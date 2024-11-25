NATO Askeri Komite Başkanı Bauer: Rusya'ya önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ediyoruz
17:17 25.11.2024 (güncellendi: 17:19 25.11.2024)
© AP Photo / Virginia MayoRob Bauer
© AP Photo / Virginia Mayo
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Ukrayna'daki çatışmayı sürekli olarak körükleyen NATO'nun Rusya'ya yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenleme konusunda istişareler yaptığı açıklandı.
NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettiklerini söyledi.
Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında NATO cephaneliğinin durumu hakkında konuşan Bauer, Rusya'ya saldırı olasılığını dışlamadıklarını kaydetti.
Bauer, "Tükenen operasyonel silah stoklarımızı artık yenilememiz gerekiyor. Ancak hava savunma sistemlerine, hassas saldırı sistemlerine de daha fazla yatırım yapmalıyız. Bu NATO'da yeni bir tartışma ve bir savunma ittifakı olduğumuz ve saldırıya uğrayana dek bekleyip ardından karşılık vermemiz gerektiği yönündeki fikre olan bakışımız değiştiği için mutluyum" dedi.
Beklemenin değil, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunan Bauer, "Bize saldırmak için kullanılan sistemleri devre dışı bırakacak yüksek hassasiyetli saldırıların bir kombinasyonuna ihtiyaç var ve ilk atışı biz yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
Bauer, NATO'nun Ukrayna'ya eşsiz bir yardım sunduğunu ancak teslimattaki gecikmelerin ve bu tür kararların çok uzun sürede alınmasının sunulan yardımları etkisiz kıldığını itiraf etti.
NATO Askeri Komite Başkanı, İttifak'ın Ukrayna'ya desteğini gelecekte sürdüreceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarının derinliklerine yönelik olası saldırıların sonuçları hakkındaki sözlerinin gerekli adreslere ulaştığından şüpheleri olmadığını söylemişti.
Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında NATO cephaneliğinin durumu hakkında konuşan Bauer, Rusya'ya saldırı olasılığını dışlamadıklarını kaydetti.
Bauer, "Tükenen operasyonel silah stoklarımızı artık yenilememiz gerekiyor. Ancak hava savunma sistemlerine, hassas saldırı sistemlerine de daha fazla yatırım yapmalıyız. Bu NATO'da yeni bir tartışma ve bir savunma ittifakı olduğumuz ve saldırıya uğrayana dek bekleyip ardından karşılık vermemiz gerektiği yönündeki fikre olan bakışımız değiştiği için mutluyum" dedi.
Beklemenin değil, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunan Bauer, "Bize saldırmak için kullanılan sistemleri devre dışı bırakacak yüksek hassasiyetli saldırıların bir kombinasyonuna ihtiyaç var ve ilk atışı biz yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
Bauer, NATO'nun Ukrayna'ya eşsiz bir yardım sunduğunu ancak teslimattaki gecikmelerin ve bu tür kararların çok uzun sürede alınmasının sunulan yardımları etkisiz kıldığını itiraf etti.
NATO Askeri Komite Başkanı, İttifak'ın Ukrayna'ya desteğini gelecekte sürdüreceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarının derinliklerine yönelik olası saldırıların sonuçları hakkındaki sözlerinin gerekli adreslere ulaştığından şüpheleri olmadığını söylemişti.
Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
NATO ülkelerinin Moskova'nın uyarılarını dikkate almayıp Rus topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesinin önünü açmasına Rusya lideri Putin, Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle karşılık vermişti.
NATO ülkelerinin Moskova'nın uyarılarını dikkate almayıp Rus topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesinin önünü açmasına Rusya lideri Putin, Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle karşılık vermişti.