https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/fenerbahceden-eyupspora-kiralanmisti-emre-mor-kayip-1090779074.html

Fenerbahçe’den Eyüpspor’a kiralanmıştı: 'Emre Mor kayıp'

Fenerbahçe’den Eyüpspor’a kiralanmıştı: 'Emre Mor kayıp'

Sputnik Türkiye

Sezon başında Fenerbahçe'den Eyüpspor’a kiralanan Emre Mor, henüz resmi bir maçta forma giymedi. Yıldız futbolcunun sık sık yurt dışına gitmesi ve idman... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T08:41+0300

2024-11-25T08:41+0300

2024-11-25T08:41+0300

spor

emre mor

eyüpspor

fenerbahçe

futbol

kayıp

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Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe’den Eyüpspor’a kiralanan Emre Mor, şu ana kadar Süper Lig’de hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Rakip savunmaları zorlayan sol ayağıyla tanınan yıldız oyuncu, Eyüpspor'un 13 Süper Lig maçında yedek kulübesinde bile yer almadı. Bu durum, futbolseverler arasında büyük bir merak konusu oldu.Yurt dışı seyahatleri gündemdeEmre Mor’un performans eksikliğiyle birlikte, sık sık yurt dışına gitmesi de gündem yarattı. Kulübün tesislerinde düzenlenen antrenmanlara katılmadığı öğrenilen oyuncunun, son olarak 20 Kasım’da idmana çıktığı ve dört günlük bir aranın ardından bugün tekrar takımla çalışmalara döndüğü bildirildi.Arda Turan’dan sağlık açıklamasıEyüpspor teknik direktörü Arda Turan, iki ay önce Emre Mor’un durumu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Turan, "Emre Mor bir rahatsızlık geçirdi ve bu süreçte antibiyotik kullanmak zorunda kaldı. Sahalara dönmesi için yaklaşık bir aya ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu süre çoktan dolmasına rağmen, oyuncunun sahalara neden dönmediği hâlâ bir soru işareti olarak duruyor.Taraftarların tepkisi artıyorEmre Mor’un sahalardan uzak kalışı, özellikle Eyüpspor taraftarları arasında hayal kırıklığı yarattı. Oyuncunun idmanlara katılmaması ve yurt dışı seyahatlerinin sıklaşması, kulüp yönetimine ve teknik ekibe yönelik eleştirileri artırdı.Gözler Emre Mor’un geleceğindeFutbol kamuoyu, yıldız futbolcunun sahalara dönüş yapıp yapmayacağını ve Eyüpspor’da bir katkı sağlayıp sağlayamayacağını merakla bekliyor. Emre Mor’un performansı, sezonun ilerleyen dönemlerinde hem Eyüpspor’un hem de Fenerbahçe’nin transfer stratejisi açısından belirleyici olacak.

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