https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rus-disislerinden-natonun-onleyici-saldirilar-aciklamasina-tepki-yenilenen-doktrini-sonuna-kadar-1090813387.html

Rus Dışişleri’nden NATO’nun ‘önleyici saldırılar’ açıklamasına tepki: Yenilenen doktrini sonuna kadar okumamışlar

Rus Dışişleri’nden NATO’nun ‘önleyici saldırılar’ açıklamasına tepki: Yenilenen doktrini sonuna kadar okumamışlar

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer’in Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T22:02+0300

2024-11-25T22:02+0300

2024-11-25T22:02+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer’in, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettikleri açıklamasını yorumladı.Zaharova, “Görünüşe göre yenilenmiş nükleer doktrini sonuna kadar okumamışlar” açıklamasında bulundu.Bauer daha önce NATO’nun, ittifak üyelerinin ‘oturup saldırıya uğramayı bekleyecekleri’ bir savunma ittifakı olduğu fikrine bakış açısını değiştirdiğine dikkat çekerek, Rusya’nın NATO’ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/nato-askeri-komite-baskani-bauer-rusyaya-onleyici-saldirilar-duzenlemeyi-istisare-ediyoruz-1090806844.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, rob bauer, yorum