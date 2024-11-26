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AB’nin Rusya'nın petrol tankerlerine yaptırım uygulamayı planladığı belirtildi
AB’nin Rusya'nın petrol tankerlerine yaptırım uygulamayı planladığı belirtildi
Sputnik Türkiye
Batı medyası, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik 15. yaptırım paketinin bir parçası olarak 45'ten fazla Rus petrol tankerine kısıtlama getirmeyi... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Bloomberg ajansının haberinde, Avrupa Komisyonu'nun 15. yaptırım paketi olacak plan kapsamında, 50'den fazla kişi ve yaklaşık 40 kuruluşun listeye alınmasını, mal varlıklarının dondurulmasını ve seyahat yasağı getirilmesini önerdiği ifade edildi.Halen değişikliğe tabi olan yeni önlemler dizisinin, 45'ten fazla Rus petrol tankerinin Avrupa limanlarına girişinin ve riskli deniz taşımacılığına erişiminin yasaklanmasını da içerdiği aktarıldı.Yeni yaptırım paketinin bir parçası olarak, Rus askeri üreticilerinin yanı sıra, onlara insansız hava aracı üretimi için bazı parçalar tedarik ettiği iddia edilen bir dizi Çinli firmaya da kısıtlamalar getirilmesinin planladığı kaydedilirken, petrol taşımacılığı yapan Rus firmalarının yanı sıra, ordu ve şirket yöneticilerinin de ‘kara listeye’ alınabileceği ifade edildi.Rusya'nın askeri teknoloji elde etmesine yardımcı olduğu iddia edilen Sırbistan, İran, Hindistan, Tayland ve BAE merkezli kuruluşlara da kısıtlamalar önerilirken Rusya’ya asker gönderilmesinde rol oynadığı iddia edilen Kuzey Koreli askeri yetkililere karşı da yaptırımların planlandığı ifade edildi.AB üye ülkelerinin daimi temsilcileri, 27 Kasım'da yapılacak bir toplantıda, Rusya'ya yönelik 15. yaptırım paketini görüşmeye başlayacak. Daha önce basında yer alan haberlerde, Rusya’ya yönelik yeni önlem paketinin 2024 sonuna kadar Brüksel tarafından kabul edilebileceği belirtilmişti.AB, Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik 14 yaptırım paketi uygulamaya koymuştu. Yaptırım listesine şu ana kadar toplamda 2 binden fazla kişi ve şirket dahil edilmişti. AB vatandaşları ve şirketlerinin yaptırım listelerinde yer alan kişilere fon sağlamaları, ‘kara liste’deki kişilere de AB’ye girişi veya transit olarak AB topraklarından geçişi de yasaklanmıştı.Rusya, eşi benzeri görülmemiş yaptırım baskısının üstesinden başarılı bir şekilde geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı’nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul edecek kadar cesur olmadığını dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu söylemişti. Putin'e göre Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.Batılı ülkelerin kendileri de yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişlerdir.
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rusya, avrupa birliği, ab, yaptırım, petrol, tanker, petrol tankeri, çin, kuzey kore, ordu, asker, sırbistan, iran, hindistan, tayland, bae, dmitriy medvedev, vladimir putin
rusya, avrupa birliği, ab, yaptırım, petrol, tanker, petrol tankeri, çin, kuzey kore, ordu, asker, sırbistan, iran, hindistan, tayland, bae, dmitriy medvedev, vladimir putin

AB’nin Rusya'nın petrol tankerlerine yaptırım uygulamayı planladığı belirtildi

10:09 26.11.2024 (güncellendi: 10:18 26.11.2024)
© AP Photo / Omar HavanaAvrupa Birliği
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
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Batı medyası, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik 15. yaptırım paketinin bir parçası olarak 45'ten fazla Rus petrol tankerine kısıtlama getirmeyi planladığını bildirdi. Ayrıca 50'den fazla kişi ve yaklaşık 30 kuruluşun da ‘kara listeye’ girebileceği belirtildi.
Bloomberg ajansının haberinde, Avrupa Komisyonu'nun 15. yaptırım paketi olacak plan kapsamında, 50'den fazla kişi ve yaklaşık 40 kuruluşun listeye alınmasını, mal varlıklarının dondurulmasını ve seyahat yasağı getirilmesini önerdiği ifade edildi.
Halen değişikliğe tabi olan yeni önlemler dizisinin, 45'ten fazla Rus petrol tankerinin Avrupa limanlarına girişinin ve riskli deniz taşımacılığına erişiminin yasaklanmasını da içerdiği aktarıldı.
Yeni yaptırım paketinin bir parçası olarak, Rus askeri üreticilerinin yanı sıra, onlara insansız hava aracı üretimi için bazı parçalar tedarik ettiği iddia edilen bir dizi Çinli firmaya da kısıtlamalar getirilmesinin planladığı kaydedilirken, petrol taşımacılığı yapan Rus firmalarının yanı sıra, ordu ve şirket yöneticilerinin de ‘kara listeye’ alınabileceği ifade edildi.
Rusya'nın askeri teknoloji elde etmesine yardımcı olduğu iddia edilen Sırbistan, İran, Hindistan, Tayland ve BAE merkezli kuruluşlara da kısıtlamalar önerilirken Rusya’ya asker gönderilmesinde rol oynadığı iddia edilen Kuzey Koreli askeri yetkililere karşı da yaptırımların planlandığı ifade edildi.
AB üye ülkelerinin daimi temsilcileri, 27 Kasım'da yapılacak bir toplantıda, Rusya'ya yönelik 15. yaptırım paketini görüşmeye başlayacak. Daha önce basında yer alan haberlerde, Rusya’ya yönelik yeni önlem paketinin 2024 sonuna kadar Brüksel tarafından kabul edilebileceği belirtilmişti.
AB, Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik 14 yaptırım paketi uygulamaya koymuştu. Yaptırım listesine şu ana kadar toplamda 2 binden fazla kişi ve şirket dahil edilmişti. AB vatandaşları ve şirketlerinin yaptırım listelerinde yer alan kişilere fon sağlamaları, ‘kara liste’deki kişilere de AB’ye girişi veya transit olarak AB topraklarından geçişi de yasaklanmıştı.
Rusya, eşi benzeri görülmemiş yaptırım baskısının üstesinden başarılı bir şekilde geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı’nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul edecek kadar cesur olmadığını dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu söylemişti. Putin'e göre Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
Batılı ülkelerin kendileri de yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişlerdir.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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