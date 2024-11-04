Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor maçı yorumu: 'Yeni bir hakem rezaleti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/acun-ilicalidan-trabzonspor-maci-yorumu-yeni-bir-hakem-rezaleti-1090017345.html
Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor maçı yorumu: 'Yeni bir hakem rezaleti'
Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor maçı yorumu: 'Yeni bir hakem rezaleti'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına yönelik, "Biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz" dedi. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T16:48+0300
2024-11-04T16:48+0300
spor
acun ilıcalı
fenerbahçe
futbol
maç
trabzonspor
mhk
hakem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088664510_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_313aa70d915995d924df6994e582982e.jpg
Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına yönelik, "Biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz" dedi.'Ayrıcalık değil adalet istiyoruz'Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-avrupada-gundem-jose-mourinho-turk-futbol-otoritelerine-siddetle-saldirdi-1089989954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088664510_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_ffe856b4418355e0fc1f6c27027c7213.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
acun ilıcalı, fenerbahçe, futbol, maç, trabzonspor, mhk, hakem
acun ilıcalı, fenerbahçe, futbol, maç, trabzonspor, mhk, hakem

Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor maçı yorumu: 'Yeni bir hakem rezaleti'

16:48 04.11.2024
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
Abone ol
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına yönelik, "Biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz" dedi.
Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına yönelik, "Biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz" dedi.

'Ayrıcalık değil adalet istiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Bugün artık yeni bir hakem rezaleti yaşandı. Tabii ki burada pozisyonları tek tek anlatacak halimiz yok. Hafta içinde söylemiştim 'İnancım kalmadı' diye. Şu anda yaşananlar tam anlamıyla bir rezalet. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. 'Sen çok gençsin. Daha bu operasyon işlerinden haberin yok. O yüzden sen bir dur' dediler ve hemen VAR’dan gelen uyarılarla bir maç nasıl katledilir hep beraber gördük. Maalesef bugün yine futbol hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük diyoruz, VAR çok önemli deniliyordu işte VAR’dan bütün rezaletler bugün ortaya çıktı. Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Her zaman yapı diyoruz. Mizaha vurarak aslında kendilerini deşifre ediyorlar. Artık gülüyorum. Türk futbolun şu andaki hali bu. Bu hakemlerle bu kadar olur zaten. Bu kadar kötü niyetle bu kadar olur. Arda Kardeşler biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti, sonra Beşiktaş maçını katletti. Atilla Karaoğlan orada katletti, burada katletti. Ben bu konuda artık gülüyorum. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa sahip çıksın. Maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Bir kez daha söylüyorum, biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize de bir şey vermeyin, bize de haksız bir şey vermeyin. İstemiyoruz."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
SPOR
Avrupa'da gündem Jose Mourinho: 'Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı'
08:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала