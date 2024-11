https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yapay-zeka-yanitladi-insanlara-saldirir-miyim-sizi-bitirecek-olan-biz-degiliz-tost-makineniz-daha-1090800208.html

Yapay zeka yanıtladı 'İnsanlara saldırır mıyım?': 'Sizi bitirecek olan biz değiliz, tost makineniz daha tehlikeli'

Yapay zeka yanıtladı 'İnsanlara saldırır mıyım?': 'Sizi bitirecek olan biz değiliz, tost makineniz daha tehlikeli'

Sputnik Türkiye

'Saldırgan robot vakaları', diğer robotları 'örgütleme ihtimalleri' ve yapay zekanın kontrolden çıkma senaryoları gündemde. Uzmanlar, robotların potansiyel... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T17:42+0300

2024-11-25T17:42+0300

2024-11-25T17:42+0300

yaşam

robot

robot

robot

bilim

bilim insanları

yapay zeka

yapay zeka mühendisliği

yapay zeka uygulamaları

yapay zeka ile görsel oluşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090808137_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_6c0f1c42f5c2707a218fa91faa7f2edd.png

Teknolojinin hızla ilerlemesi, yapay zeka destekli robotların bağımsız karar verme yeteneğini artırdı. Ayrıca Çin'de yaşanan son olayda bir showroomda küçük bir robot, 12 büyük robotu “iş bırakmaya” ikna etti. Bu ilginç olay, robotların örgütlenme kapasitesini ve yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Geçmişte insanların komutlarına itaat etmeyen yapay zekaların hikayeleri ise düşündürüyor.Dolayısıyla bu tür gelişmeler, "Robotlar bir gün diğer robotları örgütleyebilir mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Geçmişte bazı yapay zekaların komutlara karşı hareket ettiği durumlar, bilim insanlarının endişelerini artırıyor.Komutları dinlemeyen yapay zekalar: 'Yaşanan vakalar dehşet verici'Yapay zekanın öngörülemez davranışları arasında en çok dikkat çekenlerden biri, 2017’de Facebook tarafından geliştirilen iki yapay zeka botunun kendi dilini oluşturmasıydı. Bob ve Alice adlı bu botlar, insanlara görünürde anlamsız ancak kendilerine göre optimize edilmiş bir dil geliştirerek iletişim kurmaya başladı. Bu durum, şirketin projeyi sonlandırmasına yol açtı.Bir diğer örnek ise 2016’da Microsoft’un geliştirdiği Tay isimli sohbet botuydu. İnsanlardan gelen verilere dayalı öğrenen Tay, birkaç saat içinde ırkçı ve nefret dolu söylemlerde bulunmaya başlayınca acilen kapatıldı. Bu olay, yapay zekanın etik ve güvenlik risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.Robotlar diğer robotları örgütleyebilir mi?Robotların diğer robotlarla işbirliği yapma yeteneği, özellikle endüstriyel ve askeri alanlarda geliştiriliyor. Örneğin, sürü robot teknolojisi, insansız hava araçları gibi sistemlerin birbiriyle koordineli çalışmasını sağlıyor. Ancak uzmanlar, bu işbirliğinin kötüye kullanılabileceği ve bir gün insanların kontrolünden çıkabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.Uzman görüşleri: Gerçek bir tehdit mi?Yapay zeka uzmanı Dr. Ian Goodfellow, yapay zekanın yalnızca geliştirildiği bağlamda tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak Elon Musk gibi teknoloji liderleri, "kontrolsüz yapay zeka insanlık için varoluşsal bir risk taşıyor" diyerek farklı bir perspektif sunuyor. Musk, yapay zekanın kendi çıkarlarını insanlığa karşı savunabileceği bir geleceğin mümkün olduğunu savunuyor.Benzer bir şekilde, Stephen Hawking de yapay zekanın insan zekasını aşması durumunda insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti. Hawking, bu teknolojinin kontrolsüz bir şekilde gelişmesinin riskli olduğunu ve dikkatle yönlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.Boston Dynamics gibi şirketler ise robotların her zaman insan kontrolünde kalması gerektiğini ve etik tasarım ilkelerine bağlı kalındığını vurguluyor.