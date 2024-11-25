https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-23-hava-hedefi-vuruldu-1090778223.html
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 23 hava hedefi vuruldu
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 23 hava hedefi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 23 insansız hava aracını (İHA) engelledi. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T08:01+0300
2024-11-25T08:01+0300
2024-11-25T08:05+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
terör
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kaluga Bölgesi’nde 8, Kursk Bölgesi’nde 7, Bryansk Bölgesi’nde 5 ve Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA imha etti.Saldırılardan kimse etkilenmezken düşen İHA parçaları küçük çaplı hasarlara yol açtı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ukrayna-isgalinden-kurtarilan-selidovonin-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-tum-ailemi-oldurdu-1090777856.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, terör, insansız hava aracı (iha), iha, hava saldırısı, kaluga bölgesi, kursk bölgesi, bryansk, belgorod
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 23 hava hedefi vuruldu
08:01 25.11.2024 (güncellendi: 08:05 25.11.2024)
Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 23 insansız hava aracını (İHA) engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kaluga Bölgesi’nde 8, Kursk Bölgesi’nde 7, Bryansk Bölgesi’nde 5 ve Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA imha etti.
Saldırılardan kimse etkilenmezken düşen İHA parçaları küçük çaplı hasarlara yol açtı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.