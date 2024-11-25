https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rus-disislerinden-natonun-onleyici-saldirilar-aciklamasina-tepki-yenilenen-doktrini-sonuna-kadar-1090813387.html
Rus Dışişleri’nden NATO’nun ‘önleyici saldırılar’ açıklamasına tepki: Yenilenen doktrini sonuna kadar okumamışlar
Rus Dışişleri’nden NATO’nun ‘önleyici saldırılar’ açıklamasına tepki: Yenilenen doktrini sonuna kadar okumamışlar
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer’in Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T22:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer’in, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettikleri açıklamasını yorumladı.Zaharova, “Görünüşe göre yenilenmiş nükleer doktrini sonuna kadar okumamışlar” açıklamasında bulundu.Bauer daha önce NATO’nun, ittifak üyelerinin ‘oturup saldırıya uğramayı bekleyecekleri’ bir savunma ittifakı olduğu fikrine bakış açısını değiştirdiğine dikkat çekerek, Rusya’nın NATO’ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/nato-askeri-komite-baskani-bauer-rusyaya-onleyici-saldirilar-duzenlemeyi-istisare-ediyoruz-1090806844.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, rob bauer, yorum
Rus Dışişleri’nden NATO’nun ‘önleyici saldırılar’ açıklamasına tepki: Yenilenen doktrini sonuna kadar okumamışlar
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer’in Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettikleri şeklindeki açıklaması karşısında Rusya’nın yenilenen nükleer doktrinini hatırlattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer’in, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettikleri açıklamasını yorumladı.
Zaharova, “Görünüşe göre yenilenmiş nükleer doktrini sonuna kadar okumamışlar” açıklamasında bulundu.
Bauer daha önce NATO’nun, ittifak üyelerinin ‘oturup saldırıya uğramayı bekleyecekleri’ bir savunma ittifakı olduğu fikrine bakış açısını değiştirdiğine dikkat çekerek, Rusya’nın NATO’ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunmuştu.