https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/trabzonspor-adana-demirsporu-5-0-maglup-etti-1090814045.html

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada bordo mavili takım 5-0 galip gelirken teknik... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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Trabzonspor, Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u kendi evinde 5-0 mağlup etti.Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor Adana Demirspor ile Şenol Güneş Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta bordo mavili takımın oyuncuları Muhammed Cham ve Sımon Banza golleri kaydederken Trabzonspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Süper Lig'de 621'inci maçına çıkarak Rıza Çalımbay'ın ardından en fazla maça çıkan teknik adam oldu. Karadeniz Fırtınası'nın hocası Şenol Güneş'in bu alandaki ikinciliği Samet Aybaba ile paylaştığı ifade edildi.

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