Milletvekili seçilen Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanı oldu. Saadet Partisi'nde 2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Arıkan seçimi kazanamadı. Serbest ticaret ve inşaat mühendisi olarak faaliyet gösteriyor.