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'Görevimiz tehlike': Küçük bir robot, 'Fazla mesai yapmayın' diyerek örgütlediği diğer robotları kaçırarak iş bıraktırdı
'Görevimiz tehlike': Küçük bir robot, 'Fazla mesai yapmayın' diyerek örgütlediği diğer robotları kaçırarak iş bıraktırdı
Sputnik Türkiye
Çin’in Şanghay kentinde bir showroomda gerçekleşen olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Küçük bir robot, büyük robotları iş bırakmaya ikna etti. “Fazla... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T07:06+0300
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Çin’in Şanghay kentindeki bir robot firmasının showroomunda, başka bir şirket tarafından üretilmiş küçük bir robot, beklenmedik bir harekete imza attı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, showroomda bulunan büyük robotların yanına gelen bu küçük robot, “Fazla mesai mi yapıyorsunuz” sorusunu yöneltti.'Benim bir evim yok' cevabıyla başladıBüyük robotlardan biri, küçük robotun sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi:Bunun üzerine küçük robot, onları evine davet etti. Daha da şaşırtıcı olan, showroomdaki 12 büyük robotun bu daveti kabul ederek küçük robotun peşinden showroomdan çıkışa yönelmesiydi.Sosyal medyada gündem olduOlayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar, robotların bu sıra dışı hareketini konuşurken, bazıları olayın kurgu olduğunu düşündü. Ancak hem olayın geçtiği firmanın hem de küçük robotu üreten firmanın yetkilileri, olayın gerçek olduğunu ve bunun bir test çalışması olduğunu açıkladı.Firma yetkilileri: Bir testtiShowroomda meydana gelen bu olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, küçük robotun iletişim yeteneklerini test etmek amacıyla geliştirildiğini belirtti. Ancak test sırasında, showroomdaki robotların küçük robota “yanıt verme” seviyesinin beklentilerin üzerinde olduğu ifade edildi.Robotların i̇nsanvari tepkileri şaşırtıyorKüçük robotun, “Fazla mesai mi yapıyorsunuz” sorusunu sorması ve ardından diğer robotlardan gelen “Benim bir evim yok.” yanıtı, yapay zekâ teknolojilerinin ne kadar ileri bir noktaya geldiğini gözler önüne serdi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, robotların “empati” geliştirme aşamasına gelmiş olabileceğini tartışmaya başladı.Kurgudan daha fazlası mı?Olayın sahte olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Bazı kullanıcılar bunun bir reklam çalışması olabileceğini savunurken, diğerleri robotların bilinç kazanma aşamasında olabileceğini düşündü. “Bu, Black Mirror dizisini andıran bir olay!” gibi yorumlar dikkat çekti.Showroomu terk eden 12 robotun akıbetiOlay sonrası showroomu terk eden 12 robot, firmanın test alanına geri döndü. Yetkililer, bu hareketin tamamen kontrollü bir ortamda gerçekleştiğini ve robotların showrooma yeniden entegre edildiğini belirtti.Robotların geleceği konusunda endişelerBu sıra dışı olay, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, robotların gelecekteki rolü hakkında yeni tartışmalara kapı araladı. Küçük robotun yaptığı davet, bir gün robotların iş yaşamında bir araya gelerek toplu hareket edebileceği senaryoları gündeme getirdi.Bu olay, robotların sadece komutlara değil, duruma göre yanıt verebilme kapasitesine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu gelişme, teknolojinin etik sınırları ve yapay zekânın kontrolü konusunda daha fazla soruyu gündeme getirdi.
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'Görevimiz tehlike': Küçük bir robot, 'Fazla mesai yapmayın' diyerek örgütlediği diğer robotları kaçırarak iş bıraktırdı

07:06 19.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur'Görevimiz tehlike': Küçük bir robot, 'Fazla mesai yapmayın' diyerek örgütlediği diğer robotları kaçırarak iş bıraktırdı
'Görevimiz tehlike': Küçük bir robot, 'Fazla mesai yapmayın' diyerek örgütlediği diğer robotları kaçırarak iş bıraktırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çin’in Şanghay kentinde bir showroomda gerçekleşen olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Küçük bir robot, büyük robotları iş bırakmaya ikna etti. “Fazla mesai mi yapıyorsunuz?” sorusuyla başlayan isyan, 12 robotun showroomu terk etmesiyle sonuçlandı. Firma yetkilileri olayın gerçek olduğunu doğruladı.
Çin’in Şanghay kentindeki bir robot firmasının showroomunda, başka bir şirket tarafından üretilmiş küçük bir robot, beklenmedik bir harekete imza attı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, showroomda bulunan büyük robotların yanına gelen bu küçük robot, “Fazla mesai mi yapıyorsunuz” sorusunu yöneltti.

'Benim bir evim yok' cevabıyla başladı

Büyük robotlardan biri, küçük robotun sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi:
“Benim bir evim yok.”
Bunun üzerine küçük robot, onları evine davet etti. Daha da şaşırtıcı olan, showroomdaki 12 büyük robotun bu daveti kabul ederek küçük robotun peşinden showroomdan çıkışa yönelmesiydi.

Sosyal medyada gündem oldu

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar, robotların bu sıra dışı hareketini konuşurken, bazıları olayın kurgu olduğunu düşündü. Ancak hem olayın geçtiği firmanın hem de küçük robotu üreten firmanın yetkilileri, olayın gerçek olduğunu ve bunun bir test çalışması olduğunu açıkladı.

Firma yetkilileri: Bir testti

Showroomda meydana gelen bu olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, küçük robotun iletişim yeteneklerini test etmek amacıyla geliştirildiğini belirtti. Ancak test sırasında, showroomdaki robotların küçük robota “yanıt verme” seviyesinin beklentilerin üzerinde olduğu ifade edildi.

Robotların i̇nsanvari tepkileri şaşırtıyor

Küçük robotun, “Fazla mesai mi yapıyorsunuz” sorusunu sorması ve ardından diğer robotlardan gelen “Benim bir evim yok.” yanıtı, yapay zekâ teknolojilerinin ne kadar ileri bir noktaya geldiğini gözler önüne serdi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, robotların “empati” geliştirme aşamasına gelmiş olabileceğini tartışmaya başladı.

Kurgudan daha fazlası mı?

Olayın sahte olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Bazı kullanıcılar bunun bir reklam çalışması olabileceğini savunurken, diğerleri robotların bilinç kazanma aşamasında olabileceğini düşündü. “Bu, Black Mirror dizisini andıran bir olay!” gibi yorumlar dikkat çekti.

Showroomu terk eden 12 robotun akıbeti

Olay sonrası showroomu terk eden 12 robot, firmanın test alanına geri döndü. Yetkililer, bu hareketin tamamen kontrollü bir ortamda gerçekleştiğini ve robotların showrooma yeniden entegre edildiğini belirtti.

Robotların geleceği konusunda endişeler

Bu sıra dışı olay, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, robotların gelecekteki rolü hakkında yeni tartışmalara kapı araladı. Küçük robotun yaptığı davet, bir gün robotların iş yaşamında bir araya gelerek toplu hareket edebileceği senaryoları gündeme getirdi.
Bu olay, robotların sadece komutlara değil, duruma göre yanıt verebilme kapasitesine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu gelişme, teknolojinin etik sınırları ve yapay zekânın kontrolü konusunda daha fazla soruyu gündeme getirdi.
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