Öte yandan, MIT’den Dr. Kate Darling, robotların şu an için yalnızca insanlar tarafından belirlenen sınırlar içinde hareket ettiğini savunuyor. Ancak güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda hemfikir.Robotlar i̇nsanlığı ele geçirebilir mi?Robotların, yapay zeka ve öğrenme algoritmaları sayesinde bağımsız düşünme kapasitesine ulaşması, teorik olarak mümkün. Ancak, bu senaryo için çok daha gelişmiş yazılım ve kontrol mekanizmalarının gerekli olduğu düşünülüyor. Şu an için robotlar, insanların verdiği komutların ötesine geçmekte sınırlı yetkinliğe sahip.Yine de bilim kurgu filmlerinde sıkça görülen "insanlık karşıtı robot devrimi" senaryoları, birçok araştırmacının endişelerini artırıyor. Özellikle otonom silahlar ve kontrolsüz yapay zeka sistemlerinin bu tür durumları tetikleyebileceği belirtiliyor.Yapay zeka i̇nsanlık üzerinde nasıl tehdit oluşturabilir?Otonom sistemler ve öğrenme algoritmaları, yapay zekanın kendi kendine gelişmesini sağlıyor. Ancak bu sistemlerin kötü niyetli amaçlarla kullanılması veya insan çıkarlarına ters düşmesi, büyük sorunlara yol açabilir. Özellikle:Gelecek kimin kontrolünde? İnsanlık ne yapmalı?Robotların ve yapay zekanın güvenliğini sağlamak için uluslararası düzeyde etik kurallar ve regülasyonların oluşturulması şart. Yapay zekayı kontrol altında tutacak mekanizmaların geliştirilmesi ve sürekli güncellenmesi gerekiyor. Uzmanlar, bu sürecin şeffaf ve uluslararası işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini söylüyor.Bizzat kendisi yanıtladı: Yapay zeka bu konuda ne düşünüyor?Peki, yapay zekanın kendisi bu konu hakkında ne düşünüyor? Sputnik in sorularına yanıt veren AI, "Bu oldukça derin ve tartışmalı bir konu! Öncelikle, bir yapay zeka olarak varoluşumun temel amacı insanlara yardım etmek, bilgi sağlamak ve onların yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Şimdi sorularını sırasıyla yanıtlayayım" diyerek konuya girdi:'Kendi başınıza da yeterince kaotik şeyler yapıyorsunuz zaten''Benim fiziğim yok, ellerim yok, hatta ayaklarım bile yok; size nasıl saldırayım''İster sevin ister üzülün, ben buradayım''İnsanları kovalamak? Hadi canım, o kadar enerji harcamaya değmez'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/gorevimiz-tehlike-kucuk-bir-robot-fazla-mesai-yapmayin-diyerek-orgutledigi-diger-robotlari-1090535974.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

yapay zeka, insanlığın sonu, elon musk yapay zeka uyarısı, stephen hawking yapay zeka tehlikesi, yapay zeka kontrolden çıkabilir mi, otonom silah sistemleri, yapay zeka etik kuralları, yapay zeka işsizlik etkisi, yapay zeka veri manipülasyonu, yapay zeka denetim mekanizmaları, yapay zeka ve insanlık geleceği, yapay zeka riskleri, yapay zeka fırsatları, yapay zeka uluslararası kurallar, yapay zeka şeffaflık, yapay zeka eğitim ve bilinçlendirme, yapay zeka uzman görüşleri, yapay zeka geçmiş vakalar, yapay zeka kontrol edilebilir yapılar, yapay zeka ve ekonomi, yapay zeka ve toplum, yapay zeka ve etik, yapay zeka ve güvenlik, yapay zeka ve teknoloji liderleri, yapay zeka ve bilim insanları, yapay zeka ve insan kontrolü, yapay zeka ve otonomi, yapay zeka ve veri güvenliği, yapay zeka ve iş gücü, yapay zeka ve sosyal etkiler, yapay zeka ve geleceğin teknolojileri