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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rus-ordusu-nato-uzmanlarinin-ukraynali-askerleri-egittigi-ussu-vurdu-1090783555.html
Rus ordusu NATO uzmanlarının Ukraynalı askerleri eğittiği üssü vurdu
Rus ordusu NATO uzmanlarının Ukraynalı askerleri eğittiği üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun geçen gece Harkov Bölgesi’nin Çuguyev kenti yakınlarında... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T10:22+0300
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ukrayna krizi
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Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekata ilerleyen Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejimine bağlı güçlerin yoğun olarak bulunduğu yerleri vurmaya devam ediyor.Sputnik’e konuşan Lebedev, “Saat 21:30'da, Çuguev yakınında A-1310 askeri birliği yönünde bir patlama daha duyuldu &lt;...&gt; Patlamanın ardından korunan bölgeye doğru çok sayıda ambulans yola çıktı. Olayın ayrıntılarını hala öğrenmeye çalışıyoruz. Orada NATO uzmanlarının, Batı tarzı silahlardan atış eğitimi verdiği biliniyor. Onların vurulup vurulmadığı henüz bilinmiyor” ifadesini kullandı.Kısa süre sonra, Çuguyev yakınındaki Koçetok kasabasında patlamanın meydana geldiğini aktaran Lebedev, kasabada Ukraynalı askerlerin yerleştiği Orlyonok çocuk kampının bulunduğunu belirtti.Lebedev, “Orada, kampın bitişiğinde, Ukraynalı ve Latin kökenli yabancı paralı askerlerin de görüldüğü bir kamp alanı daha var” diye ekledi.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-23-hava-hedefi-vuruldu-1090778223.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, yeraltı, sergey lebedev, askeri üs, hava saldırısı, füze saldırısı, yabancı militan, paralı asker
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, yeraltı, sergey lebedev, askeri üs, hava saldırısı, füze saldırısı, yabancı militan, paralı asker

Rus ordusu NATO uzmanlarının Ukraynalı askerleri eğittiği üssü vurdu

10:22 25.11.2024 (güncellendi: 10:31 25.11.2024)
© Sputnik / Mihail VoskresenskiyRus savaş uçağı Su-34
Rus savaş uçağı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun geçen gece Harkov Bölgesi’nin Çuguyev kenti yakınlarında, NATO eğitmenlerinin Ukraynalı askerlere eğitim verdiği bir üssü vurduğunu belirtti.
Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekata ilerleyen Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejimine bağlı güçlerin yoğun olarak bulunduğu yerleri vurmaya devam ediyor.
Sputnik’e konuşan Lebedev, “Saat 21:30'da, Çuguev yakınında A-1310 askeri birliği yönünde bir patlama daha duyuldu <...> Patlamanın ardından korunan bölgeye doğru çok sayıda ambulans yola çıktı. Olayın ayrıntılarını hala öğrenmeye çalışıyoruz. Orada NATO uzmanlarının, Batı tarzı silahlardan atış eğitimi verdiği biliniyor. Onların vurulup vurulmadığı henüz bilinmiyor” ifadesini kullandı.
Kısa süre sonra, Çuguyev yakınındaki Koçetok kasabasında patlamanın meydana geldiğini aktaran Lebedev, kasabada Ukraynalı askerlerin yerleştiği Orlyonok çocuk kampının bulunduğunu belirtti.
Lebedev, “Orada, kampın bitişiğinde, Ukraynalı ve Latin kökenli yabancı paralı askerlerin de görüldüğü bir kamp alanı daha var” diye ekledi.
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 23 hava hedefi vuruldu
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