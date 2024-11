https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kadina-yonelik-siddetin-nedeni-kadin-erkek-esitsizligi-esitsizlik-artikca-siddet-de-artiyor-1090788407.html

Kadına yönelik şiddetin nedeni kadın erkek eşitsizliği: Eşitsizlik artıkça şiddet de artıyor

Kadına yönelik şiddetin nedeni kadın erkek eşitsizliği: Eşitsizlik artıkça şiddet de artıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet artıyor. Hemen hemen her gün bir kadın öldürülüyor. Peki bu şiddet nasıl engellenecek? Kadınlar ve kız... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Türkiye'de ise kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet her geçen gün dozunu artırıyor. Peki bu şiddetin temelinde ne yatıyor? Şiddeti körükleyen faktörler neler? Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için hangi önlemler alınmalı? Şiddetin nedeni eşitsizlik Kadınlara yönelik şiddetin nedeninin kadın erkek eşitsizliği olduğunu belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı Gökçeçiçek Ayata, eşitsizlik artıkça şiddetin de arttığını dile getirdi. Eşitliğin sadece kağıt üzerinde yazılı olanlarla yani yasal düzenlemelerle sağlanamayacağını vurgulayan Ayata, "Anayasa’nın 10. maddesinde de düzenlendiği gibi “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” Yani devletin salt kanun önünde eşitliği sağlamakla yükümlülüklerini yerine getirdiği kabul edilemez. Devlet aynı zamanda fiilen yani hayat içerisinde de eşitliği sağlamak durumundadır, zorundadır. Ancak ne eşitsizlik ne de şiddeti ortadan kaldırmaya dair bütüncül politikalar hayata geçiriliyor. Oysa ikisini de önlemek, ortaya çıktığında son vermek, gereken yaptırımları uygulamak, zararları telafi etmek için, eşitsizliği ve şiddeti ortadan kaldırmak için bütüncül politikalara ihtiyaç vardır. En başta da kadınlara karşı şiddeti ortadan kaldırma iradesine ihtiyaç vardır." diye konuştu. Son 10 yıla ait veri yokSon dönemde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmasıyla ilgili konuşan Ayata, "Son zamanlara baktığımızda neredeyse her gün birden fazla kadın öldürülüyor. Neden kadın cinayetleri bu kadar arttı? Cezasızlık ya da ceza indirimleri cesaretlendiriyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Şiddetle nasıl mücadele edilir?Eşitsizliğe ve kadınlara karşı her türlü ayrıma karşı tüm yollarla mücadele etmek zorunda olunduğunu vurgulayan Ayata, 'Kadın ve erkek eşitliğinin olmadığı bir toplumda kadınlara karşı şiddet sona ermez ve sadece kadınlar değil kimse eşit ve özgür olamaz" dedi. Bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili de Ayata şunları söyledi: Rakamlarla kadına şiddetKüresel olarak 736 milyon kadın, hayatlarında en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel yakın partner şiddetine, partner dışı cinsel şiddete veya her ikisine maruz kalmış durumda. Her 3 kadından 1’i hayatları boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete uğradığını söylüyor.2022 yılında, her 10 dakikada bir kadın, partnerleri ve aile üyeleri tarafından kasıtlı olarak öldürüldü. Dünyada yaklaşık 89 bin kadın ve kız çocuğu kasıtlı olarak öldürüldü. Bu durum son 20 yılın en yüksek yıllık rakamı olarak kayıtlara geçti.Yakın partner şiddeti, kadınlara yönelik en yaygın şiddet biçimi olarak görülüyor. Genç kızlar, yetişkin kadınlardan daha fazla yakın partner şiddeti riski altında. Genç kadınların neredeyse dörtte biri bir partneri tarafından fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddete maruz kalmış durumda.Şiddet yaşayan kadınların yüzde 40’ından daha azı herhangi bir yardım talep etmiyor.Kadınların ve kız çocuklarının yalnızca yüzde 14’ü kadınların temel insan haklarını garanti altına alan güçlü yasal korumaların bulunduğu ülkelerde yaşamaktadır. 25 Kasım nedir?BM Genel Kurulu 1999 yılında, kadınların aile içinde, sokakta, okulda, iş yerinde ve özel hayatında maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti.

