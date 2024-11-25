https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-23-hava-hedefi-vuruldu-1090778223.html

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 23 hava hedefi vuruldu

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 23 hava hedefi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 23 insansız hava aracını (İHA) engelledi. 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T08:01+0300

2024-11-25T08:01+0300

2024-11-25T08:05+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kaluga Bölgesi’nde 8, Kursk Bölgesi’nde 7, Bryansk Bölgesi’nde 5 ve Belgorod Bölgesi’nde 3 İHA imha etti.Saldırılardan kimse etkilenmezken düşen İHA parçaları küçük çaplı hasarlara yol açtı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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