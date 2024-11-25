https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/trabzonspor-adana-demirsporu-5-0-maglup-etti-1090814045.html
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada bordo mavili takım 5-0 galip gelirken teknik... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T22:25+0300
2024-11-25T22:25+0300
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Trabzonspor, Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u kendi evinde 5-0 mağlup etti.Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor Adana Demirspor ile Şenol Güneş Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta bordo mavili takımın oyuncuları Muhammed Cham ve Sımon Banza golleri kaydederken Trabzonspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Süper Lig'de 621'inci maçına çıkarak Rıza Çalımbay'ın ardından en fazla maça çıkan teknik adam oldu. Karadeniz Fırtınası'nın hocası Şenol Güneş'in bu alandaki ikinciliği Samet Aybaba ile paylaştığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/acun-ilicalidan-trabzonspor-maci-yorumu-yeni-bir-hakem-rezaleti-1090017345.html
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trabzonspor maç özeti, adana demirspor maç özeti, trabzonspor adana demirspor maçı, maç izle, kaçak maç izle
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
22:25 25.11.2024 (güncellendi: 22:28 25.11.2024)
Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada bordo mavili takım 5-0 galip gelirken teknik direktör Şenol Güneş Süper Lig tarihine geçti.
Trabzonspor, Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u kendi evinde 5-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor Adana Demirspor ile Şenol Güneş Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta bordo mavili takımın oyuncuları Muhammed Cham ve Sımon Banza golleri kaydederken Trabzonspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Süper Lig'de 621'inci maçına çıkarak Rıza Çalımbay'ın ardından en fazla maça çıkan teknik adam oldu. Karadeniz Fırtınası'nın hocası Şenol Güneş'in bu alandaki ikinciliği Samet Aybaba ile paylaştığı ifade edildi.